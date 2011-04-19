Acer'dan AMD Fusion tabanlı yeni netbook; Aspire One 722

Yeni tepe yöneticisi arayışlarına devam eden Acer, AMD'nin Fusion işlemcili Brazos platformunu temel alan yeni bir netbook hazırlıyor. Aspire One 722 olarak isimlendirilen mini-bilgisayar, 11.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. AMD'nin 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion-C50 işlemcisinden güç alan netbook, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen ve DirectX 11 desteği sunan 287MHz hızındaki Radeon HD 6290 IGP'sini kullanıyor.

Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteğine sahip olan bilgisayara işletim sistemi olarak Windows 7 eşlik ediyor ve tek şarjda 7 saate kadar kullanılabildiği belirtiliyor. Acer tarafından önünümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Fusion tabanlı Aspire One 722 için açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.