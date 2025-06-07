Ekran kartı pazarında Nvidia fırtınası: AMD ve Intel küçüldü

AMD ve Intel küçüldü
Paylaşılan verilere göre, toplam AIB (harici ekran kartı) ekran kartı sevkiyatı yılın ilk çeyreğinde 9,2 milyon adete ulaştı. Nvidia, RTX 50 serisi ile yılın ilk çeyreğinde en fazla model tanıtan üretici olurken, toplam payını %92'ye çıkardı. AMD cephesinde RDNA 4 serisi çeyrek sonuna doğru raflarda yerini aldı. Buna rağmen AMD, toplam %8'lik pay ile önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında kullanıcı kaybetti. Intel ise son çeyrekte yüzde 1,2 oranında düşüş yaşadı ve bu segmentte etkisiz hale geldi.
Son olarak JPR'nin dikkat çektiği bir diğer nokta ise AIB pazarının 2024–2028 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranının eksi %10,3 olacağı yönünde. Öte yandan, masaüstü bilgisayarların yüzde 86’sında harici ekran kartlarının kullanılacağı öngörülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.