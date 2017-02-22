AMD Ryzen 7 1800X ve Asus Crosshair VI Hero ilk bakış

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin yeni nesil Ryzen işlemci ailesinin en güçlü üyesi 1800X ve Asus'un Crosshair VI Hero anakartına yakından bakıyoruz. Bakalım AMD'nin sürpriz kutusunda bizleri neler bekliyor ?
AMD'nin yeni nesil Ryzen işlemci ailesinin en güçlü üyesi olan 1800X ve X370 çipsetini kullanan Asus Crosshair 6 Hero anakarta, San Francisco'da yakından bakıyoruz.
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Neden böyle yazdınız acaba? Beklentilerinizi neden karşılamadı mesela?
youtube.com/...
3D performasnı olarak tırt olacak gibi bir his var içimde.
Zar alanlarından haberdar olan biri bizi bilgilendirebilirse sevinirim.
not: Battlefield 1 testini DX12'de yaptılarsa(öyledir muhtemelen) o sonuç üzerinden çok aşırı beklentiye girmeyin. Elbette bu işlemcilerin f/p açısında Intel'deki rakiplerinden çok daha iyi olacağına şüphe yok ama abartılı heyecan hayal kırıklığı yaşatabilir.
NASDAQ'ta her bi kağıt başı 14.2$ şu an. 1 yıl öncekinin 7 katı olmuş. Yatırım yapan voliyi vurmuştur. Bundan sonra ne olacak bakalım.