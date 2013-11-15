AMD'nin yeni nesil Fusion A10-7850K işlemcisi iddialı geliyor: Entegre GPU ile Full HD BF4 testi

İşlemciye entegre grafik birimi ile Full HD çözünürlükte oyun deneyimi yaşamak mümkün mü ? AMD'nin Ocak ayında pazara sunacağı Kaveri kod adlı yeni nesil işlemci ailesinin iddialı modeli Fusion A10-7850K, içerisindeki güçlü grafik birimi ile Battlefield 4 gibi yeni ve modern bir oyunu Full HD çözünürlük seviyesinde oynatabiliyor.

DirectX 11.2, OpenGL 4.3 ve Mantle teknolojilerine destek sunan yeni nesil entegre grafik birimi, videomuza konu olan performansı final sürümü olgunluğuna ulaşmamış sürücüler ile sağlıyor. Gelin şimdi hep birlikte Fusion A10-7850K işlemcisinin teknik özelliklerine ve videomuzun ortalarından itibaren de Battlefield 4'ün hangi kalite ve çözünürlük ayarlarında, hangi performans değerleriyle oynandığına yakından bakalım. Bu arada Battlefield 4'ün Mantle desteğini almasıyla birlikte videoda göreceğiniz performansın ~%20 civarında artış göstereceğini de not düşelim, iyi seyirler.