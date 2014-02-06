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ASUS Bilgisayarımı Ateşle Kazananı "Efektsiz Kategori"

5 yıl
6,2b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ASUS Bilgisayarımı Ateşle yarışmasına katılan 300'ün üzerinde video sihirbazı üyemize teşekkür ederiz. Katılım için gönderilen videoları tek tek izleyip puanladığımız günler süren maraton sona erdi. K
ASUS Bilgisayarımı Ateşle yarışmasına katılan 300'ün üzerinde video sihirbazı üyemize teşekkür ederiz. Katılım için gönderilen videoları tek tek izleyip puanladığımız günler süren maraton sona erdi. Kim kazandı merak ediyorsanız cevabı bu videomuzda.

http://donanimhaber.com/bilgisayarimiatesle/
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Gaydurugububak 5 yıl en beğenilen
Umarım gerçekten hak edene vermişsinizdir.

Edit: 17:40'da çıkan çocuğun videosunu izlerken ben utandım. Duygu sömürüsü yapan insanlardan nefret ediyorum. Ders çalışmaktan son nesil oyunlara bağladı adam.
Klasörlerin arasında gezinemiyormuş bak bak bak
Umarım gerçekten hak edene vermişsinizdir.Edit: 17:40'da çıkan çocuğun videosunu izlerken ben utandım. Duygu sömürüsü yapan insanlardan nefret ediyor...
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1 Yanıt Yanıtla +51
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Tydd 5 yıl
Merhaba arkadaşlar,

Videonun sahibi olarak bir kaç şey söylemek istiyorum,

Video'nun linki aşağıdadır izlemek isteyen arkadaşlar buradan izleyebilirler:

youtube.com/...

Herkese iyi veya kötü yorumları için teşekkür ederim. Sadece şunu belirtmek isterim ki burada bir senaryo üzerinde yön almaya çalıştık. Beğenilmemesi, bunca "saçma" "reklam" gibi yorumların yapılması herkesin kendi hakkıdır. Bunlara diyecek birşey yok fakat şunu unutmayın ki bu tarz yarışmalar, markaların kendi viral reklamlarının yapılmasını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Bunun bir çok örneği özellikle içecek reklamlarında mevcuttur arkadaşlar. Çok güzel projeler vardı, kısa röportajda da belirttiğim gibi eşim ile beraber kazanacağımızı düşünmedik. Hatta forumdan bir PC toplamaya bile başlamıştım bir arkadaşımızın yardımıyla. Ama jürinin kararıdır tıpkı sizlerinkinin de diğer yönde olduğu gibi bunada diyecek birşey yoktur.

Konsepti anlamayan arkadaşlar varsa göndermeleri ve neyi amaçladığımızı buradan tek tek yazabilirim bir film yorumu şeklinde. Düşüncelerimizle amatörlüğümüz birleşince elimizden bu kadarı geldi.


Katılımlarıyla emeklerini esirgemeyen tüm arkadaşlara, Donanım Haber ekibine ve Asus'a böyle bir yarışmayı bizlere sunup hayatımıza biraz renk kattığı için teşekkür ederiz. Umarım diğer markalarında farklı konseplerde bu tarz etkinliklerini DH üzerinden görebiliriz


Herkese iyi forumlar, Saygılar.
Merhaba arkadaşlar,Videonun sahibi olarak bir kaç şey söylemek istiyorum,Video'nun linki aşağıdadır izlemek isteyen arkadaşlar buradan i...
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ensatech 5 yıl
Yarışma hala tam oturamadı.

Sonuç açıklamalarının daha şeffaf yani kim kaç puan aldı belirtilmeliydi.
Ön elemeleri geçtiniz yada elendiniz gibi liste mail bildirimleri yapılmalı hatta mümkünse ilk günkü gibi duran yarışma sayfanızda katılım süresi dolduğunda videolar yerine yarışmanın sürecini belirten açıklamalı yükleme çubuğu gibi şeyler yapılmalıydı.
Mesela
Katılım süresi doldu. Videolar incelenmek üzere şu tarih bekleniyor..

Sonra videolar analiz edliliyor %32 vs...

Puanlar son hali ile şöyle gibi...

Ve kazanan denebilir. Bu hem yarışmanın kalitesini arttıran katılımcılarda ki merakı giderecek vs artı getirebilecek bir şey ancak biraz basite indirgenmiş kolaya kaçılan bir etkinlik olduğunu düşünüyorum.

Saygılar.
Yarışma hala tam oturamadı.Sonuç açıklamalarının daha şeffaf yani kim kaç puan aldı belirtilmeliydi.Ön elemeleri geçtiniz yada elendiniz gibi l...
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blackhbosss 5 yıl
Akıl yoksa neylesin fikir çalsın abdurahman oynasın bekir.... diyecek birşey yok bütün yorumları okudum hakksız yada haklı zaten önceden belirlenmiş birşey
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mnbvb 5 yıl
.


Gezi parkı ağaç kesme filan olaylarına eminim çoğunuz karşı çıktı.

Ama biri de çıkıp Ulan Bu adamı birileri seçmiş.Yani ülkenin başbakanı(jürisi

olur kendisi) bir karar vermiş ağaçları kesecek ve buna herkez saygılı

olmalı DEMEDİ.

Ama sizler kazanan video için çıkıp bir jüri var ve böyle karar vermiş

diyorsunuz.Bİr de yok işi gereği ödülü o haketmiş filan deyip iyice

saçmalıyorsunuz.

Kızdığımız nokta bu. Sanki olayın üstünü kapatmaya çalışıyorsunuz.

Ben kazanamadım ama hakeden bir video kazansaydı gerçekten GÖBEK atardım.

Ben artık sizlerden , bu siteden , mesut bey ve Turşucu arkdaşlarından SOĞUDUM.

Kazanan arkadaşımı değil burada videoyu eleştirdim.

Ona hayırlı olsun.

Suç onda değil :::::: mesut bey ve Turşucu arkadaşlarında.



Hayat: ölmek için doğmak ; Hayaller için yaşamaktır.


:::S.A.Y.G.I.L.A.R:::



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neos11 5 yıl
thunder_ozi
Hayırlı olsun. Efendi, eğitimli, sağduyulu bir kişisin olumsuz eleştiriler vs. tabi ki olacaktır. Fakat burada senin ne kadar temiz bir insan olduğun bende daha büyük etki yarattı. Kanser hastalarına verdiğin değer ve özverili çalışmaların karşılığında bu hediye sana donanım haber üyesi olarak benimde hediyem olsun. Eşine de selamlar. Güle güle kullanın.
Mesut çevik gerçekten bir hediyeyi sizin adrese gidip teslim etmeniz o heyecanı paylaşmanız hoş olmuş. Güzel video idi.
Sevgiler herkese.
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kule_genclik 5 yıl
Onemli olan puanlamamin tek tel ifade edilebilmesi.. Emek 10numara diye puanlama sistemi mi olur bunda emek 7 ama neden? Puanlama sistemi bir acayipti. Simdiden soylim katilmadim katilmaya da niyetim yok . Kazanan arkadisi tebrik ederim. Ama O bile bilmiyordur nasil puanlandigini..
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luganoguz 5 yıl
Asusta da hiç kafa yokmuş yemin ederim 300 kişinin katıldığı yarışma yapıyo 2 senedir
herkesin katılabileceği bi yarışma yapsa 10a katlar reklamını ama ordaki çalışanlar düşünsün artık ne diyim :)
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mnbvb 5 yıl
.


Hepineze helal olsun başka bişi demiyorum.

Bana mı kaldı yediğiniz kazığı sorgulamak.

Hepiniz hakklısınız.

Kazanan videodan anlamsız ve bir okadar da zihnin ötesinde olan mesajları

çıkartmak varken , niye apaçık mesajı veren videoları seçelim :)))

Hepinize helal olsun.


:::SAYGILAR:::::
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Gerginix 5 yıl
Jürinin değerlendirmesi ve puanlamalar... Hangi konularda ne için ne kadar puan kestiklerini ifade ettikleri anlardaki argümanların yetersizliği yarışmaya biraz tuz biber ekiyor. Kızanların eleştirenlerin, bu açıdan haklı bulunması lazım. Kazanan arkadaşın tebrik edilmesi ve onun adına sevinilmesi, kapı zili çalındığı zaman sürpriz yapılarak biz donanımhaber'den geldik dendiğinde Oğuzhan kardeşimizin kalp çarpıntısı gibi empati kurulduğunda insanı gerçekten mutlu edecek anların biraz önüne geçiyor. Yarışma çok güzel. Video olarak hazırlanması da doğru... Buna karşın sanırım oturması için biraz zamana ihtiyacı var. Ekibin sonraki yarışmada sadece 3 başlıkla değerlendirme yapıp: "Emek "10 numara ama bir şeyler eksik diyebilmesi, eksik olan şeyin ne olduğunu söylememesi, aslında söyleyememesi, bilmiyorum kaç kişi katıldı ama sadece izleyenleri de kattığımızda binlerce insanın tadını kaçırmaya yetti. O kadar çok video izlenecekse, sadece bu işi yapacak bir kadro kurulması lazım. Madem bu işe çok yatırım var. Tanınmış bir tiyatrocunun veya donanımhaberin pazarlama müdürünün jüri başkanı olarak, ASUS'un bu viral videolardan beklentisi ve yarışmacının bu beklentiyi ne oranda karşılayıp, hangi konularda yaratıcı biçimde istenen de fazlasını sunabildiğini tak tak ifade edebilmesi lazım. Yani "Bir şeyler eksikti anlıyor musun" şeklinde eksik olan şeyin ne olduğunu ifade edemeyen, "anlarsınız ya" durumuna havale eden tutum, jürinin yorgunluğunu ve emeğini yansıtamamış.

Özetle, jüri sadece içgüdüleri ile yolunu bulmaya çalışmış ve müthiş yorgunluğunu artık sonlandırmaya çalışmış gibi görünmesin. Oğuzhan kardeşimiz burada kendini tekrar ifade etmek zorunda kalmasın...

Yarışmayı beğeniyorum, takip ediyorum, cesaretimi toplarsam belki ben de katılırım. Ama sonraki yarışmada, "şeffaf şekilde biz bu videoları böyle değerlendirdik" iyi niyetine ek olarak profesyonel ve ikna edici bir değerlendirme içeriğinin de dahil edilmesi lazım. Yoksa siniri bozuk mesajlar birikip yarışmanın tadını kaçırabilir.
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mustafafrstyl 5 yıl
Yarisma oldugunu yeni ogrendim .d
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darkest earth 5 yıl
Kazanan videoyu hiç beğenmedim. Orjinallik sıfır zaten. Yuzlerce kere gördük uyanma, rüya sahnelerini. Ama bize bi şey demek düşmez tabii. Yukarda ağlayan arkadaşa da bir kaç sözüm var. Videonu actim. 8 dk olduğunu ve o muzikli girdiğini görünce kapattim. Belki evde izlerim ama hiç istemedim açikcasi izlemek. Aglaman bagirmanin da etkisi olabilir buna.
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Glukhovsky 5 yıl
Adamlar o kadar gelmiş bi çay ikram etseydin :D
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Ewig 5 yıl
Arkadaşı tebrik ediyorum. Bu arada geçen efektlere verdiğiniz klavye aynı değil mi? Bana farklı geldi.
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SonKullanIcIyIm 5 yıl

ASUS NiYE sadece Bilgisayarı Ateşliyooooor.....[>:]

ASUSUN diğer ürünleri içinde yarışma istiyoruuzz...

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DH Misafiri 5 yıl
youtube.com/... bide bu video izleyin kurgu kesin on puan
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