Acer Nitro 5 ve Swift 3 laptoplar AMD Ryzen işlemciler ile güncellendi

Teknoloji Editörü
Acer’ın Nitro 5 oyuncu bilgisayarı ve 14 inçlik ultrabook modeli, AMD’nin yeni nesil dört çekirdekli Ryzen 7 işlemcileriyle güncellendi.
15,6 inçlik Nitro 5, 2,3GHz frekanslı dört çekirdekli Ryzen 7 3750H işlemcisi ve Radeon RX 560X grafik kartıyla geliyor. Firmanın 14 inçlik Swift 3 modeli ise biraz daha zayıf fakat yine dört çekirdekli 2,3GHz Ryzen 7 3700U işlemcisi ve dâhili Vega ya da Radeon RX 540X grafik kartı seçenekleriyle geliyor.
Donanımsal olarak eski nesillerle pek bir farkı olmayan yeni modeller, beğenilen şekillerini korumaya devam ediyor. Nitro 5 modeli hâlâ 1080p ekranı görece ince bir gövdede birleştiriyor ve CoolBoost teknolojisi ile aşırı ısınmayı engelliyor. Swift 3 ise 180 derecelik menteşesi, 1,8cm kalınlığı ve 1,45kg ağırlığıyla çantada pek yer kaplamıyor.
https://www.engadget.com/2019/05/23/acer-nitro-5-swift-3-ryzen-mobile/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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