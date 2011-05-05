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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'dan Aspire Ethos serisi Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayarlar

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Fusion platformunu kullanan tablet bilgisayarı Iconia Tab W500 ile dikkatleri üzerine çeken Acer, ürün gamını güncellemeye devam ediyor. Firmadan gelen bilgilere göre, tasarım özellikleriyle öne çıkan Ethos serisi dizüstü bilgisayarlar, Intel'in Huron River kod adını taşıyan mobil Sandy Bridge platformu ile güncelleniyorlar.

Acer'dan Aspire Ethos serisi Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayarlar
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Acer'dan gelen bilgilere göre "Eğlence ve performans açısından en üst düzey kullanıcı deneyimi" hedef alınarak hazırlanan Sandy Bridge tabanlı Ethos modelleri, 15.6-inç boyutundaki 5951G ve 18.4-inç boyutundaki 8951G modelleri olmak üzere iki farklı boyut seçeneği ile geliyor ve modeline göre bazı farklı özellikler sergiliyorlar.

15.6-inç boyutundaki model ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olarak gelirken, 18.4-inç olan modelde ise Full HD video deneyimi için ekran çözünürlüğünün 1920 x 1080 piksele yükseltildiğini görüyoruz. Çerçevesiz CineCrystal LED backlit ekranlar aynı zamanda Gorilla Glass teknolojisi sayesinde çizilme ve darbelere karşı da yüksek dayanıklılık sunuyorlar.

Intel'in ikinci nesil Core işlemci ailesiyle donatılan dizüstü bilgisayarları farklı hızlardaki işlemci modelleri, sabit disk ve bellek seçenekleriyle donatmak mümkün. Hatta daha yüksek performans isteyenler için depolama sürücüsü olarak geleneksel disklerin yanında NAND Flash bellek yongalarını esas alan SSD sürücülere de yer verildiğini görüyoruz.

Acer'dan Aspire Ethos serisi Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayarlar
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Ekran kartı tarafında da Nvidia'nın GeForce GT500M serisine kadar farklı seçeneklerin olacağı belişrtilen yeni dizüstü bilgisayar, gelişmiş çoklu ortam yeteneklerinden en yüksek faydayı sağlayabilmek adına Blu-ray sürücü ile de alınabilecek. Hafif ve dayanıklı kasa tasarımı için alüminyum-magenzyum alaşımı kaplama ile donatılan Ethos serisi yeni modellerde ayrıca arka aydınlatmalı klavyeye, isteğe bağlı seçenek olarak Bluetooth 3.0 teknolojisine, USB 3.0 teknolojisine, kart okuyucusuna ve 802.11n WiFi'a yer veriliyor.

Görüntülü konuşma için Crystal Eye HD entegre internet kamerası ile gelen dizüstü bilgisayarlarda kullanılan PowerSmart uzun ömürlü piller, 1000 şarjdan sonra bile %80 kapasiteyi korumayı başarırken, Acer'ın yaptığı açıklamaya göre bu değer, dizüstü bilgisayarlarda kullanılan geleneksel pillerin sunduğunun üç katına denk geliyor.

Acer'dan Aspire Ethos serisi Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayarlar
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Acer'ın yeni dizüstü bilgisayarları aynı zamanda clear.fi platformlar arası medya paylaşım sistemini de destekliyorlar. Aspire Ethos serisi yeni dizüstü bilgisayarların resmi fiyatları henüz açıklanmasa da Core i7-2630QM işlemci, 16GB bellek, GeForce GT 555M ekran kartı, 120GB SSD ve 750GB disk içeren Ethos 8951G konfigürasyonu yurt dışında 1699 Avro seviyesinden listelere alınmış durumda.


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DH Misafiri 8 yıl
yha arkadaşlar 16 gb ram çok fazla kullan kullan bitmez hele 2 trbyt hardiski vardır çılgınlık bence bende 4 gb ram var hakikaten yetiyor ve artıyor bile.
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Lnunrub 8 yıl

DH Misafiri

yha arkadaşlar 16 gb ram çok fazla kullan kullan bitmez hele 2 trbyt hardiski vardır çılgınlık bence bende 4 gb ram var hakikaten yetiyor ve artıyor bile.


Bize 6-8 gb lık seçenekleriyle gelir diye düşünüyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
cümleten, s.a. bu cihaz gerek dizayn olarak, gerek bulundurdugu özellikler bakimindan beni cezbezmisti (15 ekran) ati ekran kartiyla gelmisti ve 5000 seri idi. yani üst düzey bi ekran karti vardi. 1 ay olmadan mavi ekrani bana gösterdi sagolsun. hemen degistirdim sony aldim. demek istedigim su acer iyi marka peynir ekmek gibi yeni cihaz cikariyor, fakat donaniminda bi uyusmazlik oluyor gibi geliyor bana. ve beni mavi ekran cikmadan önce kendinden sogutan eksisi de, üzeri metal olmasindan dolayi, oyun oynama esnasinda elimi yakacak kadar isinmasiydi. asla acer düsmani degilim, ilk laptopum acerdir. ve ne olursa olsun sebebini bilmiyorum ama ekran karti olarak nvidiayi tavsiye ederim. ( bu arada bu laptop yeni tanitildi demeyin, almanyada yasiyorum ve orada otto da var).
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lucasthehacker 8 yıl
Bu arada acer 5951g nin yeni görünümü siyahtır.
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lucasthehacker 8 yıl
Şu lanet 15.6" ekranın çözünürlüğünü 1080p yapsalar olmaz di mi ya.
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acbold 8 yıl
5741g'mi satasım geldi şimdi sabah sabah :))) gayet iyi ürün olmuş.gerek tasarım gerek özellik olarak.fiyatıda diğer ürünlere göre gayet iyi BENCE :)
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Lnunrub 8 yıl
Bunuda bekliyodum.Bakalım bize hangi fiyattan gelecek.Bilgi için saolasın hocam.
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manyakurt 8 yıl
fiyatı göz ardı edersek, dört dörtlük gibi ya :D Gerçi 16gb ram ile 6gb ram arasında bi fark göremiyorum. Bende 6gb ram var, daha 4gb'ı geçmiş değilim sanırsam, tüketim çılgınlığı olur o kadar ram :D
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