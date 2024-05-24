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    Xiaomi'nin uygun fiyatlı Wi-Fi 7 router'ı satışa çıktı: 49 dolar fiyata sahip

    Xiaomi, BE5000 Wi-Fi 7 router modelini Çin'de satışa sundu. Piyasadaki en uygun fiyatlı routerlardan biri olan cihaz, 5,011 Mbps'ye kadar veri aktarım hızı sunabiliyor.
    Xiaomi'nin uygun fiyatlı Wi-Fi 7 router'ı satışa çıktı
    Xiaomi, BE5000 Wi-Fi 7 router modelini Çin'de satışa sundu. Piyasadaki en uygun fiyatlı routerlardan biri olan cihaz,  2.4GHz ve 5GHz frekans bantlarında çalışarak 5,011 Mbps'ye kadar veri aktarım hızı sunabiliyor.

    Xiaomi Router BE5000 özellikleri

    Xiaomi Router BE5000, WiFi 6'nın halefi olan, IEEE 802.11be olarak da bilinen en son Wi-Fi 7 teknolojisini kullanıyor. 5,011 Mbps'ye kadar kablosuz veri aktarımı sunan yönlendirici, günümüzün dijital dünyasının bant genişliği gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor.

    BE5000'in öne çıkan özelliklerinden biri Multi-Link Operation (MLO) çift kanal entegrasyonu. Bu teknoloji, tek bir cihazın aynı anda hem 2,4 GHz hem de 5 GHz bantlarına bağlanmasına olanak tanıyor. Verileri iki bağlantı üzerinden paralel olarak ileterek, çevresel parazitlerin etkisini önemli ölçüde azaltarak daha istikrarlı ve güvenilir bir bağlantı sağlıyor. 

    Cihaz, bir adet 2,5 Gbps WAN/LAN bağlantı noktasına ve üç adet 1 Gbps WAN/LAN bağlantı noktası barındırıyor. Aynı zamanda 5 adet anten ve Beamforming teknolojisini de barındırıyor. Xiaomi, yeni Xrange 2.0 teknolojisiyle, sinyal analiz yeteneğini arttırarak 5GHz bandında kapsama alanının 4,5 metre arttırdığını belirtiyor. 

    Xiaomi'nin uygun fiyatlı Wi-Fi 7 router'ı satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    BE5000'in kalbinde yüksek performanslı, 6nm üretim süreciyle üretilen çift kablosuz çip yer alıyor. Bu çip, aynı anda 128 adete kadar cihazı destekleyebiliyor. Ek olarak Mesh ağı desteğini de bulunduran cihaza 10 adede kadar router bağlanarak kapsama alanı genişletebiliyor. 

    Xiaomi Router BE5000, akıllı ev entegrasyonu için HyperOS Connect ve dahili oyun hızlandırıcı özelliklerini de barındırıyor. Çin'de 49 dolardan satışa sunulan routerın diğer pazarlara ne zaman geleceği şuan için bilinmiyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/05/24/xiaomi-router-be5000-affordable-wifi-7-for-high-speed-connectivity-now-at-geekwills/ https://www.mi.com/xiaomi-routers/be-5000
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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