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    Çinli batarya devi CATL, robotaksi sektörüne resmen giriş yaptı

    Çinli batarya devi CATL, Hello ve Ant Group ortaklığıyla kurulan yeni şirketle robotaksi pazarına adım attı. Hedef, Seviye 4 otonom sürüş teknolojilerini geliştirmek ve ticarileştirmek.

    Çinli batarya devi CATL, robotaksi sektörüne resmen giriş yaptı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük elektrikli araç batarya üreticilerinden CATL, robotaksi alanına resmen adım attı. Şirket, 23 Haziran’da Şanghay’da tescillenen Shanghai Zaofu Intelligent Technology adlı yeni girişimiyle otonom sürüş teknolojilerine odaklanacak. 1,288 milyar yuan (177,5 milyon dolar) sermayeye sahip olan şirket, Seviye 4 (L4) otonom sürüş teknolojisinin geliştirilmesi, güvenli kullanımı ve ticarileştirilmesini hedefliyor.

    CATL artık robotaksi endüstrisinde

    Yeni girişim, CATL, Hello ve Ant Group’un yatırım birimleri aracılığıyla ortaklaşa kuruldu. İlk yatırım miktarı 3 milyar yuanı (yaklaşık 413,5 milyon dolar) aştı. Ortaklar arasında Nisan 2025’te Hangzhou’da imzalanan üçlü stratejik iş birliği anlaşmasıyla resmiyet kazanan bu proje, tarafların kendi teknoloji ve kaynak avantajlarını birleştirerek L4 otonom sürüş teknolojisinin gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor.

    Çinli batarya devi CATL, robotaksi sektörüne resmen giriş yaptı Tam Boyutta Gör
    Hello, mikro mobilite alanındaki deneyimi ve yapay zeka uygulamalarına yaptığı yatırımlarla robotaksi tarafında önemli bir birikim oluşturmuş durumda. Şirketin bu alandaki Ar-Ge ekibi, büyük yapay zeka modelleri ve otonom sürüş teknolojileri gibi konularda uzman mühendislerden oluşuyor.

    150 milyar doları aşan değeriyle dünyanın en büyük ikinci unicorn’u olan Ant Group ise temel yapay zeka araştırmalarına odaklanan yatırımları ve güvenlik ile gizlilik alanlarındaki bilgi birikimiyle projeye katkı sağlıyor. Büyük modeller, pekiştirmeli öğrenme ve fiziksel ortamla etkileşen yapay zeka konularındaki yetkinlikleri, Hello’nun robotaksi teknolojisini güçlendirecek.

    CATL tarafında ise akıllı batarya sistemleri ve entegre şasi teknolojileri öne çıkıyor. Şirketin “skateboard” tipi şasi çözümü, otonom sürüş modülleriyle derin entegrasyona olanak tanıyor.

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    elektrikli scooter tavsiye kulak deldirdikten sonra banyo yapılır mı ziraat dekont hazırlama iphone model numarası ülke kodları kepçe kulak ameliyatı oldum pişmanım

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