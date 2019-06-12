AMD'nin yeni canavarı: Ryzen 9 3950X

AMD yeni nesil Ryzen işlemcileriyle bir kez daha şaşırtmayı başardı. Ryzen 9 3950X modeli yüksek saat hızı, 16 çekirdekli yapısı ve Soket AM4 desteğini 105 Watt TDP ile sunuyor, dengeleri değiştiriyor

AMD yeni nesil Ryzen 3000 serisi işlemcilerini duyururken bir de sürpriz yaptı ve 16 çekirdekli Ryzen 9 3950X işlemcisini de tanıttı. Bakın bu işlemci Threadripper değil, mevcurt anakartlara uyuyor, ultra yüksek performans sunuyor ve sadece 105 Watt TDP ile geliyor.