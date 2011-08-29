Acer'ın MacBook Air'a rakip ultra-ince notebook modeli Aspire 3951 görüntülendi

Pazardaki tablet bilgisayar ateşinin sönmeye başladığını iddia eden Acer, Intel'in ultrabook konsepti ve Windows 8 işletim sistemiyle birlikte kullanıcıların yeniden dizüstü bilgisayarlardan etkilenmeye başladığını ifade ediyor. Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarıyla birlikte Intel tarafından yapılan öngörüler ise Acer'ın görüşünden farklı olarak en azından 2015 yılına kadar tablet bilgisayar satışlarında kademeli bir artış olacağına işaret ediyorlar.

Acer'ın bu iddiasında en çok güvendiği noktalardan biri yeni ultrabook modeli. Intel tarafından geliştirilen bu konsept ile MacBook Air benzeri form faktörüne sahip yüksek performanslı Sandy Bridge sistemlerin en azından yurt dışında 1000 doların altı fiyatlarla sunulması hedefleniyor. Bu konsept için ilk adımı Asus atmış ve Tayvanlı firma UX21 adını verdiği yeni modelini Computex 2011 Fuarı'nda sergiledikten sonra 3. çeyreğin sonuna doğru satışa sunacağını açıklamıştı.



Asus ile birlikte bir diğer Tayvanlı firma olan Acer da çalışmalarını tamamlamış durumda. Rekabette güçlü olabilmek adına programını revize ederek ultrabook çalışmalarına hız veren firmanın, Aspire 3951 isimli ilk ultrabook modelinin detaylı görüntüleri yayınlandı. 13.3-inç boyutunda olan ve Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformu kapsamında düşük güç tüketimli işlemci kullanan sistem sadece 13mm olan kalınlığı ile dikkat çekiyor. Farklı konfigürasyon seçeneklerine sahip olacağı belirtilen ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarın aynı zamanda iki saniyede sistemi açabilen hızlı açılış modu ile geleceği ifade ediliyor. Kasa yapısını ince tutabilmek adına giriş-çıkış portlarının ağırlıklı olarak arka kısımda toplandığı dizüstü bilgisayarda, USB portlarına ek olarak görüntü aktarımı için HDMI çıkışı da bulunuyor. Acer Aspire 3951'in fiyatı konfigürasyona göre 770$960$ aralığında olacak. Foto Galeri | 5 Görsel Görüntüle