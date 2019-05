Acer, Atom N550 işlemcili yeni netbook modelini satışa sundu

Google Chrome OS işletim sistemini taşıyan yeni netbook modeline ait ilk detaylar bir süre önce gün ışığına çıkan Acer, Atom N550 işlemcili Aspire One D255 modelini satışa sundu. Tasarım anlamında Aspire One serisinin karakteristik özelliklerine sahip olan ve farklı renk seçenekleriyle sunulan netbook, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç ekrana sahip. 1GB bellek ve 250GB sabit disk kapasitesine sahip olan Aspire One D255 modelinde ekran kartı olaraksa işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sine yer veriliyor.

1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom N550 işlemcisi dışında, diğer tüm özellikleriyle Aspire One serisinin güncel modellerine benzeyen yeni netbook modeli, dört farklı renk seçeneği (Kırmızı, Siyah, Mavimsi Yeşil ve Kumtaşı) ile birlikte yurt dışında 399$ seviyesindeki satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.