Avustralya, 3G'yi bırakıyor: Eski telefonlar geri dönüşüme gidecek

Tam Boyutta Gör Avustralya İletişim ve Medya Otoritesi (ACMA) resmi olarak duyurdu; Ülke genelinde 3G ağları tamamen kapatılıyor. TPG Telekom (Vodafone olarak da biliniyor) halihazırda 3G mobil ağını kapattı, diğer iki operatörden Telstra 31 Ağustos’ta, Optus da önümüzdeki günlerde ağı kapatmayı planlıyor.

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ACMA, 3G cihaz kullanıcılarına telefonlarının artık 000 acil durum numarası da dahil olmak üzere mesaj gönderemeyeceğini veya arama yapamayacağını hatırlattı. Ayrıca, 3G ağları üzerinden sesli arama yapabilen 4G cihazlar da (yani VoLTE desteği olmayan telefonlar) bundan etkilenecek. ACMA, bu kullanıcıların operatörleriyle iletişime geçmelerini öneriyor.

Avustralya Mobil Telekomünikasyon Birliği (AMTA), yalnızca telefonların değil tüm 3G cihazlarının etkileneceğine dikkat çekti. Tabletler, akıllı saatler, pos cihazları ve tıbbi alarmlarla birlikte diğer kişisel acil durum müdahale cihazları çalışmayı durduracak. Bu arada Avustralya’da eski aletler için ücretsiz geri dönüşüm programı bulunuyor.

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