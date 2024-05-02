İngiltere, kolay tahmin edilen şifreleri resmen yasakladı: Cezası 10 milyon sterlin

12.5 milyon dolara kadar para cezası!
İngiltere’nin Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yapılan bir güncelleme, internet bağlantısı olan her cihazın ya rastgele bir parolayla gönderilmesi ya da başlatıldığında bir parola oluşturması gerektiğini belirtiyor. Parola1, Parola2 gibi artırımlı şekilde şifre kullanımı kesinlikle yasak ve MAC adresleri veya Wi-Fi SSID'leri gibi herkese açık bilgilerle bağlantılı olmaması da gerekiyor.
Güncellenmemiş yazılım, bilgisayar korsanlarının sistemleri ve cihazları tehlikeye sokmasının bir başka yaygın yolu. PSTI, yazılım bileşenlerinin güvenli bir şekilde güncellenebilir olması, güncellemeleri kontrol etmesi ve otomatik olarak veya kullanıcıların kolayca uygulayabileceği güncellemeler olması gerektiğini belirtiyor. Yeni yasada ayrıca, üreticilere sattıkları ürün ve hizmetlerdeki güvenlik açıklarını sürekli olarak izlemeleri, tanımlamaları ve düzeltmeleri talimatını veren, güvenlik açıkları raporlarını yönetme araçlarının uygulanmasına ilişkin bir bölüm de bulunuyor.
Bu öneriler tercihe bağlı değil, her üreticinin uyması gereken öneriler. Yasayı ihlal eden şirketlere 12.5 milyon dolara kadar veya dünya çapındaki nitelikli gelirlerinin %4’ü kadar para cezası uygulanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.