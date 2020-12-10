Ryzen işlemcilerden sonra ekran kartlarında ad vites yükselten AMD, RDNA2 grafik mimarisini kullanan Radeon RX 6000 serisi ekran kartlarıyla iddialı geldi. Bu videomuzda RX 6800XT'yi inceliyoruz.

İşlemci dünyasında heyecan verici bir başarıya imza atan ve Ryzen işlemci ailesiyle performans liderliğini ele geçiren AMD, benzer bir geri dönüşü ekran kartı tarafında da yapmak istiyor. RDNA2 grafik mimarisini bu hedef doğrultusunda geliştiren AMD, performans olarak oldukça iddialı geldi. Bu videomuzda Radeon RX 6800XT ekran kartını inceliyor aynı zamanda GeForce RTX 3080'nin en güçlü modellerinden biriyle karşılaştırıyoruz.