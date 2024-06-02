TP-Link TL-WR1502X hem yönlendirici hem mobil modem olabiliyor

TP-Link TL-WR1502X özellikleri ve fiyatı
TP-Link TL-WR1502X ağ cihazı çift bant Wi-Fi 6 üzerinden 1.5 Gbps hızlara ulaşabiliyor. 5GHz bandında 1.2Gbps, 2.4GHz bandında ise 300Mbps elde ediliyor. İki adet Gb port ve USB 2.0 girişleri mevcut.
USB modem olarak ise 3G ve 4G ağları destekleniyor. Ayrıca mesafe arttırıcı, erişim noktası ve istemci modu ile pek çok fonksiyonu yerine getirebiliyor. OpenVPN ve WireGuard özellikleri de olan TP-Link TL-WR1502X ağ cihazı 60$ olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.