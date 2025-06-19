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    DS N°8 ne zaman Türkiye'ye geliyor? Satışa sunulacak versiyonlar belli oldu

    Türkiye'de büyük bataryaya sahip uzun menzilli iki seçenekle satışa sunulması planlanan DS N°8, 120 km/s hızlardaki otoban sürüşlerinde bile 500 km menzil iddiasıyla dikkat çekiyor.

    DS N°8 ne zaman geliyor? İşte satışa sunulacak versiyonlar Tam Boyutta Gör
    DS Automobiles tarafından geçtiğimiz yılın sonunda tanıtılan %100 elektrikli DS N°8'in Türkiye macerasına ilişkin detaylar belli olmaya başladı. WLTP'ye göre 750 km'ye varan menzil vaadiyle dikkat çeken Fransız model, 2025'in son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.

    DS N°8'in normalde üç farklı versiyonu bulunuyor: 4x2 standart menzil, 4x2 uzun menzil ve 4x4 uzun menzil. Türkiye'ye ise iki versiyon gelecek. Bunlardan ilki, önden çekişli (4x2) uzun menzilli seçenek olacak. Bu versiyon Türkiye pazarına özel 157 kW'lık (213 hp) motorla gelecek. 97,2 kWsa kapasiteye sahip NMC batarya ile kombine edilen bu versiyon, WLTP'ye göre 750 km civarında menzil vadediyor.

    İkinci seçenek ise çift motorla toplam 260 kW (350 hp) güç sunan dört tekerlekten çekişli model olacak. Diğer versiyon gibi 97,2 kWsa kapasiteli NMC batarya ile donatılan bu versiyonun WLTP menzili ise 686 km. Her iki versiyon da 400V'luk bataryadan güç alırken son hızları 190 km/s ile sınırlı olacak.

    DS N°8 ne zaman geliyor? İşte satışa sunulacak versiyonlar Tam Boyutta Gör
    DS N°8'in yüzde 20 ile yüzde 55 şarj seviyeleri arasında sabit 160 kW maksimum şarj gücü ve batarya ön ısıtma fonksiyonu sayesinde hızlı şarj istasyonlarında yüzde 20'den yüzde 80 oranına kadar şarj seviyesine erişim 27 dakikada tamamlanıyor. Ayrıca DS N°8, standart olarak sunulan ısı pompası sayesinde bataryalarının enerjisini korurken daha yüksek bir konfor seviyesi sunuyor.

    DS N°8, standart olarak ön camın üst kısmına yerleştirilmiş bir kameraya bağlı değişken sönümleme sistemi ile donatılıyor. Seviye sensörleri ve üç ivmeölçerle desteklenen bu sistem, yol yüzeyini birkaç milisaniye içinde analiz ediyor ve bilgileri, her bir tekerleği kontrol eden bir bilgisayara iletiyor. Bu mekanizma, amortisörün alt ve üst odası arasında (ya da tam tersi şekilde, amortisörün sıkıştırılması veya salınması gerektiğine bağlı olarak) yağın geçişini kontrol eden motorlu bir solenoid valfi aktive ediyor. Süspansiyon, yolun düzensizliklerine mükemmel ve gerçek zamanlı bir şekilde uyum sağlıyor.

    ÖTV'de bir değişiklik olmaması halinde ilk versiyon %40, ikinci versiyon ise %60'lık dilimden ülkeye giriş yapacak. Elektrikli modelin Fransa'daki fiyatları 59.200 eurodan başlıyor.

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