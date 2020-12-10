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    AMD Radeon RX 6800XT incelemesi | ATi ruhu geri döndü

    56
    1 hf.
    12,6b
    1
    Ekran Kartı
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Ryzen işlemcilerden sonra ekran kartlarında ad vites yükselten AMD, RDNA2 grafik mimarisini kullanan Radeon RX 6000 serisi ekran kartlarıyla iddialı geldi. Bu videomuzda RX 6800XT'yi inceliyoruz.
    İşlemci dünyasında heyecan verici bir başarıya imza atan ve Ryzen işlemci ailesiyle performans liderliğini ele geçiren AMD, benzer bir geri dönüşü ekran kartı tarafında da yapmak istiyor. RDNA2 grafik mimarisini bu hedef doğrultusunda geliştiren AMD, performans olarak oldukça iddialı geldi. Bu videomuzda Radeon RX 6800XT ekran kartını inceliyor aynı zamanda GeForce RTX 3080'nin en güçlü modellerinden biriyle karşılaştırıyoruz.
     


    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sanitarium8787 (Yunus SUNAR) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    şuan donanım haberde bi Erdi kaldı, bu adam giderse siteyi kapatın :)
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    verin gazı bebelere verin aman karaborsacılara sakın laf etmeyin verin gazı algı oluşturun hepsi gitsin koşsun 4000liralık kartlara 6500tl vermeye razı gelsin bir tane teknoloji editörünüzde konuya değinmesin. ülke resmen yağma altında 3000liralık işlemciler 4500tl den 4000 liralık kartlar 6500tl den kuru kuru geçirilmeye çalışılıyor bir tanenizde yaw ne oluyor ne bitiyor demesin anca amd geri döndü amd süper bu fps bi şahane dostum algı oluşturun sadece
    verin gazı bebelere verin aman karaborsacılara sakın laf etmeyin verin gazı algı oluşturun hepsi gitsin koşsun 4000liralık kartlara 6500tl vermeye razı gelsin b...
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    DRAGUT 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hele şükür,en sonunda Türkiye'den izlemesinden ve incelemesinden zevk aldığım birileri kartı inceleyebildi.Teşekkürler ve elinize sağlık.Arayı uzatmayın,devamı gelsin Erdi bey.
    Hele şükür,en sonunda Türkiye'den izlemesinden ve incelemesinden zevk aldığım birileri kartı inceleyebildi.Teşekkürler ve elinize sağlık.Arayı uzatmayın,devamı ...
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    Yanıtla +15
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    Yorumlar (34) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Timeguard 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ati zamanına değindiğim 2 kendi halinde mesaj silinmiş bu ne terbiyesizlik ya?



    Radeon 8500 = Geforce 3 / ti200 ( ti 500 öndeydi biraz daha geforce 3 genel olarak iyi gibi görünse de dx 8.1 desteği Radeon 8500 için avantaj yaratıyordu genel benzer seviyede kartlardı)



    Radeon 9700 Pro > Geforce 4 ti series + Geforce fx series 5800 ultra.



    Radeon 9800XT > Geforce 5900 ultra series.



    X800/850XT > Geforce 6800 series ama burda gf6800 için dx 9c avantaj yaratıyordu.



    X1800XT = Geforce 7800 series



    X1900/1950XTX > Geforce 7900 series



    Geforce 8800/9800 series > Ati HD2900/3870



    HD4870/4890 = Gtx 200 series (burda dx 11 destekli gtx 200 serisi api avantajına sahipken Hd4000 serisi güç tüketimi performans olarak çok başarılı vede aynı zamanda güçlü kartlardı)



    HD5870 bu kartlar gtx 480 ile gtx 200 serisi arasında çıktı ve çok başarılı bir seri oldu akabinde gtx 480 bu kartlardan tessellation avantajı ile yeni mimari ile nvidia yı öne geçiriyordu.



    Gtx 500 series > HD6000 series



    Ati HD7000 series > Gtx 500/600 series



    R9 290/290x >= Gtx 780 series ki burda aşağı bırakacağım video gtx 780 serisinin bugünkü içler acısı halini görmeniz açısından çok faydalı olacaktır. Oysa zamanında 780 özellikle 780ti ne havalı kartlardı.



    Ve akabinde gtx 980ti/1080ti ile liderliği ele alıp 2080ti ile devam ettiren nvidia bugün amd karşısında ne kadar zor durumda kaldığı aşikardır. Işın izleme tek avantajlı göründüğü kısım gibi durmakta ve tekrar eski çekişmeli günlere geri dönülmektedir. Benim anladığım Ati ruhu tamda bu demektir.









    [color=#FF0000]Gerçi bu videoda ki durum sadece gtx 780 serisi ile mi sınırlı kaldı? Yoksa bugün gtx 900 ve gtx 1000 serisi aynı akibeti yaşamaya başladı mı? Onu da sizin taktirinize bırakıyorum.
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    unixx (cenk can) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    im kum ıuuu . Demeden Catır Catır takılmadan anlatmış yine:)))
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    artemisbd (BARIS ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat performans tdp (pahalı elektrik) iş maaş, ekran kartı kriterim.

    Amd yi tebrik ediyorum, tekelciliğin en büyük rakibi.
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    Fullmoon68 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Umarım ucuz olurda alabiliriz.
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    Mek167594 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu arada forum sitemize gidebilirsiniz. Link:
    mehmedemin.hayber.com
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    -Rusher- (eren ballı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eline ağzına sağlık sayın editör. @fx57
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Konuda HD 3870'in ismi geçmiş. 80 nm fazla ısınıp güç tüketen 2900 XT faciasınının 55 nm versiyonu sadece. Bir de bu kartın gpu'su için 320 sp demişti şimdiki AMD ve eski ATI, aslında 64 x 5 sp'lı çalışma mantığı olan bir gpu'ya sahipti. 128 sp'lı 8800 GTX'in yanında esamesi bile okunmaz, o zamanlar ATI fanatiği de fazlaydı, bunu bilmeyenler hala savunuyordu bazı şeyleri.

    Şimdiki 6000 serisi gerçekten başarılı, en önemlisi gpu saat hızları konusu ATI ve AMD için ilk başlarda hep sorun olmuştu. RDNA ve RDNA 2 ile bunu aştılar, şimdi 2.3 ghz'lere çıkan gpu'ları rahatça üretebiliyorlar, bu başarıyı ATI ile bağdaştırmak bence yanlış. Eski izleri taşısa da, ATI artık geride kaldı ve mimari olarak herşey çok değişti. Infinity cache bellekdeki latenc'yi düşürdüğü için, yüksek bant genişliğine ihtiyaç duymadan kayıp yaşatmıyor. GDDR6X daha hızlı olsa da GDDR6'ya göre zamanlamaları daha yüksek ve maliyetli, bu konuda AMD mimari anlamda iyi birşey yaptı diyebiliriz. Sürücü konusunda hala katetmesi gereken yol var, bu da aynanın öteki yüzü.


    Known Issues
    • Brightness flickering may intermittently occur in some games when Radeon™ FreeSync is enabled, and the game is set to use borderless fullscreen.
    • Some displays such as the Sceptre C series or Samsung™ Odyssey G9 series may experience an intermittent black screen on Radeon RX 6000 series graphics products.
    • The Samsung™ Odyssey G9 C49G95T may experience display or corruption issues when set to 5120x1440@240hz.
    • Metro Exodus™, Shadow of the Tomb Raider™, Battlefield™ V and Call of Duty®: Modern Warfare may experience intermittent application crashes with DirectX® Raytracing enabled.
    • Anisotropic Filtering in Radeon™ Software graphics settings is not taking effect in DirectX®9 applications on RDNA graphics products.
    • Some games may experience stuttering when set to borderless fullscreen and an extended display is connected running the Netflix™ windows store application on RDNA graphics products.
    • Radeon™ recording and streaming features may fail to enable on AMD Radeon™ HD 7800 series graphics products.
    • Modifying the HDMI Scaling slider may cause FPS to become locked to 30.
    • Oculus Link users may experience intermittent crashes on Polaris and Vega series graphics products.
    • Screen flickering might be observed when using MSI Afterburner.
    • Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.
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    ömerim55 (Ömer Talat Katı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Atinin ruhu mu vardı ki? Her zaman ucuz kartlarla Nvidianın ucuz alternatifi oldular.
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    Pence1 (Ümit Türkmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ömerim55
    Şu fancı cahil kafayı artık bırakın yaa.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Seneler içinde her şey değişir ama fx57 kalitesi asla değişmez Uzun zamandır açıp 2-3 dakikalık inceleme videosu dahi izlemezken 36 dakikalık incelemenizi keyifle izledim,çok teşekkürler.
    Yanıtla +3
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    XemreG (Rüştü Emre Genç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlkönce 5700xt nin sorunlarını gidersinler kart ne kadar güçlü olursa olsun driverı stabil olmadıktan sonra hiç bir halta yaramıyor amd dünyaları yapsa liderliği almadığı sürece nvidia dan alacağımı düşünmüyorum. Freesync açarsın ekran açılmaz saçma sapan görüntü keskinleştirme teknolojisi açık gelir oyunlar siyah ekran açar dersinki rekabetçi oyunda hızlı tepkime açayım dersin hopp takılır.. nvidia da bir sıkıntı çekmediğim her saçma sapan teknolojide amd de çektim amd mi 1 değil 2 de değil 3 kerede düşünmem 10 kere düşünür bunun için zamanım var mı bu ekran kartı sıkıntı çıkardığında driverları deneyim en iyisini bulayım diyosan ancak alınır benden uzak dursun 5700xt çıktığında aldım hala sorunları var.. Geçsinler artık güçlü grafiği adam gibi driver yapsınlar..
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    Sulogan (süleyman tekintüre) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) XemreG
    Kesinlikle ayni sorunlar. Boyuna kart cikariyorlar ama olan kartlaro optimize etmek yok. Saldim cayira hesabi. bu yuzden sattim kartimi. Vrami dusuk olsun, amd den daha az hizli olsun ama nvdia olsun diyorum.
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