İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ryzen işlemcilerden sonra ekran kartlarında ad vites yükselten AMD, RDNA2 grafik mimarisini kullanan Radeon RX 6000 serisi ekran kartlarıyla iddialı geldi. Bu videomuzda RX 6800XT'yi inceliyoruz.
İşlemci dünyasında heyecan verici bir başarıya imza atan ve Ryzen işlemci ailesiyle performans liderliğini ele geçiren AMD, benzer bir geri dönüşü ekran kartı tarafında da yapmak istiyor. RDNA2 grafik mimarisini bu hedef doğrultusunda geliştiren AMD, performans olarak oldukça iddialı geldi. Bu videomuzda Radeon RX 6800XT ekran kartını inceliyor aynı zamanda GeForce RTX 3080'nin en güçlü modellerinden biriyle karşılaştırıyoruz.
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Radeon 8500 = Geforce 3 / ti200 ( ti 500 öndeydi biraz daha geforce 3 genel olarak iyi gibi görünse de dx 8.1 desteği Radeon 8500 için avantaj yaratıyordu genel benzer seviyede kartlardı)
Radeon 9700 Pro > Geforce 4 ti series + Geforce fx series 5800 ultra.
Radeon 9800XT > Geforce 5900 ultra series.
X800/850XT > Geforce 6800 series ama burda gf6800 için dx 9c avantaj yaratıyordu.
X1800XT = Geforce 7800 series
X1900/1950XTX > Geforce 7900 series
Geforce 8800/9800 series > Ati HD2900/3870
HD4870/4890 = Gtx 200 series (burda dx 11 destekli gtx 200 serisi api avantajına sahipken Hd4000 serisi güç tüketimi performans olarak çok başarılı vede aynı zamanda güçlü kartlardı)
HD5870 bu kartlar gtx 480 ile gtx 200 serisi arasında çıktı ve çok başarılı bir seri oldu akabinde gtx 480 bu kartlardan tessellation avantajı ile yeni mimari ile nvidia yı öne geçiriyordu.
Gtx 500 series > HD6000 series
Ati HD7000 series > Gtx 500/600 series
R9 290/290x >= Gtx 780 series ki burda aşağı bırakacağım video gtx 780 serisinin bugünkü içler acısı halini görmeniz açısından çok faydalı olacaktır. Oysa zamanında 780 özellikle 780ti ne havalı kartlardı.
Ve akabinde gtx 980ti/1080ti ile liderliği ele alıp 2080ti ile devam ettiren nvidia bugün amd karşısında ne kadar zor durumda kaldığı aşikardır. Işın izleme tek avantajlı göründüğü kısım gibi durmakta ve tekrar eski çekişmeli günlere geri dönülmektedir. Benim anladığım Ati ruhu tamda bu demektir.
[color=#FF0000]Gerçi bu videoda ki durum sadece gtx 780 serisi ile mi sınırlı kaldı? Yoksa bugün gtx 900 ve gtx 1000 serisi aynı akibeti yaşamaya başladı mı? Onu da sizin taktirinize bırakıyorum.
Amd yi tebrik ediyorum, tekelciliğin en büyük rakibi.
mehmedemin.hayber.com
Şimdiki 6000 serisi gerçekten başarılı, en önemlisi gpu saat hızları konusu ATI ve AMD için ilk başlarda hep sorun olmuştu. RDNA ve RDNA 2 ile bunu aştılar, şimdi 2.3 ghz'lere çıkan gpu'ları rahatça üretebiliyorlar, bu başarıyı ATI ile bağdaştırmak bence yanlış. Eski izleri taşısa da, ATI artık geride kaldı ve mimari olarak herşey çok değişti. Infinity cache bellekdeki latenc'yi düşürdüğü için, yüksek bant genişliğine ihtiyaç duymadan kayıp yaşatmıyor. GDDR6X daha hızlı olsa da GDDR6'ya göre zamanlamaları daha yüksek ve maliyetli, bu konuda AMD mimari anlamda iyi birşey yaptı diyebiliriz. Sürücü konusunda hala katetmesi gereken yol var, bu da aynanın öteki yüzü.
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