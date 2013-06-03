AMD'nin 5GHz'de çalışan FX işlemcisi resmiyet kazandı [Özel Video]

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|eskıye nazaran deneyımın etksıyle vıdeo lardakı sunus kalıtesı artmıs cıdden..tebrıkler erdı bey :)
|Gigabyte gibi bir anakartta 5ghz ole mi boot olmadan yanar...
|yuh... arkadaş daha fazla ısıl değer bu nedenmek yahu saçmalığın daniskası... ne yapmaya çalışıyor bunlar... millet bunu düşürmeye çalışıyor amd artırmaya saçma bir iş olmuş.
|Bence soğutucu şirketlerinden biri AMD nin.
|@grezimonk ben diyorum mimari sen diyorsun fan boyu. getir de zekanı sevelim dostum maşallah intelin fan boyu gibi taşıyor.
|220W bir şey değil core i7 930 oc ile 279W harcarken neyin kafası bu? yuh... ezik intel fanboyları iyice şaşırmı
|AMD bu kafayla devam ederse yakında amd işlemciler için başka bir sistem çıkar.Artık işlemcilerin yanında jeneratör filan verirler heralde.
|nerede yenilikçi AMD veriyor veriyor voltajı yükseltiyo ghz ama mimari hala yerinde sayıyor 4 çekirdekli işlemcileri yeni nesil i3 lere bile geçiyor çoğu yerde intel tick tock derken aldı yürüdü
EISMANN
çüşşş ohaaa
ne iş yapıyon la değişik
|10 çekirdek 20 izlek. ark.intel.com/... 4600 dolar civarı. Sizce 10 yıl boyunca FX9000 ile artan fatura buna denk midir? Yılda 350 dolar olsa ayda 30 dolar yani 70-75TL civarı. (FX9000 fiyatını düştüm) Hesap yapan var mı? (7/24 kullanıp da)
|ziyaaaaaaaaaaaaaaa :D
neoAyhan
ayda 5 lira fazla yazacak olan elektrikle ancak 50 yılda kapatırsın fiyat farkını
|220 mi yuh ya. giderim 3. nesil core i7 alırım aradakı fıyat farkını bi sene cıkarırım zaten o elektrik ile.
dediklerinizin ne alakası var şimdi. koskoca firma bilmiyor siz biliyorsunuz. işlemciyle gelen stok soğutucu belki oldukça gelişmiş üst düzey bir soğutucu. hitap ettiği kesim güç tüketimini değil de performansa önem veren kişiler olamaz mı. tüm bunların analizini AMD yapmadı siz klavye başında 1 dakikada yaptınız. pes doğrusu
Ben 4lü 7990 crossfire yaptım fx4300 ile, crysiste füzelere kafa atıyorum