Acer Swift 5 ve 3 yenilendi

Acer’ın ince dizüstü sınıfındaki başarılı serisi Swift, IFA 209 fuarında yenilenmiş olarak sahneye çıktı. Acer Swift 7 modelini yılın başlarında güncelleyen firma fuarda Swift 3 ve Swift 5 bilgisayarlarını da yeniledi.

Acer Swift 5 özellikleri ve fiyatı

Acer Swift 5 modeli 14 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. 14.95mm kalınlığındaki gövdesi firmanın iddiasına göre 14 inç sınıfındaki en incesi. Ağırlığı ise sadece 990 gram.

Ayrıca Bkz.

"Quadro RTX 6000 ekran kartlı ilk dizüstü Asus StudioBook One oldu"

Onuncu nesil Ice Lake işlemcilerle donatılan cihaz Core i7 modeline kadar seçenekler sunuyor. Iris Plus entegre grafikler yanında Nvidia MX250 harici ekran kartı seçeneği de mevcut. Elbette bu seçenek biraz daha kalınlık ve ağırlık ekliyor.

16GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 512GB’a kadar SSD seçenekleri sunacak olan ürün 12.5 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. 30 dakikalık şarj ile de 4 saatlik kullanım süresi elde edilebiliyor. Acer Swift 5 2019 modeli için 900$ başlangıç etiketi mevcut.

Acer Swift 3 özellikleri ve fiyat

Acer Swift 3 model de 14 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. 15.95mm kalınlık değeri yine onu en ince modellerden birisi yapıyor. İşlemci, ekran kartı, RAM ve depolama seçenekleri abisi ile aynı. Fiyatı ise 700$’dan başlıyor.