ASUS Bilgisayarımı Ateşle Kazananı "Efektsiz Kategori"

Genel Yayın Yönetmeni
ASUS Bilgisayarımı Ateşle yarışmasına katılan 300'ün üzerinde video sihirbazı üyemize teşekkür ederiz. Katılım için gönderilen videoları tek tek izleyip puanladığımız günler süren maraton sona erdi. K
ASUS Bilgisayarımı Ateşle yarışmasına katılan 300'ün üzerinde video sihirbazı üyemize teşekkür ederiz. Katılım için gönderilen videoları tek tek izleyip puanladığımız günler süren maraton sona erdi. Kim kazandı merak ediyorsanız cevabı bu videomuzda.
http://donanimhaber.com/bilgisayarimiatesle/ Paylaş Tweetle
Edit: 17:40'da çıkan çocuğun videosunu izlerken ben utandım. Duygu sömürüsü yapan insanlardan nefret ediyorum. Ders çalışmaktan son nesil oyunlara bağladı adam. Klasörlerin arasında gezinemiyormuş bak bak bak
Videonun sahibi olarak bir kaç şey söylemek istiyorum,
Video'nun linki aşağıdadır izlemek isteyen arkadaşlar buradan izleyebilirler:
youtube.com/...
Herkese iyi veya kötü yorumları için teşekkür ederim. Sadece şunu belirtmek isterim ki burada bir senaryo üzerinde yön almaya çalıştık. Beğenilmemesi, bunca "saçma" "reklam" gibi yorumların yapılması herkesin kendi hakkıdır. Bunlara diyecek birşey yok fakat şunu unutmayın ki bu tarz yarışmalar, markaların kendi viral reklamlarının yapılmasını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Bunun bir çok örneği özellikle içecek reklamlarında mevcuttur arkadaşlar. Çok güzel projeler vardı, kısa röportajda da belirttiğim gibi eşim ile beraber kazanacağımızı düşünmedik. Hatta forumdan bir PC toplamaya bile başlamıştım bir arkadaşımızın yardımıyla. Ama jürinin kararıdır tıpkı sizlerinkinin de diğer yönde olduğu gibi bunada diyecek birşey yoktur.
Konsepti anlamayan arkadaşlar varsa göndermeleri ve neyi amaçladığımızı buradan tek tek yazabilirim bir film yorumu şeklinde. Düşüncelerimizle amatörlüğümüz birleşince elimizden bu kadarı geldi.
Katılımlarıyla emeklerini esirgemeyen tüm arkadaşlara, Donanım Haber ekibine ve Asus'a böyle bir yarışmayı bizlere sunup hayatımıza biraz renk kattığı için teşekkür ederiz. Umarım diğer markalarında farklı konseplerde bu tarz etkinliklerini DH üzerinden görebiliriz
Herkese iyi forumlar, Saygılar.
Sonuç açıklamalarının daha şeffaf yani kim kaç puan aldı belirtilmeliydi.
Ön elemeleri geçtiniz yada elendiniz gibi liste mail bildirimleri yapılmalı hatta mümkünse ilk günkü gibi duran yarışma sayfanızda katılım süresi dolduğunda videolar yerine yarışmanın sürecini belirten açıklamalı yükleme çubuğu gibi şeyler yapılmalıydı.
Mesela
Katılım süresi doldu. Videolar incelenmek üzere şu tarih bekleniyor..
Sonra videolar analiz edliliyor %32 vs...
Puanlar son hali ile şöyle gibi...
Ve kazanan denebilir. Bu hem yarışmanın kalitesini arttıran katılımcılarda ki merakı giderecek vs artı getirebilecek bir şey ancak biraz basite indirgenmiş kolaya kaçılan bir etkinlik olduğunu düşünüyorum.
Saygılar.