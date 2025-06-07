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Tam Boyutta Gör Ekran kartı pazarında uzun süredir yaşanan talep düşüşleri ve sevkiyat sorunları halen çözülebilmiş değil. Son olarak Jon Peddie Research (JPR), PC pazarına ilişkin 2025 ilk çeyrek verilerini paylaştı. Rapora göre Nvidia, pazarın yüzde 92'sini elinde bulunduruyor. AMD ise yüzde 8’lik payla tek haneye gerilerken, Intel'in pazar payı sıfırlandı.

AMD ve Intel küçüldü

Paylaşılan verilere göre, toplam AIB (harici ekran kartı) ekran kartı sevkiyatı yılın ilk çeyreğinde 9,2 milyon adete ulaştı. Nvidia, RTX 50 serisi ile yılın ilk çeyreğinde en fazla model tanıtan üretici olurken, toplam payını %92'ye çıkardı. AMD cephesinde RDNA 4 serisi çeyrek sonuna doğru raflarda yerini aldı. Buna rağmen AMD, toplam %8'lik pay ile önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında kullanıcı kaybetti. Intel ise son çeyrekte yüzde 1,2 oranında düşüş yaşadı ve bu segmentte etkisiz hale geldi.

Tam Boyutta Gör Toplam GPU pazarına bakıldığında, tüm PC sistemlerini kapsayan GPU sevkiyatları önceki çeyreğe göre yüzde 12 düşerek 68,8 milyon adete geriledi. AMD genel GPU pazarında %1,6 düşerken toplam %17, Intel %2,1 düşerken %63 %, Nvidia ise yüzde 3,6'lık artışla %20 paya sahip oldu.

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Son olarak JPR'nin dikkat çektiği bir diğer nokta ise AIB pazarının 2024–2028 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranının eksi %10,3 olacağı yönünde. Öte yandan, masaüstü bilgisayarların yüzde 86’sında harici ekran kartlarının kullanılacağı öngörülüyor.

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Ekran kartı pazarında Nvidia fırtınası: AMD ve Intel küçüldü

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