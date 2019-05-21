AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı belli oldu

AMD’nin Computex 2019 fuarında sahneye çıkarması beklenen yeni Navi mimarisi detaylanmaya devam ediyor. Bu kez Sapphire yöneticileri yeni ekran kartları ile ilgili çok önemli fiyat bilgisi verdi.

AMD Radeon Navi özellikleri ve fiyatı

AMD’nin Radeon RX 6xx serisi sonrasına konumlayacağı ve uygun fiyatlı olarak sunacağı Navi mimarisi beklenenin aksine yeni bir çekirdek mimarisi ile gelmeyecek. GCN mimarisine devam edeceği ifade edilen Navi bu bakımdan Ray Tracing teknolojisini bir sonraki nesile bıraktı.

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Sorulara cevap veren Sapphire yöneticileri ilk etapta iki ekran kartı olacağını belirtiyor. Radeon Navi Pro ekran kartı biraz kırpılmış özelliklere sahip olacak ve 399$ fiyat etiketi ile GeForce RTX 2060 modelini hedefleyecek. Performans ise bir miktar daha iyi olacak.

Radeon Navi XT ise kırpılmamış Navi çekirdeği barındırıyor ve 499$ fiyat etiketi ile GeForce GTX 2070 modelinin karşısına çıkıyor. Yöneticiler Navi XT ekran kartının rakibinden daha güçlü olduğunu ifade ediyor.

Radeon Navi XT performansa önem veren oyuncuları hedeflerken Navi Pro ise RTX 2060 isteyen ancak bir miktar daha uygun fiyat etiketi arayan oyuncuları hedefliyor. Sapphire yeni mimari için Toxic versiyonları da hazırlamış ve sıvı soğutma ile desteklemiş. Navi ekran kartlarının 27 Mayıs itibariyle tanıtılacağı ve 7 Temmuz tarihinde de piyasaya sürüleceği belirtiliyor.