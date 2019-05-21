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AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı belli oldu

AMD’nin yeni grafik mimarisi Navi için iki farklı ekran kartı modeli hazırladığı doğrulandı. Vega döneminde olduğu gibi yine fazla sayıda ekran kartı modeli olmayacak.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
15,7b
1
43
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin Computex 2019 fuarında sahneye çıkarması beklenen yeni Navi mimarisi detaylanmaya devam ediyor. Bu kez Sapphire yöneticileri yeni ekran kartları ile ilgili çok önemli fiyat bilgisi verdi.

AMD Radeon Navi özellikleri ve fiyatı

AMD’nin Radeon RX 6xx serisi sonrasına konumlayacağı ve uygun fiyatlı olarak sunacağı Navi mimarisi beklenenin aksine yeni bir çekirdek mimarisi ile gelmeyecek. GCN mimarisine devam edeceği ifade edilen Navi bu bakımdan Ray Tracing teknolojisini bir sonraki nesile bıraktı.

Ayrıca Bkz. "Yonga pazarında lider yeniden Intel"

Sorulara cevap veren Sapphire yöneticileri ilk etapta iki ekran kartı olacağını belirtiyor. Radeon Navi Pro ekran kartı biraz kırpılmış özelliklere sahip olacak ve 399$ fiyat etiketi ile GeForce RTX 2060 modelini hedefleyecek. Performans ise bir miktar daha iyi olacak.

Radeon Navi XT ise kırpılmamış Navi çekirdeği barındırıyor ve 499$ fiyat etiketi ile GeForce GTX 2070 modelinin karşısına çıkıyor. Yöneticiler Navi XT ekran kartının rakibinden daha güçlü olduğunu ifade ediyor.

Radeon Navi XT performansa önem veren oyuncuları hedeflerken Navi Pro ise RTX 2060 isteyen ancak bir miktar daha uygun fiyat etiketi arayan oyuncuları hedefliyor. Sapphire yeni mimari için Toxic versiyonları da hazırlamış ve sıvı soğutma ile desteklemiş. Navi ekran kartlarının 27 Mayıs itibariyle tanıtılacağı ve 7 Temmuz tarihinde de piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

 

https://www.techpowerup.com/255768/sapphire-reps-leak-juicy-details-on-amd-radeon-navi Yorum Yaz
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HiqhWoltage 3 hf. en beğenilen
Muhtemelen yine daha fazla güç tüketerek biraz daha yüksek performanslı olacaklar. Sıvı soğutmalı modeller hazırlandığına göre bu yanlış bir varsayım olmaz. OC performansı iyi olursa ileriki zamanlardaki fiyat indirimiyle iyi satış rakamları yakalanabilir.
Muhtemelen yine daha fazla güç tüketerek biraz daha yüksek performanslı olacaklar. Sıvı soğutmalı modeller hazırlandığına göre bu yanlış bir varsayım olmaz. OC ...
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KalemKolik 3 hf.
Fiyatlar pahalı gibi.
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Manhunt Three 3 hf. berk768
XT, 2070 ile aynı fiyatta ve daha iyi performansı olacağı söyleniyor. Neden alınmasın ?
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Lana-Del-Rey 2 hf.
Trafo gelsin
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Fatic 2 hf.
Yıllardır navi navi diye konuşuldu 2070e rakip çıktı en iyisi.
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italyanaygiri 2 hf. Fatic
Bence orta ve kısmen üst segmente göre çıkması daha iyi tabi fiyat konusunda muadillerinden daha da aşağı olarak. 2080ti çıksa alacak kişi sayısı muamma
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cabriyo 2 hf.
gtx1080 hala çiçek gibi kart. fazlasıyla güçlü ve
elektrik tüketimi 180 watt = ısınma / bozulma problemi sıfır.
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kraix 2 hf.
Bunda da vega 56 flashlama olayı gibi bunda da öyle bir muhabbet olursa efsane olur. Navi pro alır geçersin...
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BoşnakAğa 2 hf.
Kendi orta segment fiyatı üst segment... Üstelik büyük ihtimalle GDDR6 8GB ile verecekler. HBM2 bellek maliyeti bahaneleri de yok. AMD Nvidialaşıyor sanki...
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TheNewAtilla 2 hf.
Ocak ayında 700 dolara çıkmış raden vii varken bu kartlar heralde radeon vii’nin altında kalacaktır. Fiyat da 300 dolar aşağısını beklemeyin bence
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basturk9027 2 hf.
330 dolara 2070 performansina ne oldu ? Rx3080xt ?
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DH Misafiri 2 hf.
O fiyatlar yanlış AMD Navi kartlarının Vega dan ucuz olacağını açıklamıştı hem kimse orta seviyeli bir karta 500 dolar vermez millet alışmış yalana az sabredin 5 gün sonra ne olacak hepimiz göreceğiz
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DH Misafiri 2 hf.
Keşke 2060 dan biraz daha ucuz fiyata satışa sunulsaydı Ventus modeli 360 liraya satılıyor. ve bu fiyat farkı abd için az olsa da bizim için 300 tl ye yakın bir fiyat farkı sunuyor ki bu fiyat farkınının hakkını verebilecek kadar güçlü bir ekran kartı sunacaklarn sanmıyorum...
naviyi çok bekliyordum ama fiyat politikası beni çok üzdü :(
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SEO-Uzmanı 2 hf.
ampülün aydınlattığı yol klavuz istemez ! :(
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