Intel'de ayrılığın perde arkası: Gelsinger: "Bırakmak istemedim"

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Tam Boyutta Gör Intel'de dört yılı aşkın süre boyunca CEO'luk yapan Pat Gelsinger, ilk kez kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Tokyo'daki Playground Global etkinliğinde konuşan Gelsinger, görevden kendi isteğiyle ayrılmadığını ve planlarını gerçekleştiremeden ayrılmak zorunda kaldığını söylüyor. Üstelik Intel'den gelen haberler halen olumlu değil.

Intel'de zorunlu ayrılık

Kaçıranlar Intel, özellikle Intel Foundry'de yaşanan sorunları halen aşabilmiş değil ve tarihindeki en büyük personel azaltmalarından birine hazırlanıyor. Aralık 2024'te Intel'den ayrılan Pat Gelsinger ise, ayrılığının ardında Intel'in yönetim kurulu olduğunu öne sürdü. Gelsinger, bu konuda doğrudan bir otorite ismi vermekten kaçındı, ancak kararın üçüncü bir tarafça alındığını belirtti. Peki eski CEO neler hedeflemişti?

Pat Gelsinger'ın en büyük vizyonlarından biri, IDM 2.0 stratejisiydi. Bu stratejiyle Intel'in hem kendi üretim tesislerini hem de dış kaynakları etkin kullanarak, özellikle TSMC gibi rakiplerle rekabet edebilecek bir yapıya kavuşması hedefleniyordu. Gelsinger'a göre, 18A süreciyle bu hedefe önemli bir adım atılacaktı. Ancak bu planın sonuçlarını kendi döneminde göremedi.

"Süreci şekillendiren adımlar benim dönemimde atıldı"

Intel'in 5N4Y adını verdiği strateji kapsamında duyurduğu üretim süreçleri, çoğunlukla pazarda beklenen etkiyi yaratamadı. Yalnızca sınırlı iç kullanımla hayata geçirilen bu süreçler, hem finansal hem de itibari açıdan Intel Foundry birimini zayıflattı. Tüm bu gelişmeler, Gelsinger’ın yönetim kuruluyla fikir ayrılığı yaşamasına neden oldu.

Gelsinger ise, "Başladığım işi tamamlamak istedim, ancak bu fırsat bana verilmedi" diyerek ayrılığına dair hayal kırıklığını dile getirdi. Intel Foundry’nin geleceğine dair büyük beklentiler içinde olduğunu ve süreci şekillendiren adımların kendi döneminde atıldığını ifade etti.

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Günümüze gelirsek Intel, yeni CEO Lip-Bu Tan ile yönünü yeniden belirliyor. Foundry biriminde köklü değişikliklere gidilirken, üçüncü taraf üreticilerin daha aktif kullanımı, büyük çaplı işten çıkarmalar ve temel düzeyde strateji değişiklikleri masada.

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