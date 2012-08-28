AeroCool'dan sıradışı tasarıma sahip bilgisayar kasası: Strike-X Air

Bilgisayar bileşeni üreticisi AeroCool, sahip olduğu sıradışı tasarımıyla rakipleri arasından sıyrılan yeni kasa modeli Strike-X Air'ı, sonbaharda tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. 340 mm x 613 mm x 535 mm boyutlarında tasarlanan kasanın hitap ettiği kitle, sık sık donanım yenileyenler, donanım incelemesi yapanlar ve modifiye tutkunları...



3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 3 adet 3.5-inç / 2.5-inç'lik sürücü bölmesine ve 10 adet PCI / PCI-Ex genişletme slotuna ev sahipliği yapan Strike-X Air, Micro ATX / ATX / E-ATX formunda anakartlara ve maksimum 330 mm uzunluğunda üst düzey ekran kartlarına destek veriyor.

Strike-X Air'da kırmızı LED aydınlatmalı iki tane fan yer alıyor. 120 mm'lik fan, sürücüleri soğutma görevini üstlenirken, kasanın üst kısmındaki 200 mm'lik fan anakartı ve anakarta bağlı bileşenleri soğutuyor. Su soğutma çözümleriyle kullanılabilen kasanın üzerinde, 3 adet USB 2.0 portu, 1 adet USB 3.0 portu, ses çıkışı, mikrofon girişi, reset tuşu ve güç tuşu konumlandırılmış.

AeroCool Strike-X Air'ın ekim ayına doğru boy göstermesi bekleniyor. AeroCool, kasanın tasarımının veya teknik özelliklerinin ihbarsız değişikliğe tabi olabileceğinin altını çizmiş. Kasanın daha detaylı görsellerini ve modifiye örneğini aşağıdaki galeriden görebilirsiniz.

http://www.aerocool.com.tw/index.php/products/strike-x/48-strike-x-case/200-strike-x-air