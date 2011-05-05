Acer'dan Aspire Ethos serisi Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayarlar

AMD'nin Fusion platformunu kullanan tablet bilgisayarı Iconia Tab W500 ile dikkatleri üzerine çeken Acer, ürün gamını güncellemeye devam ediyor. Firmadan gelen bilgilere göre, tasarım özellikleriyle öne çıkan Ethos serisi dizüstü bilgisayarlar, Intel'in Huron River kod adını taşıyan mobil Sandy Bridge platformu ile güncelleniyorlar.

Acer'dan gelen bilgilere göre "Eğlence ve performans açısından en üst düzey kullanıcı deneyimi" hedef alınarak hazırlanan Sandy Bridge tabanlı Ethos modelleri, 15.6-inç boyutundaki 5951G ve 18.4-inç boyutundaki 8951G modelleri olmak üzere iki farklı boyut seçeneği ile geliyor ve modeline göre bazı farklı özellikler sergiliyorlar.

15.6-inç boyutundaki model ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olarak gelirken, 18.4-inç olan modelde ise Full HD video deneyimi için ekran çözünürlüğünün 1920 x 1080 piksele yükseltildiğini görüyoruz. Çerçevesiz CineCrystal LED backlit ekranlar aynı zamanda Gorilla Glass teknolojisi sayesinde çizilme ve darbelere karşı da yüksek dayanıklılık sunuyorlar.

Intel'in ikinci nesil Core işlemci ailesiyle donatılan dizüstü bilgisayarları farklı hızlardaki işlemci modelleri, sabit disk ve bellek seçenekleriyle donatmak mümkün. Hatta daha yüksek performans isteyenler için depolama sürücüsü olarak geleneksel disklerin yanında NAND Flash bellek yongalarını esas alan SSD sürücülere de yer verildiğini görüyoruz.

Ekran kartı tarafında da Nvidia'nın GeForce GT500M serisine kadar farklı seçeneklerin olacağı belişrtilen yeni dizüstü bilgisayar, gelişmiş çoklu ortam yeteneklerinden en yüksek faydayı sağlayabilmek adına Blu-ray sürücü ile de alınabilecek. Hafif ve dayanıklı kasa tasarımı için alüminyum-magenzyum alaşımı kaplama ile donatılan Ethos serisi yeni modellerde ayrıca arka aydınlatmalı klavyeye, isteğe bağlı seçenek olarak Bluetooth 3.0 teknolojisine, USB 3.0 teknolojisine, kart okuyucusuna ve 802.11n WiFi'a yer veriliyor.

Görüntülü konuşma için Crystal Eye HD entegre internet kamerası ile gelen dizüstü bilgisayarlarda kullanılan PowerSmart uzun ömürlü piller, 1000 şarjdan sonra bile %80 kapasiteyi korumayı başarırken, Acer'ın yaptığı açıklamaya göre bu değer, dizüstü bilgisayarlarda kullanılan geleneksel pillerin sunduğunun üç katına denk geliyor.

Acer'ın yeni dizüstü bilgisayarları aynı zamanda clear.fi platformlar arası medya paylaşım sistemini de destekliyorlar. Aspire Ethos serisi yeni dizüstü bilgisayarların resmi fiyatları henüz açıklanmasa da Core i7-2630QM işlemci, 16GB bellek, GeForce GT 555M ekran kartı, 120GB SSD ve 750GB disk içeren Ethos 8951G konfigürasyonu yurt dışında 1699 Avro seviyesinden listelere alınmış durumda.