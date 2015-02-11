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ASUS ROG GR8 Konsol PC inceleme videosu "Konsol mu PC mi sorusuna ilginç cevap"

4 yıl
133,6b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Merhaba ben Mesut Çevik bu videomuzda konsol mu PC mi tartışmalarına yeni bir boyut katan ASUS’un Konsol PC olarak isimlendirdiği ROG GR8’i inceliyeceğiz.
Boyutları bakımından Xbox One ve PS4’den lüçük olan ve açık konuşmak gerekirse çok daha güzel görünen ROG GR8, küçük alanda en yükske performansı sunmak üzere özelleştirilmiş bir anakarta ve kasaya sahip.
Intel’in mobil platformlar için geliştirdiği çift çekirdekli Core i7 4510U’a eşlik eden Nvidia 750ti aynı işlemci gibi anakarta lehimlenerek yerden tasarruf sağlanmış.

Yan kapağı kolay bir şekilde sökülerek bellek ve sabit disk sloatlarına ulaşılabilen bilgisayarda tahmin edilebileceği gibi dizüstü bilgisayar bileşenleri kullanılıyor.
Bize gelen düzende 128GB SSD ve 8GB DDR3 bellek yer alıyor. İsteğe göre 256GB SSD veya 1TB mekanik disk seçenekleri de kullanıcıya sunulmuş durumda.

Boyutları küçük olsa da giriş çıkış portu konusunda oldukça zengin olan GR8’in ön yüzünde ses giriş çıkışları ve 2 adet USB 2.0 portu yer alırken arka tarafta optik dijital ses çıkışından HDMI ve Displayport görüntü bağlantılarına, 4 adet USB 3.0 portundan gigabit ethernet portuna kadar ihtiyaç duyulabilecek her girişi çıkışa yer verilmiş.

Gücünü adaptör üzerinden sağlayan sistem uyku modunda 13 yük altında da 80W civarı güç tüketiyor.Güç adaptörünün boyu ise kabul edilebilir düzeyde. Adaptör içerisinde soğutma için fan yer almıyor böylece çalışma esnasında ek gürültüye neden olmuyor.

İster dikey ister yatay modda kullanabileceğiniz GR8’in üst kısmında yer alan güç ve miracast butonları yanısıra alt kısımdaki ASUS logosu da çalışırken kırmızı ışık yaymakta.
Evet yanlış duymadınız GR8 üzerinde kablosuz görüntü aktarımını destekleyen Miracast butonu da yer alıyor. Böylece GR8’i Miracast alıcısı olarak kullanarak televizyon veya bağlı olduğu monitöre cep telefonu, tablet veya dizüstü bilgisayarınızdaki görüntüyü kablosuz olarak aktarabiliyorsunuz.

Sistemin çalışma şekli çok basit önce miracast butonuna basıp, cep telefonunda görünmeye başlayan ROG GR8’i görüntü aktarım birimi olarak seçmek yeterli.
Cihazın ağa bağlanabilirlik yetenekleri de gelişmiş durumda. 802.11ac kablosuz ağlara bağlanabilen GR8 üzerinde aynı zamanda ASUS’un oyun paketlerine öncelik veren yazılımıyla desteklenen Intel Gigabit ethernete yer vermilmiş.

Sistemde ısınan hava üst kısımdaki hava boşluklarından atılıyor. Yük altında bile duyulmayacak kadar sessiz çalışan bilgisayar bu konuda fazlasıyla övgüyü hak ediyor.
ASUS, GR8 için Oyun konsolu PC tanımlamasını kullansa da beraberinde kablolu mekanik klavye ve fare veriyor.

Sistem yanında kablolu bileşenlerin çıkması ASUS’un GR8’i daha çok masa üstü bilgisayar yerine konumlandırdığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

Kırmızı alttan aydınlatması ve mekanik tuş takımıyla oldukça kaliteli olan klavye ve fare bence kablosuz olmalıydı ve sete bir tane de gamepad ilave edilmeliydi.
Windows 8.1 işletim sistemi yüklü olarak gelen GR8, SSD sayesinde hızlı bir şekilde açılıyor ve ultrabook işlemcisi de olsa Core i7 4510U’nun yeterli performansı ve 8GB belleğin desteğiyle de çoklu ortam, ofis, internet kullanımı için fazlasıyla yeterli bir performans sergiliyor.

Konu oyunlar olduğunda ise pek Oyun konsolu PC tanımlamasına yakıştığını söyleyemesek de tatmin edici bir performans sergiliyor.
Shadow of Mordor orta seviye grafik ayarlarında Full HD grafiklerde oynanabilir kare/sn oranları sunmayı başarıyor. Oyun motorunda optimizasyon çok başarılı, tek karakter ile ekranda yer alan 10 larca karakter arasında genelde performans farkını hissetmiyorsunuz.

Fakat konu Watch Dogs gibi biraz dişli bir oyun olduğunda işler değişiyor. Watchdogs orta seviye grafiklerde 1600x900 pilsek çözünürlükte bile kimi aksiyon sahnelerinde akıcılığını yitirebiliyor.

Anlaşılan Konsol PC tanımlaması her oyun için geçerli değil ya da rakip olarak görülen konsol en azından Playstation 4 değil diyebiliriz. 3DMark skorunu kendi bilgisayarınız ile karşılaştırarak bilgisayarın oyun performansı konusunda da bir öngörü sahibi olabilirsiniz.
Bilgisayarın yük altındaki ısı ve hız durumuna baktığımızda ise ASUS’un soğutma konusunda mükemmel iş ortaya koyduğu açık.

Bütün sistem bileşenleri yük altındayken 55 dakika sonunda hiç bir bileşenin tehlikeli sıcaklıklara ulaşmadığını görüyoruz.

Ek olarak işlemci ve GPU hız da kesmiyor. Yani bilgisayar %100 yük altında uzun süre çalışsa dahi her zaman en yüksek performansı veriyor.

Bu esnada kasaya kulağınızı dayamadığınız sürece de herhangi bir fan sesi duymuyor olmak sevindirici.

Genel hatlarıyla GR8’i değerlendirmemiz gerekirse iyi bir deneme ve eğlenceli bir cihaz fakat ülkemizde GTX970M ve 4 çekirdekli Core i7 işlemci taşıyan oyuncu dizüstü bilgisayarları ile aynı fiyattan satılıyor oluşu önündeki en büyük engel gibi görünüyor.

Bu makinenin şu anki fiyatını kabul edilebilir olması için içinde 750Tİ değil en az GTX960 olmalıydı. İşlemci de Ultrabook versiyonu Core i7 yerine oyuncu dizüstü bilgisayarlarında gördüğümüz kaslı bir versiyonla yer değiştirmeli.
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hayrikoc61 3 yıl
vay be işlemcisi neydi bunun
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::Ashes:: 3 yıl
kullanıcı kitlesi amaçsız tüketim çılgını insanlar olabilir.
başka kimse almaz bunu.
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onuronur187 4 yıl
canım kasam, bunu ızledıkce daha cok kıymetını anladım.. neyse asus un nabız yoklamak ıcın pıyasaya surmus ve heyecan arayısında oldugunu goruyorum.. gnelde herkesın pc donanımı bu kutudan daha ıyıyken bukadar pahalı olması?? gereksız cıhaz sahsen..
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Ceynt 3 yıl
Bu piyasa geliştiği zaman ultrabook+konsol şeklinde kullanım mümkün olur mu sızce ? Yani stabil bir işleyişte ultrabook ekranını buna bağlama şansımız var mı? HDMI - VGA görüntü aktarımı gibi
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pisrabbit 4 yıl
800 tl olsa alırdım. tam aradığım şey aslında.saçma akıllı tv den kurtulup torrenten film indir izle,arada internete gir,yüksek youtube kullanımı. eh arada da oyun oynarsın işte :) ama en fazla 800
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ANIL007 4 yıl
Boş iş.
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There goes your life 4 yıl
İnsan çöp demeye utanır bu nedir yahu?
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mmnder16 4 yıl
böyle bir sistemi kim alır cidden merak ettim. bunun yanında bu sisteme full optimizasyonlu bir oyun da çıkaracaksın ki sistem iş görsün. şu anda içi tamamen boş ve gereksiz. keza karşında satış rakamlarını altüst etmiş bir ps4 var.
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dimontales 4 yıl
forever ps4 ;) gerek yok böyle şeylere.
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FerdosParadise 4 yıl
2013de ciksaydi olurdu! Yil 2015 icin yeterli degil .birgun zengin olursam insa ALLAH Nvidia GTX980 aleciiiiim :)
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Tansusus 4 yıl
750 ti lı pc kullanmıstım tıtanfall u full de acamıyordu konsoldan daha kotuydu grafıgı.750 ti la bu iş olmaz.en sonda 290x kullanıyordum pc ımde o bıle konsola gecmeme engel olamadı konsol farklı bır dunya.
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eyes-on-you 4 yıl
Asus XBone'ı hedeflemiş sanırım. 720p Medium ayarlarda işi götürecek gibi.
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