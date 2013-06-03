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Acer, Haswell işlemci ve Android işletim sistemli hepsi bir arada bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Acer, Haswell işlemci ve Android işletim sistemli hepsi bir arada bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor
Acer, Android işletim sistemli ilk hepsi bir arada bilgisayarını Smart Display DA220HQL adıyla MWC 2013 kapsamında tanıtmış ve Nisan'da başta Avrupa olmak üzere çeşitli bölgelerde satışa sunmuştu. 21.5 inç büyüklüğünde 250 nit parlaklığa sahip Full HD IPS LCD ekran, 1GHz hızında çift çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemcili Texas Instruments OMAP 4428 çipset, 1GB DDR3 sistem belleği, 8GB dahili hafıza, USB ve HDMI portları ile donatılan bilgisayar, kısa süre önce ortaya çıkan ön sipariş sayfalarında Intel'in dördüncü nesil Core işlemci ailesinden bütünleşik Intel HD4600 grafik birimli i5-4430 donanımıyla listelenmişti. Bu ilanlar üzerine Acer ile irtibata geçen CNET internet sitesi, ilk olarak firma sözcüsünün Haswell işlemci ve Android işletim sistemli bir hepsi bir arada bilgisayarın tanıtılacağı bilgisini doğruladığını aktarmıştı. Ancak üreticinin siteye verdiği ikinci demeçte, böyle bir ürünün tanıtılmayacağı, ilanlardaki ürünün OMAP 4430'dan gücünü aldığı ifade edildi,

Yanlışlıkla Computex 2013'te sergileyeceği Haswell işlemcili Android bilgisayarını doğrulayıp daha sonra inkar ettiği tahmin edilen Acer, Android platformunu x86 mimarisiyle kişisel bilgisayar sektörüne taşıyan tek üretici olmayacak. Endüstri kaynakları uzun süredir bu yönde analizler yayınlıyor ve yıl sonuna kadar Android işletim sistemli ürünlerin bilgisayar pazarında önemli bir konuma yükselebileceğini bildiriyor. Google'nin sonraki Android güncellemesi Key Lime Pie'de platformun bilgisayarda kullanımına yönelik yeniliklere yer vereceği iddiaları da son analizleri destekliyor. Intel işlemcili, bütçe dostu Android bilgisayar sınıfına mensup ilk çözümlerin 4 Haziran'da Tayvan'ın Taipei şehrinde başlayacak Computex 2013 fuarında geniş yer bulacağı tahmin ediliyor. Etkinlikte Acer'in dışında ASUS'tan da Android bilgisayarlarla ilgili önemli duyuruların gelmesi bekleniyor.

http://www.pcworld.com/article/2040420/android-pc-corps-grow-with-acers-haswell-desktop.html Yorum Yaz
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positroN 6 yıl
android bildiginiz gibi linux kernel kullanan bir isletim sistemi. linux kernel x86/arm ve daha bircok islemci mimarisini destekliyor.
herkesin sikayet ettigi ve android programlarinda kullanilan java ise multiplatform iddasi olan bir programlama dili. haliyle x86 islemcilerde android'in calismasi icin yapilmasi gereken duzenlemeler cok fazla degil. rahat rahat calisiyor.
eger android 5 surumuyle masaustu kullanima yonelik arayuz de gelirse android tablet ve cep telefonlarinin otesine gecmekte fazla zorlanmayacaktir.
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DH Misafiri 6 yıl
Dün bir alışveriş sitesinde Asus'un hepsibirarada transformars serisini gördüm. 18,4" sanırım ve ekran yerinden çıkabiliyordu. Üstelik win 8 + android 4.2 aynı anda. 3.200TL falan. Fiyat düşerse ortalığı yıkacak bir pc bence.
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Batuist 6 yıl
android nasıl x86 platformuyla çalışıyor.. şunu PCdede çalıştırabilsek.. blustacks demeyin ama.. özürlü bir program.. varmı x86da çalıştırabileceğimiz düzgün bir yöntem..
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Lockheed 6 yıl
armanatilgan
i5 üzerinde çalışamıyor mu bu android?

ARM mimarisini kullanması gerekiyor. i3, i5 ve i7 işlemciler x86 mimarisini kullanıyorlar.
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foz54 6 yıl Lockheed
Lockheed
armanatilgan
i5 üzerinde çalışamıyor mu bu android?

ARM mimarisini kullanması gerekiyor. i3, i5 ve i7 işlemciler x86 mimarisini kullanıyorlar.

x86 üzerinde android çalışıyor atom işlemcili Android telefonlar var. core serisi güçlü işlemcilerde çalışmasına bir engel yok zaten intel, androide baya yatırım yapıyor ;)
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armanatilgan 6 yıl
i5 üzerinde çalışamıyor mu bu android?
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