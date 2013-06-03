Acer, Haswell işlemci ve Android işletim sistemli hepsi bir arada bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor

Acer, Android işletim sistemli ilk hepsi bir arada bilgisayarını Smart Display DA220HQL adıyla MWC 2013 kapsamında tanıtmış ve Nisan'da başta Avrupa olmak üzere çeşitli bölgelerde satışa sunmuştu. 21.5 inç büyüklüğünde 250 nit parlaklığa sahip Full HD IPS LCD ekran, 1GHz hızında çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemcili Texas Instruments OMAP 4428 çipset, 1GB DDR3 sistem belleği, 8GB dahili hafıza, USB ve HDMI portları ile donatılan bilgisayar, kısa süre önce ortaya çıkan ön sipariş sayfalarında Intel'in dördüncü nesil Core işlemci ailesinden bütünleşik Intel HD4600 grafik birimli i5-4430 donanımıyla listelenmişti. Bu ilanlar üzerine Acer ile irtibata geçen CNET internet sitesi, ilk olarak firma sözcüsünün Haswell işlemci ve Android işletim sistemli bir hepsi bir arada bilgisayarın tanıtılacağı bilgisini doğruladığını aktarmıştı. Ancak üreticinin siteye verdiği ikinci demeçte, böyle bir ürünün tanıtılmayacağı, ilanlardaki ürünün OMAP 4430'dan gücünü aldığı ifade edildi,





Yanlışlıkla Computex 2013'te sergileyeceği Haswell işlemcili Android bilgisayarını doğrulayıp daha sonra inkar ettiği tahmin edilen Acer, Android platformunu x86 mimarisiyle kişisel bilgisayar sektörüne taşıyan tek üretici olmayacak. Endüstri kaynakları uzun süredir bu yönde analizler yayınlıyor ve yıl sonuna kadar Android işletim sistemli ürünlerin bilgisayar pazarında önemli bir konuma yükselebileceğini bildiriyor. Google'nin sonraki Android güncellemesi Key Lime Pie'de platformun bilgisayarda kullanımına yönelik yeniliklere yer vereceği iddiaları da son analizleri destekliyor. Intel işlemcili, bütçe dostu Android bilgisayar sınıfına mensup ilk çözümlerin 4 Haziran'da Tayvan'ın Taipei şehrinde başlayacak Computex 2013 fuarında geniş yer bulacağı tahmin ediliyor. Etkinlikte Acer'in dışında ASUS'tan da Android bilgisayarlarla ilgili önemli duyuruların gelmesi bekleniyor.

http://www.pcworld.com/article/2040420/android-pc-corps-grow-with-acers-haswell-desktop.html