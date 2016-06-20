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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer’da şok: binlerce kullanıcının kredi kartı bilgisi çalındı

Güvenlik zaafiyeti bu kez Acer’ın başına dert oldu. Tayvanlı teknoloji şirketinin sistemine sızan korsanların, binlerce müşterinin kredi kartı bilgilerini ele geçirdiği iddia ediliyor.
2 yıl
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6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Acer’da şok: binlerce kullanıcının kredi kartı bilgisi çalındı
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Dünyanın en çok kişisel bilgisayar satan markaları sıralamasında küresel ölçekte ilk 5’te kalmayı başaran Acer, bu kez can sıkıcı bir iddia ile gündemde. Tayvanlı teknoloji şirketinin Kuzey Amerika’daki online satış sitesinin veri tabanına yetkisiz üçüncü tarafların sızarak bir güvenlik zafiyeti oluşturduğu konuşuluyor.
Alışveriş yapan kullanıcıların isim, adres, kart numarası, geçerlilik tarihi, üç haneli güvenlik numarası bilgileri, korsanların eline geçmiş durumda. Sadece Acer’ın Kuzey Amerika’daki e-ticaret sitesinde kayıtlı verileri sızdıran korsanlar, 12 Mayıs 2015 ile 28 Nisan 2016 tarihleri arasında alışveriş yapmış kullanıcıların verilerine ulaşmayı başarmış. Bu tarihler arasındaki alışveriş yapan kullanıcılardan bilgileri korsanlarca ele geçirilmiş olan kart sayısı ise 34.500 adet olarak açıklanmış.

Sadece kredi kartı verilerinin sızdırıldığını, kullanıcıların kişisel bir verisinin (vatandaşlık numarası, telefon numarası gibi) korsanların eline geçmediğini söyleyen Acer, sorunun nasıl bir güvenlik zafiyetinden kaynaklandığına ilişkin bir bilgilendirme yapmış değil ancak iddialar, bir çalışanın dikkatsizlik sonucu zararlı yazılım taşıyan bir mail’i açarak sistemi savunmasız hale getirmiş olabilir deniyor.


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GoldPunch 2 yıl en beğenilen
Sanal kartın önemi bir kez daha karşımıza çıktı :)
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ozkn_s 2 yıl
Internetten yapilacak alışverişlerde
ister yerel ister yabancı market farketmez
Sanal kart kullanın.
güvenliğimiz için çok onemli bir konu.

Ayrıca tablet veya pc farketmez
internet bankacılığı kullanırken de
sanal klavyeyi kullanmak bir başka güvenlik önlemi.genelde kullanıcılar sanal klavyeyi tercih etmiyerek kendilerini büyük riske atıyorlar.

Son olarak cep bankacılığı artık yoğun bir şekilde kullanılıyor.rootlu cihazlarda kesinlikle kullanmayın.
Internetten yapilacak alışverişlerdeister yerel ister yabancı market farketmezSanal kart kullanın.güvenliğimiz için çok onemli bir konu....
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farego 2 yıl
Sanal kart + Sanal klavye
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Virinom 2 yıl
vjdrsjejv
Geçmiş olsun, karaborsada satılır şimdi onlar.

Çoktan satılmıştır bile :)
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Mihrali Bey 2 yıl
Kalbim Amerika'yı görene kadar yerinde zor durdu. Ama sonra dedim o insanlara da yazık. Koskoca acer, bu nasıl bi rezilliktir!
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ozkn_s 2 yıl
Internetten yapilacak alışverişlerde
ister yerel ister yabancı market farketmez
Sanal kart kullanın.
güvenliğimiz için çok onemli bir konu.

Ayrıca tablet veya pc farketmez
internet bankacılığı kullanırken de
sanal klavyeyi kullanmak bir başka güvenlik önlemi.genelde kullanıcılar sanal klavyeyi tercih etmiyerek kendilerini büyük riske atıyorlar.

Son olarak cep bankacılığı artık yoğun bir şekilde kullanılıyor.rootlu cihazlarda kesinlikle kullanmayın.
Yanıtla +6
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vjdrsjejv 2 yıl
Geçmiş olsun, karaborsada satılır şimdi onlar.
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GoldPunch 2 yıl
Sanal kartın önemi bir kez daha karşımıza çıktı :)
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