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Adidas'ın miCoach Fit Smart akıllı bilekliği resmen lanse edildi

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Adidas'ın miCoach Fit Smart akıllı bilekliği resmen lanse edildi

Adidas'ın bir süre önce perakende mağazalarına düşmeye başlayan ancak resmi olarak lanse edilmeyen akıllı bilekliği miCoach Fit Smart, dün itibariyle resmiyet kazandı.

Bluetooth 4.0 üzerinden mobil cihazlara bağlanan akıllı bileklik, fitness takibinin yanında nabzınızı da alt kısmındaki yeşil renkli sensörleri ile ölçebiliyor. Bu bakımdan tam bir sağlık takip cihazı olabiliyor. 

OLED ekranında atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori, nabız durumu gibi verileri gösterebilen ürün kenar kısmındaki LED bildirimleri ile antrenmanın yoğunluğuna göre farklı renkler sergileyebiliyor. 

Amatör olan spor yapandan profesyonel sporculara kadar her türlü kullanıcı kategorisine hitap etmek isteyen miCoach Fit Smart, görünümü ile de şık bir akıllı saat havası veriyor. Ürün gelecek ay sonlarına doğru 200 Avro fiyat etiketi ile raflara çıkmaya başlayacak. 

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Guest-1AC549C12 4 yıl
Fiyatlar uçmuş. Hiç bir özelliği olmayan aletler 200 Euro. Nike Fuel var, o da bunun gibi sadece bir dönem moda oluyor. Ayrıca sürekli bir elektronik cihazla bileğimde gezmek bana kötü geliyor.
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Captain_Ivy 4 yıl
Diğer bir saat satın alışımda artık akıllı saat alıcam herhalde.
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major24 4 yıl
Bu kadar kısıtlı özellikleri olan bir cihaza 200avro verilmez. ipod nano 7g 'im de nabız ölçme dışındaki bütün özellikler mevcut. üstüne video izleyip müzik dinleyebiliyorum. Nabız ölçümüne gelince...Spor salonundaysam Cihazlar ölçüyor nabzımızı , cihaz ölçmüyorsa-bozuksa-açık alandaysam da , 15 sn nabzımı dinler 4 ile çarparım , dk'da kaç attığını hesaplamam max 20 sn'mi alır.
Kısıtlı özelliği ve kötü tasarımı olan ürünlerde fiyatları daha düşük tutmalılar.
Eminim en iyi bilekliği Apple yapacaktır. Nasıl telefon segmentinde kaliteyi o başlattıysa , bileklik segmentinde de ilk adımı ipod nano 6g ile attı , şimdi de eylül ayında noktayı koyacağını düşünüyorum.
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Recharged 4 yıl
Eğer kullanılan görsel bilekliğe aitse tasarım olarak gerçekten kötü.
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Batuist 4 yıl
önüne gelen bileklik çıkarıyor arkadaş moda oldu. yakında arçelik beko yumatu gibi markalar görürsem şaşmıcam..
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Silent Guardian 4 yıl
Yapamadılar şöyle: Hem adım vs. takip edebileceğimiz, hem bildirimleri okuyabileceğimiz bir "bileklik" razer nabu vardı ne güzel, hala yok.
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Neither 4 yıl
Her ele lazım [>:]
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