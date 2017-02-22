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AMD Ryzen 7 1800X ve Asus Crosshair VI Hero ilk bakış

2 yıl
56b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Ryzen işlemci ailesinin en güçlü üyesi 1800X ve Asus'un Crosshair VI Hero anakartına yakından bakıyoruz. Bakalım AMD'nin sürpriz kutusunda bizleri neler bekliyor ?
AMD'nin yeni nesil Ryzen işlemci ailesinin en güçlü üyesi olan 1800X ve X370 çipsetini kullanan Asus Crosshair 6 Hero anakarta, San Francisco'da yakından bakıyoruz. 

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redoracle 2 yıl en beğenilen
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aytaccgl 2 yıl
sonunda intel'i tutuşturacak bir işlemci çıkarmayı başardı amd.
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AnadoluEfes 1 yıl
Bu videoyu izledikten sonra gittim aynı parçalar ile bire bir sistem topladım sonuç erdiyi bir daha dinleyeni öpsünler :D
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K E N 1 yıl AnadoluEfes
AnadoluEfes
Bu videoyu izledikten sonra gittim aynı parçalar ile bire bir sistem topladım sonuç erdiyi bir daha dinleyeni öpsünler :D

Neden böyle yazdınız acaba? Beklentilerinizi neden karşılamadı mesela?
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T A R I K 2 yıl
Mobildeyim reklam videosu açılıyor ama inceleme videosu açılmıyor. Şaşırdım mı? Tabi ki de hayır..
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foreveriphone 2 yıl
Erdi ikizini buldum bu adamla tanışmalısın 😅😅
youtube.com/...
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mito1172 2 yıl foreveriphone
harbiden de benziyor gerçi erdi nin uykudan kalkmış hali gibi

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Agababangida 2 yıl
Güzel ve uyumlu ikili olmuş her açıdan.
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kaptan666 2 yıl
yine cinebech sonuçları falan çıktı ilk olarak.
3D performasnı olarak tırt olacak gibi bir his var içimde.
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Killerboy33 2 yıl
Her şey güzel de keşke Ramların üzerinde sadece İntel logoları olmasaymış :)
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subkick 2 yıl
Videonun başı ne öyle ya yeni bir Jason Bourne filminin fragmanı sandım. Amd dürbünlüyü vurdu masaya. (:
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xmen121 2 yıl
Güçlü
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Carnage86 2 yıl
Haberleri takip etmiyorum ama AMD ürünlerin zar alanlarını açıklamadı sanırım. Bir tek bunu buldum:
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Zar alanlarından haberdar olan biri bizi bilgilendirebilirse sevinirim.
not: Battlefield 1 testini DX12'de yaptılarsa(öyledir muhtemelen) o sonuç üzerinden çok aşırı beklentiye girmeyin. Elbette bu işlemcilerin f/p açısında Intel'deki rakiplerinden çok daha iyi olacağına şüphe yok ama abartılı heyecan hayal kırıklığı yaşatabilir.
NASDAQ'ta her bi kağıt başı 14.2$ şu an. 1 yıl öncekinin 7 katı olmuş. Yatırım yapan voliyi vurmuştur. Bundan sonra ne olacak bakalım.
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cerka753 2 yıl
DH farkını ortaya koymuş yine.
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