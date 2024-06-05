Tam Boyutta Gör Bu yeni nesil güç merkezi, ultra hızlı üç bantlı WiFi 7 hızıyla oyun ve bilgisayar deneyimi için tasarlandı. 19 Gbps'ye kadar hız, Otomatik Frekans Koordinasyonu gibi yenilikçi özellikler ve kapsamlı kablolu ve kablosuz ağ işlevleri barındırıyor.

Yeni nesil WiFi gücü

ASUS ROG Rapture GT-BE19000 yönlendirici, 320 MHz kanallar, 4096-QAM ve Çoklu Bağlantı İşlemi gibi yenilikçi WiFi 7 özellikleri sayesinde 19 Gbps'ye kadar ultra yüksek kablosuz hızlara sahip. Otomatik Frekans Koordinasyonuna (AFC) sahip dünyanın ilk oyun yönlendiricisi özelliğiyle öne çıkıyor.

COMPUTEX 2024 uluslararası teknoloji fuarı başladı 1 gün önce eklendi

AFC, Wi-Fi ortamını otomatik olarak kontrol eder ve 6 GHz bandındaki en az sıkışık kanalı seçer. En yüksek iletim gücünü düşük güçlü iç mekan ağ cihazlarına göre 63 kata kadar artırır. GT-BE19000, 31 Gbps'ye kadar kablolu kapasite sunarak yeni yapay zeka çağında sağlam bir yerel ağ oluşturmak için güçlü ve istikrarlı bağlantılar sağlıyor.

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ASUS, Üç bantlı wifi 7 oyun yönlendiricisini duyurdu