Xiaomi'nin uygun fiyatlı Wi-Fi 7 router'ı satışa çıktı: 49 dolar fiyata sahip

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Xiaomi, BE5000 Wi-Fi 7 router modelini Çin'de satışa sundu. Piyasadaki en uygun fiyatlı routerlardan biri olan cihaz, 2.4GHz ve 5GHz frekans bantlarında çalışarak 5,011 Mbps'ye kadar veri aktarım hızı sunabiliyor.

Xiaomi Router BE5000 özellikleri

Xiaomi Router BE5000, WiFi 6'nın halefi olan, IEEE 802.11be olarak da bilinen en son Wi-Fi 7 teknolojisini kullanıyor. 5,011 Mbps'ye kadar kablosuz veri aktarımı sunan yönlendirici, günümüzün dijital dünyasının bant genişliği gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor.

BE5000'in öne çıkan özelliklerinden biri Multi-Link Operation (MLO) çift kanal entegrasyonu. Bu teknoloji, tek bir cihazın aynı anda hem 2,4 GHz hem de 5 GHz bantlarına bağlanmasına olanak tanıyor. Verileri iki bağlantı üzerinden paralel olarak ileterek, çevresel parazitlerin etkisini önemli ölçüde azaltarak daha istikrarlı ve güvenilir bir bağlantı sağlıyor.

Samsung'un HBM çipleri Nvidia tarafından yetersiz bulundu 10 sa. önce eklendi

Cihaz, bir adet 2,5 Gbps WAN/LAN bağlantı noktasına ve üç adet 1 Gbps WAN/LAN bağlantı noktası barındırıyor. Aynı zamanda 5 adet anten ve Beamforming teknolojisini de barındırıyor. Xiaomi, yeni Xrange 2.0 teknolojisiyle, sinyal analiz yeteneğini arttırarak 5GHz bandında kapsama alanının 4,5 metre arttırdığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör BE5000'in kalbinde yüksek performanslı, 6nm üretim süreciyle üretilen çift kablosuz çip yer alıyor. Bu çip, aynı anda 128 adete kadar cihazı destekleyebiliyor. Ek olarak Mesh ağı desteğini de bulunduran cihaza 10 adede kadar router bağlanarak kapsama alanı genişletebiliyor.

Xiaomi Router BE5000, akıllı ev entegrasyonu için HyperOS Connect ve dahili oyun hızlandırıcı özelliklerini de barındırıyor. Çin'de 49 dolardan satışa sunulan routerın diğer pazarlara ne zaman geleceği şuan için bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ağ Ürünleri Haberleri

Xiaomi'nin uygun fiyatlı Wi-Fi 7 router'ı satışa çıktı