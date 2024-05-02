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    İngiltere, kolay tahmin edilen şifreleri resmen yasakladı: Cezası 10 milyon sterlin

    İngiltere, cihazlarda kolayca tahmin edilebilecek varsayılan şifreleri yasaklayan ilk ülke oldu. Yasayı görmezden gelen şirketler, büyük para cezasıyla karşı karşıya kalacak.
    ingiltere varsayılan şifre yasağı para cezası Tam Boyutta Gör
    Üreticiler, cihazların şifrelerini genelde “admin”, “password” gibi kolay tahmin edilebilir düzeyde yapıyor. Çoğu kullanıcı da kurulumu yaptıktan sonra varsayılan şifreyi daha güçlü şifreyle değiştirmiyor. Ancak İngiltere’de yeni yasa, internet kullanıcıların güvenliğini sağlamak için üreticilerin artık herkesçe bilinen varsayılan şifreleri kullanmasını yasaklayan bir yasa getirdi ve uymayanlara büyük para cezası var.

    12.5 milyon dolara kadar para cezası!

    İngiltere’nin Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yapılan bir güncelleme, internet bağlantısı olan her cihazın ya rastgele bir parolayla gönderilmesi ya da başlatıldığında bir parola oluşturması gerektiğini belirtiyor. Parola1, Parola2 gibi artırımlı şekilde şifre kullanımı kesinlikle yasak ve MAC adresleri veya Wi-Fi SSID'leri gibi herkese açık bilgilerle bağlantılı olmaması da gerekiyor.

    Güncellenmemiş yazılım, bilgisayar korsanlarının sistemleri ve cihazları tehlikeye sokmasının bir başka yaygın yolu. PSTI, yazılım bileşenlerinin güvenli bir şekilde güncellenebilir olması, güncellemeleri kontrol etmesi ve otomatik olarak veya kullanıcıların kolayca uygulayabileceği güncellemeler olması gerektiğini belirtiyor. Yeni yasada ayrıca, üreticilere sattıkları ürün ve hizmetlerdeki güvenlik açıklarını sürekli olarak izlemeleri, tanımlamaları ve düzeltmeleri talimatını veren, güvenlik açıkları raporlarını yönetme araçlarının uygulanmasına ilişkin bir bölüm de bulunuyor.

    Bu öneriler tercihe bağlı değil, her üreticinin uyması gereken öneriler. Yasayı ihlal eden şirketlere 12.5 milyon dolara kadar veya dünya çapındaki nitelikli gelirlerinin %4’ü kadar para cezası uygulanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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