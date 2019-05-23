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Acer Nitro 5 ve Swift 3 laptoplar AMD Ryzen işlemciler ile güncellendi

AMD Ryzen işlemcilerin mobil platformda gelişmesine Acer da katkıda bulunarak popüler Nitro 5 ve Swift 3 modellerini güncelledi. Her iki model de Ryzen 7 işlemcilerle geliyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
3,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Acer’ın Nitro 5 oyuncu bilgisayarı ve 14 inçlik ultrabook modeli, AMD’nin yeni nesil dört çekirdekli Ryzen 7 işlemcileriyle güncellendi.
15,6 inçlik Nitro 5, 2,3GHz frekanslı dört çekirdekli Ryzen 7 3750H işlemcisi ve Radeon RX 560X grafik kartıyla geliyor. Firmanın 14 inçlik Swift 3 modeli ise biraz daha zayıf fakat yine dört çekirdekli 2,3GHz Ryzen 7 3700U işlemcisi ve dâhili Vega ya da Radeon RX 540X grafik kartı seçenekleriyle geliyor.
Donanımsal olarak eski nesillerle pek bir farkı olmayan yeni modeller, beğenilen şekillerini korumaya devam ediyor. Nitro 5 modeli hâlâ 1080p ekranı görece ince bir gövdede birleştiriyor ve CoolBoost teknolojisi ile aşırı ısınmayı engelliyor. Swift 3 ise 180 derecelik menteşesi, 1,8cm kalınlığı ve 1,45kg ağırlığıyla çantada pek yer kaplamıyor.
Acer, bu AMD’den gücünü alan cihazlar için henüz tüm konfigürasyon seçeneklerini, teslimat tarihlerini ve fiyatlarını açıklamadı. Firmanın stratejisi şimdiye kadar genellikle bölge bazında satışa sunulmadan önce bu opsiyonları açıklamak şeklinde olmuştu, bu sefer de muhtemelen öyle olacaktır.

https://www.engadget.com/2019/05/23/acer-nitro-5-swift-3-ryzen-mobile/ Yorum Yaz
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sheff2x 2 hf. en beğenilen
AMD, İntelin U serisi çöp işlemcilerine güzel bir alternatif olacak gibi. Umarım güçlü apuları da ultrabooklarda görürüz.
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DH Misafiri 2 hf.
Intel'in U serisi işlemcileri gerçekten çöp.i5 6200U, 930M GPU'yu bile beslemkte zorlanıyor.
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DH Misafiri 2 hf.
İlk yorum
Haydi intel rüşvet verde sattırma. Delikli işlemcilerin ile piyasayı sen ele geçir.
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napolyon94 2 hf.
Adam intelin tüm model isimlendirmesine çökmüş.
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sheff2x 2 hf. en beğenilen
AMD, İntelin U serisi çöp işlemcilerine güzel bir alternatif olacak gibi. Umarım güçlü apuları da ultrabooklarda görürüz.
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