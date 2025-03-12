Küresel akıllı saat satışları 2024'te ilk kez düştü: İşte en çok satan markalar

Apple'ın akıllı saat satışları geriledi
Akıllı saat satışlarındaki düşüş, büyük oranda Apple'ın satışlarındaki gerilemeden kaynaklandı. Ultra 3'ün piyasaya sürülmemesi ve Series 10'un yeterli yükseltme sunmaması nedeniyle, özellikle Kuzey Amerika'da satışlar düşük seyretti. Buna rağmen Apple, %22 pazar payıyla zirvedeki yerini korudu.
Huawei, akıllı telefon pazarında olduğu gibi saat pazarında da güçlü büyüme kaydetti. Yıllık bazda satışlarını %35 arttıran şirket, %13 payla ikinci sırada yer aldı. Samsung ise, yeni piyasaya sürülen Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch FE Serisiyle yıllı bazda %3 büyüme kaydederek pazar payını %9'a çıkardı.
Xiaomi, 2024'te %135 gibi oldukça yüksek bir büyüme kaydederek, ilk kez ilk beş arasında yer aldı. Şirket, saat portföyünü genişleterek, özellikle Watch S1 ve Redmi Watch serisinin güçlü performansıyla tüm bölgelerde büyüme kaydetti.
Counterpoint, küresel akıllı saat pazarının 2025'te toparlanarak tek haneli büyüme rakamlarına ulaşmasını bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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