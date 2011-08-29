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Acer'ın MacBook Air'a rakip ultra-ince notebook modeli Aspire 3951 görüntülendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
25,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pazardaki tablet bilgisayar ateşinin sönmeye başladığını iddia eden Acer, Intel'in ultrabook konsepti ve Windows 8 işletim sistemiyle birlikte kullanıcıların yeniden dizüstü bilgisayarlardan etkilenmeye başladığını ifade ediyor. Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarıyla birlikte Intel tarafından yapılan öngörüler ise Acer'ın görüşünden farklı olarak en azından 2015 yılına kadar tablet bilgisayar satışlarında kademeli bir artış olacağına işaret ediyorlar.
Acer'ın bu iddiasında en çok güvendiği noktalardan biri yeni ultrabook modeli. Intel tarafından geliştirilen bu konsept ile MacBook Air benzeri form faktörüne sahip yüksek performanslı Sandy Bridge sistemlerin en azından yurt dışında 1000 doların altı fiyatlarla sunulması hedefleniyor. Bu konsept için ilk adımı Asus atmış ve Tayvanlı firma UX21 adını verdiği yeni modelini Computex 2011 Fuarı'nda sergiledikten sonra 3. çeyreğin sonuna doğru satışa sunacağını açıklamıştı.

Asus ile birlikte bir diğer Tayvanlı firma olan Acer da çalışmalarını tamamlamış durumda. Rekabette güçlü olabilmek adına programını revize ederek ultrabook çalışmalarına hız veren firmanın, Aspire 3951  isimli ilk ultrabook modelinin detaylı görüntüleri yayınlandı. 13.3-inç boyutunda olan ve Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformu kapsamında düşük güç tüketimli işlemci kullanan sistem sadece 13mm olan kalınlığı ile dikkat çekiyor.
Farklı konfigürasyon seçeneklerine sahip olacağı belirtilen ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarın aynı zamanda iki saniyede sistemi açabilen hızlı açılış modu ile geleceği ifade ediliyor. Kasa yapısını ince tutabilmek adına giriş-çıkış portlarının ağırlıklı olarak arka kısımda toplandığı dizüstü bilgisayarda, USB portlarına ek olarak görüntü aktarımı için HDMI çıkışı da bulunuyor. Acer Aspire 3951'in fiyatı konfigürasyona göre 770$960$ aralığında olacak.

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pegi 8 yıl
murat2O98
harbinurbundan dolayi zaten acer surekli satis kaybi yasiyor.adamlarda vizyon yok diger firmalar gibi apple taklitleriyle geciniyorlar.
tam bir fanboy düşünce yapısı apple ürünleri hakkında tartışırken söylenen 3 kelimeden birini kullanıyor1-STABİL İŞLETİM SİSTEMİ2-MALZEME KALİTESİ3-TAKLİT

tam saçmalayan insan yapısı. ee adamin ne demesini bekliyorsun.
bütün dunya intelin ultrabook kompsetinin apple dan alındığını ve ona karşı çıkartıldığını bilmekte, hatta okumadığın yada farketdemediğin bu haberdede "Intel tarafından geliştirilen bu konsept ile MacBook Air benzeri form faktörüne sahip" denmiş. biraz araştırırsan sende görebilirsin.
teknoseyir diye bir site var mesela daha yeni asusun ultrabook modelini incelediler, bak bakalım ne yorum yapılmış: TAKLİT.
he burda ben gerip bir şey görmemekteyim başarılı bir şey tabiki teklit edilir hatta takliti daha iyi bile olabilir.
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murat2O98 8 yıl
harbinur
bundan dolayi zaten acer surekli satis kaybi yasiyor.adamlarda vizyon yok diger firmalar gibi apple taklitleriyle geciniyorlar.

tam bir fanboy düşünce yapısı apple ürünleri hakkında tartışırken söylenen 3 kelimeden birini kullanıyor
1-STABİL İŞLETİM SİSTEMİ
2-MALZEME KALİTESİ
3-TAKLİT
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Colossal 8 yıl
taklitler aslını yaşatır derler.
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met@lrock 8 yıl
Vestelinde var çok ince notebooku :)
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osooso148 8 yıl
macbook air kopyası ultra taşınabilir notebook.. fiyatlandırması bence çok iyi görünüyor. içine i5-i7 işlemciler ssd 4gb+ ram koydukları takdirde eminim ki cok satacaktır... Ha bu fiyata i5 işlemci koyup bi de 5400 rpm mekanik harddisk koyar 2 gb da ram koyup 770 amerikan doları + kdv ile tr de satmaya kalkarsa... sonuç hüsran olur
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fatih33yucel 8 yıl
taklit maklit ama iyi ürün yapıyo.
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hardtracker 8 yıl
bundan dolayi zaten acer surekli satis kaybi yasiyor.
adamlarda vizyon yok diger firmalar gibi apple taklitleriyle geciniyorlar.
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nejat_80 8 yıl
bu takozları MACBOOK AIR a rakip diye sunmaya calısıyorlarya, tam bir komedi :)).
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