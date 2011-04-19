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Acer'dan AMD Fusion tabanlı yeni netbook; Aspire One 722

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,1b
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan AMD Fusion tabanlı yeni netbook; Aspire One 722
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Yeni tepe yöneticisi arayışlarına devam eden Acer, AMD'nin Fusion işlemcili Brazos platformunu temel alan yeni bir netbook hazırlıyor. Aspire One 722 olarak isimlendirilen mini-bilgisayar, 11.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. AMD'nin 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion-C50 işlemcisinden güç alan netbook, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen ve DirectX 11 desteği sunan 287MHz hızındaki Radeon HD 6290 IGP'sini kullanıyor.

Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteğine sahip olan bilgisayara işletim sistemi olarak Windows 7 eşlik ediyor ve tek şarjda 7 saate kadar kullanılabildiği belirtiliyor. Acer tarafından önünümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Fusion tabanlı Aspire One 722 için açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Acer'dan AMD Fusion tabanlı yeni netbook; Aspire One 722
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Lethian 8 yıl en beğenilen
amd olmasaydı flash sitelerini bile kaldıramayan atomlar piyasada cirit atmaya devam ederdi
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Kazasker_trsf 8 yıl
TOSHIBA NB550D-105 NETBOOK diye google'da aratırsanız Türkiye'deki bazı sitelerde var. Son derece güzel bir netbook. Fusion işlemci var. 910 TL :)
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acbold 8 yıl
can_66
Netbook alacağım artık beklemekten ve forumlarda fusion netbooklar türkiyeye nezaman gelecek diye sormaktan bıktım.Amd tr ye mail attım dönüş yapmadılar Bestbuy da her hafta 399 tl lik n455 ler çıkıyor artık aklım onlara kaymaya başladı ama korkuyorum ben aldıktan sonra fusionlar çıkar içimde ukte kalır diye.Bir çıkış tarihi hakkında bilgisi olan veya tr de uygun fiyatlı fusion netbook gören varmı acaba?

kısa bi süre daha bekle 2.çeyrek bitene kadar en azından çıkacağını düşünüyorum.
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janparey 8 yıl
Netbook alacağım artık beklemekten ve forumlarda fusion netbooklar türkiyeye nezaman gelecek diye sormaktan bıktım.Amd tr ye mail attım dönüş yapmadılar Bestbuy da her hafta 399 tl lik n455 ler çıkıyor artık aklım onlara kaymaya başladı ama korkuyorum ben aldıktan sonra fusionlar çıkar içimde ukte kalır diye.Bir çıkış tarihi hakkında bilgisi olan veya tr de uygun fiyatlı fusion
netbook gören varmı acaba?
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Python 8 yıl
Piyasadaki zaten ufak netbooklar ya cok ufaklar ki geneli ole yada o islemcilerle istenileni veremiyorlar ben acikcasi otur cihazlardan ortalama ara ile 3-4 tane almisimdir n270 n280 n450 ve n550 islemcili modellerin cogunu kullandim hepsi ortak olarak internette adam gibi gezinmeyi saglayamiyorlardi ekranlari ufak guzel ama cozunurluk cok dusuktu piyasada notebook ile netbook arasi cihaz sayiliydi ferrari one haric bu urunun ben performans olarak yeteceginin kanaatindeyim azami ihtiyaclari karsiladiktan sonra gayette yeter diye dusunuyorum
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kımyasal 8 yıl
tasarım guzel acaba agırlık ve olcu ebatları nedır.
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TsG 8 yıl
AMD oldu da, bi türlü göremedik şu fusion'ları. 5 sene olacak heralde, 2007'de askerdeydim Fusion haberini okuduğum zaman...
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Lethian 8 yıl en beğenilen
amd olmasaydı flash sitelerini bile kaldıramayan atomlar piyasada cirit atmaya devam ederdi
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