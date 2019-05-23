Acer Nitro 5 ve Swift 3 laptoplar AMD Ryzen işlemciler ile güncellendi

Acer’ın Nitro 5 oyuncu bilgisayarı ve 14 inçlik ultrabook modeli, AMD’nin yeni nesil dört çekirdekli Ryzen 7 işlemcileriyle güncellendi

15,6 inçlik Nitro 5, 2,3GHz frekanslı dört çekirdekli Ryzen 7 3750H işlemcisi ve Radeon RX 560X grafik kartıyla geliyor. Firmanın 14 inçlik Swift 3 modeli ise biraz daha zayıf fakat yine dört çekirdekli 2,3GHz Ryzen 7 3700U işlemcisi ve dâhili Vega ya da Radeon RX 540X grafik kartı seçenekleriyle geliyor.

Donanımsal olarak eski nesillerle pek bir farkı olmayan yeni modeller, beğenilen şekillerini korumaya devam ediyor. Nitro 5 modeli hâlâ 1080p ekranı görece ince bir gövdede birleştiriyor ve CoolBoost teknolojisi ile aşırı ısınmayı engelliyor. Swift 3 ise 180 derecelik menteşesi, 1,8cm kalınlığı ve 1,45kg ağırlığıyla çantada pek yer kaplamıyor.

https://www.engadget.com/2019/05/23/acer-nitro-5-swift-3-ryzen-mobile/

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Acer, bu AMD’den gücünü alan cihazlar için henüz tüm konfigürasyon seçeneklerini, teslimat tarihlerini ve fiyatlarını açıklamadı. Firmanın stratejisi şimdiye kadar genellikle bölge bazında satışa sunulmadan önce bu opsiyonları açıklamak şeklinde olmuştu, bu sefer de muhtemelen öyle olacaktır.