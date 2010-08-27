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Acer, Atom N550 işlemcili yeni netbook modelini satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google Chrome OS işletim sistemini taşıyan yeni netbook modeline ait ilk detaylar bir süre önce gün ışığına çıkan Acer, Atom N550 işlemcili Aspire One D255 modelini satışa sundu. Tasarım anlamında Aspire One serisinin karakteristik özelliklerine sahip olan ve farklı renk seçenekleriyle sunulan netbook, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç ekrana sahip. 1GB bellek ve 250GB sabit disk kapasitesine sahip olan Aspire One D255 modelinde ekran kartı olaraksa işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sine yer veriliyor.

1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom N550 işlemcisi dışında, diğer tüm özellikleriyle Aspire One serisinin güncel modellerine benzeyen yeni netbook modeli, dört farklı renk seçeneği (Kırmızı, Siyah, Mavimsi Yeşil ve Kumtaşı) ile birlikte yurt dışında 399$ seviyesindeki satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar şiddetle asus 1201n modelini öneririm açamadığı oyun program vb yok çift çekirdek işlemci çift ekran kartı 800 tl
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focktor 9 yıl
1366x768 İn altında oldumu bence max. 349$ dan girmesi lazım artık bu çözünürlüğün yaygınlaşması lazım mecburiyetten 2 gün arkadaşımın netbookunu kullandım 1024x600 çözünürlüklü sitelerin yarısını doğru düzgün görüntelemiyor GMA 3150 zaten evlerden ırak dh nin hd videolarını kasa kasa açtı :S Bu saatten sonra 1366x768 in altında almamak en doğrusu...
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SiNaPSiS 9 yıl
Chrome OS da giriyor bakalım.. 2GB'lık bir modelini de sunsalar iyi olurmuş
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