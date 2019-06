Açık alanlarda kablosuz internet çözümleri DataStar'da

TP-Link'in Türkiye distribütörü DataStar, TP-Link'in açık alanlara yönelik kablosuz internet çözümlerini pazara sundu. Açık alanlar için (outdoor) erişim noktalarından antenlere değin değişik çözümler, her türlü hava koşulunda kesintisiz iletişim sağlıyor.

TP-Link ürünlerinin Türkiye distribütörü olan DataStar, kablosuz internet çözümlerinde açık alanlara yönelik ürünlere yoğunlaştı. TP-Link'in açık alanlara (outdoor) yönelik erişim noktalarından antenlere değin zengin ürün portföyünü Türk kullanıcılarına da sunan DataStar, böylece geniş alana yayılmış işletmelerden bahçeli eve sahip bireysel kullanıcılara değin her kesime çözüm sağlıyor.

DataStar Ürün Müdürü Ali Dinçer, özellikle açık alanların kullanımının yaygınlaştığı yaz sezonunda her türlü hava koşulunda kablosuz internet erişimini kesintisiz ve sorunsuz olmasının önemine değinerek, "TP-Link'in outdoor erişim noktaları (Access point) ve antenleri her boyutta kullanıcı için seçenek sağlayabilen çeşitlikte. İç mekanlar için sağlanan çözümler kadar dış mekanlara yönelik de çözüm sürekli stoklarımızda" dedi. TP-Link'in açık alanlar için kablosuz internet çözümleri yüksek kalitelerinin yanında uygun fiyatları ile dikkat çekiyor.

DataStar'ın satışa sunduğu ürünler arasında, TP-Link'in açık alanlara yönelik 9dbi gücünden 24dbi gücüne kadar dış ortam anten çeşitlerinin yanında doğrudan dış ortamda kullanılan erişim noktaları yer alıyor.