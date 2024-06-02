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Tam Boyutta Gör Ağ ürünleri ile geniş bir pazar elde etmeyi başaran TP-Link markası bu kez ikisi bir arada tümleşik bir cihaz ile kitlesini genişletmeyi amaçlıyor. TP-Link TL-WR1502X hem yönlendirici hem mobil modem olabiliyor.

TP-Link TL-WR1502X özellikleri ve fiyatı

TP-Link TL-WR1502X ağ cihazı çift bant Wi-Fi 6 üzerinden 1.5 Gbps hızlara ulaşabiliyor. 5GHz bandında 1.2Gbps, 2.4GHz bandında ise 300Mbps elde ediliyor. İki adet Gb port ve USB 2.0 girişleri mevcut.

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USB modem olarak ise 3G ve 4G ağları destekleniyor. Ayrıca mesafe arttırıcı, erişim noktası ve istemci modu ile pek çok fonksiyonu yerine getirebiliyor. OpenVPN ve WireGuard özellikleri de olan TP-Link TL-WR1502X ağ cihazı 60$ olarak satılacak.

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