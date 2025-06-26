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    Intel’de bir devir kapanıyor: Otomotiv bölümü resmen sonlandı

    Intel, otomotiv çip departmanını kapatma kararı aldı. Yılın ikinci büyük işten çıkarma dalgası, yeniden yapılanma sürecinin daha da sertleşeceğini gösteriyor. İşte detaylar...

    Intel’de bir devir kapanıyor: Otomotiv bölümü resmen sonlandı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden Intel, kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinin eşiğinde. Öyle ki sektördeki artan rekabet, şirketin faaliyet alanları da etkilemeye başladı. Son olarak yonga devi, yeniden yapılanma sürecinde bir adım daha atarak otomotiv departmanını kapatma kararı aldı.

    Intel, yeniden ana ürünlere odaklanacak

    Kaçıranlar için Intel, 2021 yılından bu yana otomotiv departmanı özelinde çalışmalarını sürdürüyor. Kapatma kararı ise, yeni CEO Lip-Bu Tan'ın göreve gelmesinin ardından açıklanan stratejik dönüşüm planlarıyla paralel. Intel'in salı günü çalışanlara gönderdiği dahili notta, mevcut üretici ve tedarikçi sözleşmelerine sadık kalınacağı, ancak iç kaynaklı otomotiv platformunun tamamen sonlandırılacağı duyuruldu.

    Küçük ölçekli otomotiv birimi, şirketin doğrudan büyük gelir kalemleri arasında yer almasa da, dünya genelinde 50 milyondan fazla araçta çalışıyor. Bu çipler; bilgi-eğlence sistemleri, elektrikli araç yönetimi ve sürücü destek teknolojileri gibi alanlarda görev yapıyor. Ancak buna rağmen, otomotiv bölümünün şirketin genel portföyü içindeki yeri oldukça sınırlı kalmış durumda.

    Intel, Temmuz ayında başlayacak olan yeni işten çıkarma dalgasında üretim kadrolarının yüzde 20’ye kadarını işten çıkarmayı planlıyor. Buna ek olarak, pazarlama biriminin büyük kısmı Accenture'a dış kaynak olarak devredilecek. Şirket, pazarlama kampanyalarının yönetiminde ise yapay zekâ destekli sistemleri devreye almayı hedefliyor.

    CEO Lip-Bu Tan, göreve geldiğinden bu yana tekrarladığı "çekirdek alanlara odaklanma" yaklaşımını otomotiv departmanının sonlandırılmasıyla somutlaştırmış oldu. Özellikle istemci ve veri merkezi segmentlerinde yeniden güç kazanmak isteyen şirket, otomotiv gibi ikincil alanlarda kaynak kullanımını durdurarak daha verimli bir yatırım stratejisi izleyecek.

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