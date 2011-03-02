Acer'dan Atom N570 işlemcili yeni netbook: Aspire One D255E

Intel'in resmi tanıtımını dün yaptığı Atom N570 işlemcisi, yeni netbook modelleriyle hızlı bir şekilde pazara giriş yapacak gibi görünüyor. Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden biri ve en büyük netbook üreticisi olan Acer, Atom N570 işlemcisine yer verdiği 10.1-inç büyüklüğündeki yeni modeli Aspire One D255E'yi duyurdu.

Intel'in 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom N570 işlemcisinden güç alan netbook, 1024 x 600p piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 1GB DDR3 bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile gelen Aspire One D255E'de, ekran kartı olaraksa işlemciye entegre olarak gelen GMA3150'ye yer veriliyor.

Üzerinde yer alan 4400 mAh kapasiteli pil ile 8 saate kadar çalışabildiği belirtilen 1.25 Kg ağırlığındaki netbook'un diğer özellikleri arasında, 10/100 ethernet, 802.11n WiFi, 1.3MP çözünürlüğünde kamera, kart okuycusu, çoklu dokunmatik touchpad, mono hoparlör ve işletim sistemi olarak Windows 7 Starter gibi detaylara yer veriliyor.

Acer Aspire One D255E, ilk etapta Kumtaşı Kahvrengisi olmak üzere Siyah, Kırmızı ve Mavi'nin yer aldığı ört farklı renk seçeneği ile 300$ seviyesinden pazara sunuluyor.