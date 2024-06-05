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    ASUS, üç bantlı wifi 7 oyun yönlendiricisini duyurdu

    ASUS Republic of Gamers (ROG), bugün Computex 2024'te ROG Rapture GT-BE19000 ismini verdiği yeni üç bantlı WiFi 7 oyun yönlendiricisini kullanıcılarına duyurdu.
    ASUS, Üç bantlı wifi 7 oyun yönlendiricisini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Bu yeni nesil güç merkezi, ultra hızlı üç bantlı WiFi 7 hızıyla oyun ve bilgisayar deneyimi için tasarlandı. 19 Gbps'ye kadar hız, Otomatik Frekans Koordinasyonu gibi yenilikçi özellikler ve kapsamlı kablolu ve kablosuz ağ işlevleri barındırıyor.

    Yeni nesil WiFi gücü

    ASUS ROG Rapture GT-BE19000 yönlendirici, 320 MHz kanallar, 4096-QAM ve Çoklu Bağlantı İşlemi gibi yenilikçi WiFi 7 özellikleri sayesinde 19 Gbps'ye kadar ultra yüksek kablosuz hızlara sahip. Otomatik Frekans Koordinasyonuna (AFC) sahip dünyanın ilk oyun yönlendiricisi özelliğiyle öne çıkıyor.

    AFC, Wi-Fi ortamını otomatik olarak kontrol eder ve 6 GHz bandındaki en az sıkışık kanalı seçer. En yüksek iletim gücünü düşük güçlü iç mekan ağ cihazlarına göre 63 kata kadar artırır. GT-BE19000, 31 Gbps'ye kadar kablolu kapasite sunarak yeni yapay zeka çağında sağlam bir yerel ağ oluşturmak için güçlü ve istikrarlı bağlantılar sağlıyor.

    ASUS, Üç bantlı wifi 7 oyun yönlendiricisini duyurdu Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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