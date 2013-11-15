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AMD'nin yeni nesil Fusion A10-7850K işlemcisi iddialı geliyor: Entegre GPU ile Full HD BF4 testi

5 yıl
24,2b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşlemciye entegre grafik birimi ile Full HD çözünürlükte oyun deneyimi yaşamak mümkün mü ? AMD'nin Ocak ayında pazara sunacağı Kaveri kod adlı yeni nesil işlemci ailesinin iddialı modeli  Fusion A10-7850K, içerisindeki güçlü grafik birimi ile Battlefield 4 gibi yeni ve modern bir oyunu Full HD çözünürlük seviyesinde oynatabiliyor.
DirectX 11.2, OpenGL 4.3 ve Mantle teknolojilerine destek sunan yeni nesil entegre grafik birimi, videomuza konu olan performansı final sürümü olgunluğuna ulaşmamış sürücüler ile sağlıyor. Gelin şimdi hep birlikte Fusion A10-7850K işlemcisinin teknik özelliklerine ve videomuzun ortalarından itibaren de Battlefield 4'ün hangi kalite ve çözünürlük ayarlarında, hangi performans değerleriyle oynandığına yakından bakalım. Bu arada Battlefield 4'ün Mantle desteğini almasıyla birlikte videoda göreceğiniz performansın ~%20 civarında artış göstereceğini de not düşelim, iyi seyirler.
 

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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
Oha entegre grafiğe bak, Battlefield 4'ü Full HD çözünürlükte ve orta kalite ayarlarında 30kare/saniye üstü oynatıyor üstelik Mantle gelince bu değer 35 karelere çıkacakmış.
Şöyle düşünelim, 1680 x 1050 pikselde aynı kalite ayarları ile 50 karelerin üstü görülür, 720p'de ise en yüksek kalite ayarlarında akıcı oynanır Battlefield 4, bu işlemci ile.
AMD çok sert geliyor, giriş seviyesi ekran kartı satışları durma noktasına gelir, demedi demeyin.
Bu arada Erdi beyin donanım uzmanlığı da hat safhada. Kendisi konulara inanılmaz hakim, teşekkürler video için.
Oha entegre grafiğe bak, Battlefield 4'ü Full HD çözünürlükte ve orta kalite ayarlarında 30kare/saniye üstü oynatıyor üstelik Mantle gelince bu değer 35 kareler...
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2 Yanıt Yanıtla +114
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fatihcanery 5 yıl
amdye bak maşallah ya,işlemciye sen gpu koy ve yeni yapım full hd oyunu akıcı oynat hayal gibi,amdyi seviyorum inaşllah daha çok güçlenir intel tekelinden kurtarır her yerde amd logosu görmek istiyorum..
amdye bak maşallah ya,işlemciye sen gpu koy ve yeni yapım full hd oyunu akıcı oynat hayal gibi,amdyi seviyorum inaşllah daha çok güçlenir intel tekelinden kurta...
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cellat87 5 yıl
AMD destegi olmayan bir laptop alınmaz arkadaş su dakikadan sonra.... masa üstü için bir nevi ama laptop pazarının dewi AMD artık
varmı aksini idda edecek



AMD destegi olmayan bir laptop alınmaz arkadaş su dakikadan sonra.... masa üstü için bir nevi ama laptop pazarının dewi AMD artıkvarmı aksini idda...
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murat8361 5 yıl
Arkadaşlar işlemci anakart alıcam .Amd nin yeni nesil işlemcileri nezaman çıkacak acaba?
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9600_G_T 5 yıl murat8361
murat8361

Arkadaşlar işlemci anakart alıcam .Amd nin yeni nesil işlemcileri nezaman çıkacak acaba?

14 ocakta cıkıyor
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DH Misafiri 5 yıl
Gercekten amd de cok buyuk gelismeler var tek cekirdek perfomansi buyuk ilerleme var yaa10 7850k da gpu su gt630 yakin perfomans verdigi kiyaslamislar yani islemci yi i7 4770k kiyaslamislar amd daha iyi perfomans verdigi kesin amd nin yaptigi hetrojen teknojisin den kaynaklanan bisey bu demek oluyor ki tek cekirdek perfomansi ile genel olarak cok buyuk duzelmeler olmus 700 tl olacagi kesin
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Tugrul_512bit 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Gercekten amd de cok buyuk gelismeler var tek cekirdek perfomansi buyuk ilerleme var yaa10 7850k da gpu su gt630 yakin perfomans verdigi kiyaslamislar yani islemci yi i7 4770k kiyaslamislar amd daha iyi perfomans verdigi kesin amd nin yaptigi hetrojen teknojisin den kaynaklanan bisey bu demek oluyor ki tek cekirdek perfomansi ile genel olarak cok buyuk duzelmeler olmus 700 tl olacagi kesin


700TL tüm sistem mi yoksa sadece APU parçası mı?

700 TL 'ye HD7850 + FX6300 alınır. Hem CPU hem GPU olarak geçilir. Üstüne grafik belleği ayrı olacağı için daha az sistem belleği ile yetinilir.

O zaman sadece taşınabilir sistemler için mi olacak?
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Bad Meets Evil 5 yıl
Amd GPU tarafında birde mobil cihazlara el atsa tamam olacak
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tizar 5 yıl
arkadaş ne çabuk gaza geliyorsunuz biride dememiş ki yahu tamam 1080p orta ayarlarda oynatıyor da boş koridoru mu oynatıyor? çevreyle etkileşimin sıfır olduğu sahneyi 30+ fps diye dayamışlar ki bu işlemci mühendislik örneği fırından ite kaka çıkma işlemci değil. bu işlemcide bile o sahnede 30 üstü direniyor. dayamışlar fizik detay unsuru sıfır sahneyi adam boş koridorda yürüyor. yanınızdan iki kişi geçse silahı ateşleseniz o fps çakılır. siz inanıyor musunuz bu işlemciyle aksiyon dolu multi oynayabileceğinizi? Erdi o kadar tecrübeli olmasına rağmen bu duruma hiç değinmemiş. 720p de orta ayarlarda oynatsın öpün başınıza koyun. biride yazmış 720p full ayarlar he canım he görürsem söylerim.
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Tugrul_512bit 5 yıl tizar
tizar

arkadaş ne çabuk gaza geliyorsunuz biride dememiş ki yahu tamam 1080p orta ayarlarda oynatıyor da boş koridoru mu oynatıyor? çevreyle etkileşimin sıfır olduğu sahneyi 30+ fps diye dayamışlar ki bu işlemci mühendislik örneği fırından ite kaka çıkma işlemci değil. bu işlemcide bile o sahnede 30 üstü direniyor. dayamışlar fizik detay unsuru sıfır sahneyi adam boş koridorda yürüyor. yanınızdan iki kişi geçse silahı ateşleseniz o fps çakılır. siz inanıyor musunuz bu işlemciyle aksiyon dolu multi oynayabileceğinizi? Erdi o kadar tecrübeli olmasına rağmen bu duruma hiç değinmemiş. 720p de orta ayarlarda oynatsın öpün başınıza koyun. biride yazmış 720p full ayarlar he canım he görürsem söylerim.

O çakılma olayını mantle ile halledecekler işte
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omfarcan 5 yıl
Amd dagitir ortaligi.
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The white warrior 5 yıl
Amd kaveri apuları notebookta nasıl olacak merak ediyorum
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camoka5 5 yıl
fatihcanery
amdye bak maşallah ya,işlemciye sen gpu koy ve yeni yapım full hd oyunu akıcı oynat hayal gibi,amdyi seviyorum inaşllah daha çok güçlenir intel tekelinden kurtarır her yerde amd logosu görmek istiyorum..

Her yer amd logosu olursa o zaman amd tekel olur.
Her yerde farklı farklı logolar görmek istiyorum. Teknolojinin sağlayabileceği en güçlü ekran kartı + işlemciye en fazla 1000 TL vermek istiyorum ki eskiden bu kadar bile vermiyorduk.
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mizantropia 5 yıl
İntelin payı yüzde 75 e falan geriledi. Bir veya iki jenerasyon sonraki amd apuyu düşünsenize


Amd ps 4, xbox vs yükselişe geçerken şimdi de apu ile coşacak bence. Forumda bile bir sürü almayı bekleyen insan var benim gibi
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ehhalil 5 yıl
Casper da hala HD7350 GPU kullanadursun
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-Sniper- 5 yıl
Erdi Abinin konuya hakimiyetine hayranım, gerçekten örnek alınası bir insan.
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AMDR 5 yıl
Çözünürlük benim için önemli değil diyenler , 1440x900 birçok oyunu high düzeyde iyi bir bellek frekansında oynayabilirler.
Hazır bilgisayar üreticileri gt630 koyana kadar bu APU'yu kullanmaları daha iyi olurdu.Ancak intel'in marka ismi varken atom bile satarlar.
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karsevenadam 5 yıl
Mobil alanlarda da bu tarz entegre grafik birimleri görecekmiyiz? AMD bugüne kadar notebook konusunda hep geri kaldı.Özellikle işlemciler daha zayıftı.
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