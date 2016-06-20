Acer’da şok: binlerce kullanıcının kredi kartı bilgisi çalındı

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Dünyanın en çok kişisel bilgisayar satan markaları sıralamasında küresel ölçekte ilk 5’te kalmayı başaran Acer, bu kez can sıkıcı bir iddia ile gündemde. Tayvanlı teknoloji şirketinin Kuzey Amerika’daki online satış sitesinin veri tabanına yetkisiz üçüncü tarafların sızarak bir güvenlik zafiyeti oluşturduğu konuşuluyor.

Alışveriş yapan kullanıcıların isim, adres, kart numarası, geçerlilik tarihi, üç haneli güvenlik numarası bilgileri, korsanların eline geçmiş durumda. Sadece Acer’ın Kuzey Amerika’daki e-ticaret sitesinde kayıtlı verileri sızdıran korsanlar, 12 Mayıs 2015 ile 28 Nisan 2016 tarihleri arasında alışveriş yapmış kullanıcıların verilerine ulaşmayı başarmış. Bu tarihler arasındaki alışveriş yapan kullanıcılardan bilgileri korsanlarca ele geçirilmiş olan kart sayısı ise 34.500 adet olarak açıklanmış.

Sadece kredi kartı verilerinin sızdırıldığını, kullanıcıların kişisel bir verisinin (vatandaşlık numarası, telefon numarası gibi) korsanların eline geçmediğini söyleyen Acer, sorunun nasıl bir güvenlik zafiyetinden kaynaklandığına ilişkin bir bilgilendirme yapmış değil ancak iddialar, bir çalışanın dikkatsizlik sonucu zararlı yazılım taşıyan bir mail’i açarak sistemi savunmasız hale getirmiş olabilir deniyor.