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AMD'nin 5GHz'de çalışan FX işlemcisi resmiyet kazandı [Özel Video]

5 yıl
4,7b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Detaylarını bir süre önce verdiğimiz FX Centurion kod adını taşıyan 5GHz hızındaki yüksek performanslı AMD işlemcisini doğrulatmayı başardık. Detaylar videomuzda.
  

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artcraft35 5 yıl en beğenilen
slark11
muhendislerini kaybedince yazık oldu AMD ye, sadece frekans arttırak rekabet edemez. o işlemcinin oc potansiliye sıfıra yakın ve güç tüketimi konusunda ilerlemiyor geriliyor. şu sıcak yaz aylarında tam yükte düşünemiyorum o işlemciyi kasadan dumanlar çıkar, su soğutma bile bir yere kadar hava sıcak sonuçta.

dediklerinizin ne alakası var şimdi. koskoca firma bilmiyor siz biliyorsunuz. işlemciyle gelen stok soğutucu belki oldukça gelişmiş üst düzey bir soğutucu. hitap ettiği kesim güç tüketimini değil de performansa önem veren kişiler olamaz mı. tüm bunların analizini AMD yapmadı siz klavye başında 1 dakikada yaptınız. pes doğrusu
slark11muhendislerini kaybedince yazık oldu AMD ye, sadece frekans arttırak rekabet edemez. o işlemcinin oc potansiliye sıfıra yakın ve güç tük...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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_Kutup_Ayısı_ 5 yıl
220w
turkiyede o islemciye cok yazmasin diye tüp takarlar demedi demeyin
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HTC Specialist 5 yıl Pandemicc
Berke KURT

Explore The Universe

Yav he he kardeş birde 6100 ile 2 tane 7990 kullanıyormuş

öyle demeyin arkadaşlar gigabyte p4 titan kartıma amd 6100 ile 7990 crossfire yaptım bide komşunun hyndai accent blue sunun egsozunu söküp bi kaç el becerisiyle soğuk hava üflemesini sağladım sıfır ses muhteşem performans ama 2 tane 7990 yetmiyo ya artık

Ben 4lü 7990 crossfire yaptım fx4300 ile, crysiste füzelere kafa atıyorum
Berke KURTExplore The UniverseYav he he kardeş birde 6100 ile 2 tane 7990 kullanıyormuşöyle...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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-MoDeStUs- 5 yıl
eskıye nazaran deneyımın etksıyle vıdeo lardakı sunus kalıtesı artmıs cıdden..tebrıkler erdı bey :)
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ruzgarnufel 5 yıl
Gigabyte gibi bir anakartta 5ghz ole mi boot olmadan yanar...
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TiRaNTx 5 yıl
yuh... arkadaş daha fazla ısıl değer bu nedenmek yahu saçmalığın daniskası... ne yapmaya çalışıyor bunlar... millet bunu düşürmeye çalışıyor amd artırmaya saçma bir iş olmuş.
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Tugrul_512bit 5 yıl
Bence soğutucu şirketlerinden biri AMD nin.
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labirent300a 5 yıl
@grezimonk ben diyorum mimari sen diyorsun fan boyu. getir de zekanı sevelim dostum maşallah intelin fan boyu gibi taşıyor.
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grezimonk 5 yıl
220W bir şey değil core i7 930 oc ile 279W harcarken neyin kafası bu? yuh... ezik intel fanboyları iyice şaşırmı
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burakk055 5 yıl
AMD bu kafayla devam ederse yakında amd işlemciler için başka bir sistem çıkar.Artık işlemcilerin yanında jeneratör filan verirler heralde.
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labirent300a 5 yıl
nerede yenilikçi AMD veriyor veriyor voltajı yükseltiyo ghz ama mimari hala yerinde sayıyor 4 çekirdekli işlemcileri yeni nesil i3 lere bile geçiyor çoğu yerde intel tick tock derken aldı yürüdü
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pugulli61 5 yıl
EISMANN
herkese selamlar..yine alakasız ve konuları sulandırmak için bazı kişiler toplanmış yazmışlar.. bunlara uyup ta bazıları da sürdürmüşler bunları ..konumuza dönersek kendi şahsi görüşlerim öncelikle gigabyte için1. zamanında 990fxa ud7 rev 0.1 aldık herkes uefi verirken sen bize eski bioslu verdin. şimdi aynı anakart a sen rev 3.0 yapacaksın uefi ekleyecek ve de yeni nesil 5 ghz işlemcilere destek vereceksin . bu düşünceli hareketlerinizi hiç hoş bulmadım. madem bir anakart yapacaksınız düzgün tasarım yapın sonradan revizyona gitmeyin . ya da revizyonlar arasında uçurum kadar fark olmayacak şekilde tasarlayın.2. yine gigabyte dan devam edecek olursak eğer.. zamanına fx le ilk çıktığında bir çok üretici bios ile destek verdikleri 8xx çip setli anakartlarına siz soket değiştik kusura bakmayın bios veremeyiz yeniden anakart alın diyerek müşteri politikanızı gösterdiniz. şimdi rev 3 anakarta 5 ghz destekler aynısının rev 1 destek vermezsınız. 3. intel veya amd 2 firmanın da işlemci üretim anlayışı ve yaklaşımı farklı neden aynı yorumu aynı yaklaşımı bekliyorsunuz ki firma sonuçta 5 ghz lik üretim yapabiliyor ise bunun alıcı kitlesini hesabını kitabini yapmıştır. sen almazsın o almaz ama başkası alır . 220 w olması güç olarak çekicek değil ısıl gücünden bahsedilmiş önce bu farkı bir anlamak lazım. yanı soğutucun 220w ısıl güçteki bir işlemciye yetecek demek oluyor. 4. bir çok kişide hazır set sıvı soğutma var bunlar yeterli olacaktır soğutmaya bence. 5. 5 ghz ben overcloklada alıyorum diyenler .. stablite garantin yok . amd sonuçta ayarlanmış olarak gönderiyor min 4.8 çalışma garantisi var ama senin yapacağin stabil dediğin oc ile tam yükle bir iş yaparken sistemi kitleme riskin var .. o yüzden amd var elinde iyi işlemcileri piyasaya sürecek bundan doğal ne olabilirki ..6. 4.8 ghz lik işlemci 3930k ayarına yaklaşsın gerisi mühim değilki yok 220 w miş yok işte intel daha düşük frekansda aynı işi yapıyor vs vs bunları geçeceksiniz. çünkü 2 firmanın işlemci yaklaşımlar farklı.. unutmayın isinma sorunu işlemcilerde yoktur. yetersiz soğutma sorunu vardır. 7. kısaca amd gerekli araştırmasını yapmıştır gereksiz bir işlemci çıkarmak değil ve yine çok satacaktır tdp değerine çokta takılma.. kafanı takacaksan 2 bin tl verip aldığın telefonun bataryasının 1 gün gitmemesine tak.. ne kadar satar satmazada kafanı yorma .. kısaca amd bildiğin süper 2.0 motorlu araç yapmış gibi oldu 8. erdi bey.. video daki standın üstü kapalı idi muhtemel ud7 anakartla işlemci ile bir gösterim yapabilirler sizlerden yeni videoları bekliyoruz bu işlemci ve anakarta yönelik..herkese sevgiler.

çüşşş ohaaa
ne iş yapıyon la değişik
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Tugrul_512bit 5 yıl
10 çekirdek 20 izlek. ark.intel.com/... 4600 dolar civarı. Sizce 10 yıl boyunca FX9000 ile artan fatura buna denk midir? Yılda 350 dolar olsa ayda 30 dolar yani 70-75TL civarı. (FX9000 fiyatını düştüm) Hesap yapan var mı? (7/24 kullanıp da)
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neoAyhan 5 yıl
ziyaaaaaaaaaaaaaaa :D
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gcb1903 5 yıl
neoAyhan
220 mi yuh ya. giderim 3. nesil core i7 alırım aradakı fıyat farkını bi sene cıkarırım zaten o elektrik ile.

ayda 5 lira fazla yazacak olan elektrikle ancak 50 yılda kapatırsın fiyat farkını
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neoAyhan 5 yıl
220 mi yuh ya. giderim 3. nesil core i7 alırım aradakı fıyat farkını bi sene cıkarırım zaten o elektrik ile.
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