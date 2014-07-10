Adidas'ın miCoach Fit Smart akıllı bilekliği resmen lanse edildi





Adidas'ın bir süre önce perakende mağazalarına düşmeye başlayan ancak resmi olarak lanse edilmeyen akıllı bilekliği miCoach Fit Smart, dün itibariyle resmiyet kazandı.





Bluetooth 4.0 üzerinden mobil cihazlara bağlanan akıllı bileklik, fitness takibinin yanında nabzınızı da alt kısmındaki yeşil renkli sensörleri ile ölçebiliyor. Bu bakımdan tam bir sağlık takip cihazı olabiliyor.





OLED ekranında atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori, nabız durumu gibi verileri gösterebilen ürün kenar kısmındaki LED bildirimleri ile antrenmanın yoğunluğuna göre farklı renkler sergileyebiliyor.





Amatör olan spor yapandan profesyonel sporculara kadar her türlü kullanıcı kategorisine hitap etmek isteyen miCoach Fit Smart, görünümü ile de şık bir akıllı saat havası veriyor. Ürün gelecek ay sonlarına doğru 200 Avro fiyat etiketi ile raflara çıkmaya başlayacak.