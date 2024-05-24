Xiaomi'nin uygun fiyatlı Wi-Fi 7 router'ı satışa çıktı: 49 dolar fiyata sahip

Xiaomi Router BE5000 özellikleri
Xiaomi Router BE5000, WiFi 6'nın halefi olan, IEEE 802.11be olarak da bilinen en son Wi-Fi 7 teknolojisini kullanıyor. 5,011 Mbps'ye kadar kablosuz veri aktarımı sunan yönlendirici, günümüzün dijital dünyasının bant genişliği gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor.
BE5000'in öne çıkan özelliklerinden biri Multi-Link Operation (MLO) çift kanal entegrasyonu. Bu teknoloji, tek bir cihazın aynı anda hem 2,4 GHz hem de 5 GHz bantlarına bağlanmasına olanak tanıyor. Verileri iki bağlantı üzerinden paralel olarak ileterek, çevresel parazitlerin etkisini önemli ölçüde azaltarak daha istikrarlı ve güvenilir bir bağlantı sağlıyor.
Cihaz, bir adet 2,5 Gbps WAN/LAN bağlantı noktasına ve üç adet 1 Gbps WAN/LAN bağlantı noktası barındırıyor. Aynı zamanda 5 adet anten ve Beamforming teknolojisini de barındırıyor. Xiaomi, yeni Xrange 2.0 teknolojisiyle, sinyal analiz yeteneğini arttırarak 5GHz bandında kapsama alanının 4,5 metre arttırdığını belirtiyor.
Xiaomi Router BE5000, akıllı ev entegrasyonu için HyperOS Connect ve dahili oyun hızlandırıcı özelliklerini de barındırıyor. Çin'de 49 dolardan satışa sunulan routerın diğer pazarlara ne zaman geleceği şuan için bilinmiyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/05/24/xiaomi-router-be5000-affordable-wifi-7-for-high-speed-connectivity-now-at-geekwills/ https://www.mi.com/xiaomi-routers/be-5000 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.