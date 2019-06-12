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AMD'nin yeni canavarı: Ryzen 9 3950X

1 hf.
5,3b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yeni nesil Ryzen işlemcileriyle bir kez daha şaşırtmayı başardı. Ryzen 9 3950X modeli yüksek saat hızı, 16 çekirdekli yapısı ve Soket AM4 desteğini 105 Watt TDP ile sunuyor, dengeleri değiştiriyor
AMD yeni nesil Ryzen 3000 serisi işlemcilerini duyururken bir de sürpriz yaptı ve 16 çekirdekli Ryzen 9 3950X işlemcisini de tanıttı. Bakın bu işlemci Threadripper değil, mevcurt anakartlara uyuyor, ultra yüksek performans sunuyor ve sadece 105 Watt TDP ile geliyor.

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speed001 1 hf. en beğenilen
DonanımHaber özüne dönüyor, artık akıllı telefon haberleri yerine, donanım haberleri görmek mutluluk verici, yıllar önce olduğu gibi.
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HiqhWoltage 1 hf.
3.5 baz, 4.7ghz Turbo, 16 çekirdek 32 izlek ve sadece 105W TDP... İnanılmaz olmuş. 750$'lık fiyatı da normal karşılamak lazım bu değerlere göre.
Yanıtla +26
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mustiki212 1 hf.
o zaman dance dance... diyerek bekliyoruz.. 2600x ile vedalaşmayacam lakin intele karşı amd dik dur demedende geçmiyeceğim...
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1 Avatar
Serdar 1 gün
16 çekirdek iyiymiş, çıtla çıtla bitmez...
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Wilson Fisk 1 gün
16 çekirdeği kullanan oyun mu var yahu?oyunlar 8 çekirdeğe göre yapılacak diye bekliyoruz bu durumda 8/16'lar daha çok gidecektir.ben oyun oynarken yayın torrent altta 40 iş yaparım diyenlere göre bu işlemci yoksa sanmayın ki çekirdeği çok diye yürüsün gitsin oyunlarda çok fps alsın.öyle olsa Threadripper işlemcilerde oyun modunda 16'dan 8'e düşürmezlerdi.israf kısacası 3900x bile israf.
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scutaro 1 gün
3900X üst seviyede oyun için daha uygun işlemci, bakalım fiyatı burada ne olacak ve testlerde nasıl başarım gösterecek bu sefer AMD'ye geçebilirim, aslında oyun için 3700X yeterli gelecektir daha yukarısı gereksiz bence.
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AHMETAmd 2 gün
Abartın abartın iyice ya bu çekirdek olayı bit olayına döndü şua. 2048 bit ekran kartları çöp açıkcası. Keza işlemcidede render hariç oyuncular için 6 çekirdek12 izlek üstü gereksiz.
O işlemci parçacıkları render almak için oyunculara özel birşey değil amd bu konuda intelin gerisinde. En basitinden i5 9400f ile ryzen 5 2600x testlerine bakın 😎😎 oyunlar için konuşuyorum
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emmare 5 gün
arkadas bu sitede artik agiz tadiyla yorum yapmakta imkansiz olmaya basladi...her posta siyaseti ve reisi cumhuru sokmak zorundamisiniz!
haydi amd işlemcilerde yaptigini gpu larda da yap...
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ozzzy222 6 gün
Alamiyorsunya tayyibin suçu
anlarsin dedim. Anlatamamista olabilirim. Ama kesin akplisin .alginda problem var
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ozzzy222 1 hf.
çöp
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` quaD. 1 hf. ozzzy222
Sagolasin. Amd bu yorumdan sonda uretimden vazgecti
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muratkaya 1 hf.
Videoları izleyemiyoruz. Şuna artık bir çözüm getirseniz iyi olacak...
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DH Misafiri 1 hf.
ya arkadaş chrome de izlenmiyor önceden izleniyordu videolar chrome güncelleme aldı açılmiyor videolar firefox da açılıyor
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artenis 1 hf.
Donanım haber geri geldi :)
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