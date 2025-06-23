Çinli batarya devi CATL, robotaksi sektörüne resmen giriş yaptı

CATL artık robotaksi endüstrisinde
Yeni girişim, CATL, Hello ve Ant Group’un yatırım birimleri aracılığıyla ortaklaşa kuruldu. İlk yatırım miktarı 3 milyar yuanı (yaklaşık 413,5 milyon dolar) aştı. Ortaklar arasında Nisan 2025’te Hangzhou’da imzalanan üçlü stratejik iş birliği anlaşmasıyla resmiyet kazanan bu proje, tarafların kendi teknoloji ve kaynak avantajlarını birleştirerek L4 otonom sürüş teknolojisinin gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor.
150 milyar doları aşan değeriyle dünyanın en büyük ikinci unicorn’u olan Ant Group ise temel yapay zeka araştırmalarına odaklanan yatırımları ve güvenlik ile gizlilik alanlarındaki bilgi birikimiyle projeye katkı sağlıyor. Büyük modeller, pekiştirmeli öğrenme ve fiziksel ortamla etkileşen yapay zeka konularındaki yetkinlikleri, Hello’nun robotaksi teknolojisini güçlendirecek.
CATL tarafında ise akıllı batarya sistemleri ve entegre şasi teknolojileri öne çıkıyor. Şirketin “skateboard” tipi şasi çözümü, otonom sürüş modülleriyle derin entegrasyona olanak tanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: