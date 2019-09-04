Quadro RTX 6000 ekran kartlı ilk dizüstü Asus StudioBook One oldu

IFA 2019 fuarında birbirinden iddialı dizüstü modellerini tanıtan Asus’un en dikkat çekici ürünü StudioBook One oldu. Quadro RTX 6000 ekran kartlı ilk dizüstü modeli olan StudioBook One ayrıca en güçlüsü durumunda.

Asus ProArt StudioBook One özellikleri

15 inçlik ekranında 4K çözünürlük sunan ProArt StudioBook One, tüm Adobe RGB renk yelpazesini kapsıyor. Renk canlılığı açısından Pantone sertifikası olan cihaz ayrıca 120Hz tazeleme hızı sunuyor.

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Dizüstü bilgisayarın kenarları, yuvarlatılmış köşeler kullanan rakiplerinin aksine keskin köşelere yer veriyor. Ayrıca sunduğu performansa rağmen gövde sadece 25mm kalınlığında. Titanyum alaşımlı ince odalar ısıyı daha kolay bir şekilde dağıtıyor.

ProArt StudioBook One modeli Nvidia’nın Ace adındaki tasarım dilini kullanıyor. Bu tasarım dilinde ısı üreten bileşenler ekranın arkasına entegre ediliyor. Böylece yükselen ısı klavyeye herhangi bir şekilde etki etmiyor.

ProArt StudioBook One içerisinde Intel Core i9-9980HK işlemci, 64GB DDR4 RAM, 24GB GDDR6 bellekli Quadro RTX 6000 hızlandırıcı, 1TB SSD ve 90W kapasiteli batarya şeklinde bir donanım yer alıyor. Henüz Asus ProArt StudioBook One için fiyat açıklanmadı.