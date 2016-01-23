Adele, Hello isimli parçasıyla YouTube’da rekora imza attı

Bugüne kadar YouTube’da en çok izlenen 10 video ve izlenme sayıları şöyle:

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Adele’in yeni albümü tüm dünyada ciddi bir ses getirmeyi başardı. Müzik listelerinde zirveden inmeyen albümün çıkış parçası olan Hello, YouTube’da kısa sürede 1 Milyar izlenme sayısını geride bırakmayı başardı.Bu YouTube tarihi için de çok önemli bir başarı aslında. Daha önce rekorlar karan Güney Koreli PSY’ın Gangnam Syle isimli parçası, 158 günde 1 milyar izlenme sayısını geride bırakmıştı. İngiliz müzisyen Adele ise aynı rakamı 87 günde geçerek önemli bir başarıya imza atmış oldu. Gangnam Style'ı geçmeyi başarır mı bilinmez ancak Adele'in ikinci sıraya yerleşmesinin çok da uzun sürmeyeceği açık.YouTube’da bugüne kadar sadece 19 video 1 Milyar izlenme sayısını geçmiş durumda. Bu videoların tamamının müzik kategorisinde yer alması da aslında YouTube’un müzik dinleme konusunda da çok ciddi bir çekim merkezi olmasını ortaya koymak adına önemli.