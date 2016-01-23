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Adele, Hello isimli parçasıyla YouTube’da rekora imza attı

Adele, Hello adlı şarkısıyla müzik listelerini alt üst ederken YouTube’da da bir rekoru geride bıraktı. Adele kısa sürede 1 Milyar izlenmeyi aşan parçasıyla Gangnam Style’ı da geçti.
3 yıl
16,3b
1
35
Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Adele’in yeni albümü tüm dünyada ciddi bir ses getirmeyi başardı. Müzik listelerinde zirveden inmeyen albümün çıkış parçası olan Hello, YouTube’da kısa sürede 1 Milyar izlenme sayısını geride bırakmayı başardı.

Bu YouTube tarihi için de çok önemli bir başarı aslında. Daha önce rekorlar karan Güney Koreli PSY’ın Gangnam Syle isimli parçası, 158 günde 1 milyar izlenme sayısını geride bırakmıştı. İngiliz müzisyen Adele ise aynı rakamı 87 günde geçerek önemli bir başarıya imza atmış oldu. Gangnam Style'ı geçmeyi başarır mı bilinmez ancak Adele'in ikinci sıraya yerleşmesinin çok da uzun sürmeyeceği açık.

YouTube’da bugüne kadar sadece 19 video 1 Milyar izlenme sayısını geçmiş durumda. Bu videoların tamamının müzik kategorisinde yer alması da aslında YouTube’un müzik dinleme konusunda da çok ciddi bir çekim merkezi olmasını ortaya koymak adına önemli.

Bugüne kadar YouTube’da en çok izlenen 10 video ve izlenme sayıları şöyle:
  1. PSY – Gangnam Style - 2,5 Milyar
  2. Taylor Swift – Blank Space - 1,4 Milyar
  3. Wiz Khalifa – See You Again - 1,3 Milyar
  4. Mark Ronson – Uptown Funk - 1,2 Milyar
  5. Justin Bieber – Baby - 1,2 Milyar
  6. Taylor Swift – Shake It Off - 1,2 Milyar
  7. Katy Perry – Dark Horse - 1,2 Milyar
  8. Enrique Iglesias – Bailando - 1,2 Milyar
  9. Katy Perry – Roar - 1,2 Milyar
  10. Meghan Trainor – All About That Bass - 1,2 Milyar


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dere.beyi 3 yıl en beğenilen
ahmet kaya sayesinde...
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CrowMeister 3 yıl
dere.beyi
ahmet kaya sayesinde...

he ahmet kaya he
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Fiasco 3 yıl
listenin tamamı çöp. düzgün müzik yapan az grup kaldı eskilerden
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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haberelectro 3 yıl
1.465.000 olmus.
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DH Misafiri 3 yıl
Saygi deger arkadaslar adele ilk albumunden sonra İlluminati kontrolune alinmak istemis ve bunun icin zayiflanmasi gerekecek bunu kabul etmeyen karekterli bir sanatcidir bunun yuzunden ilk albumunden sonra dusus yasatilmasi saglanmis paranin peygamberleri kitabi veya Zeitgeist youtubedeki videoyu izlemenizi isterim bazi gercekleri gormeniz icin
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DH Misafiri 3 yıl
Taylor Ve Katy 4ever süper
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DH Misafiri 3 yıl
BekirTemel
Adele Türktür bu arada,teşekkürler Türkiyem.

hemde çorumluymuş
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denobino 3 yıl
Izleyenlerin yarisinin benim gibi meraktan izlediğini dusunuyorum
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caneycaney 3 yıl
gangnam style ayrı bir olaydı.Kimse geçmesin,geçmemeleri gerekir
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Master_Evil 3 yıl
her gün "hello pal station remix" dinliyorum çok güzel şarkı
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Strange Night 3 yıl
Bu sayılar videoyu açan her bir aygıtın sayısı mı? Yoksa videoyu aynı kişi ne kadar izlerse o kadar mı artıyor?
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Fenomenon 3 yıl Strange Night
Strange Night
Bu sayılar videoyu açan her bir aygıtın sayısı mı? Yoksa videoyu aynı kişi ne kadar izlerse o kadar mı artıyor?

Aygıt sayısı hocam. Aynı pc'den 1000 defa izlesen bile 1 sayılır.
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Fenomenon 3 yıl
Son 2 yılda yutub'un izlenme sayısında inanılmaz bir artış oldu. Bu belki mobille de alakalı olabilir bilemiyorum. Ancak 2-3 önce çok popüler olan şarkıların 200-300 milyon gibi izlenme sayıları varken şimdi 1 milyar izlenme neredeyse sıradan hale geldi.
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eric13 3 yıl
Adeleyi severim ama siradan sarki cidden kalite olarak surekli dususteyiz gibime geliyor
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