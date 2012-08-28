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AeroCool'dan sıradışı tasarıma sahip bilgisayar kasası: Strike-X Air

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
15,5b
1
48
Kasa
knight
Haber Editörü
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AeroCool'dan sıradışı tasarıma sahip bilgisayar kasası: Strike-X Air
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Bilgisayar bileşeni üreticisi AeroCool, sahip olduğu sıradışı tasarımıyla rakipleri arasından sıyrılan yeni kasa modeli Strike-X Air'ı, sonbaharda tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. 340 mm x 613 mm x 535 mm boyutlarında tasarlanan kasanın hitap ettiği kitle, sık sık donanım yenileyenler, donanım incelemesi yapanlar ve modifiye tutkunları...
3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 3 adet 3.5-inç / 2.5-inç'lik sürücü bölmesine ve 10 adet PCI / PCI-Ex genişletme slotuna ev sahipliği yapan Strike-X Air, Micro ATX / ATX / E-ATX formunda anakartlara ve maksimum 330 mm uzunluğunda üst düzey ekran kartlarına destek veriyor. 
Strike-X Air'da kırmızı LED aydınlatmalı iki tane fan yer alıyor. 120 mm'lik fan, sürücüleri soğutma görevini üstlenirken, kasanın üst kısmındaki 200 mm'lik fan anakartı ve anakarta bağlı bileşenleri soğutuyor. Su soğutma çözümleriyle kullanılabilen kasanın üzerinde, 3 adet USB 2.0 portu, 1 adet USB 3.0 portu, ses çıkışı, mikrofon girişi, reset tuşu ve güç tuşu konumlandırılmış.
AeroCool Strike-X Air'ın ekim ayına doğru boy göstermesi bekleniyor. AeroCool, kasanın tasarımının veya teknik özelliklerinin ihbarsız değişikliğe tabi olabileceğinin altını çizmiş. Kasanın daha detaylı görsellerini ve modifiye örneğini aşağıdaki galeriden görebilirsiniz.
AeroCool'dan sıradışı tasarıma sahip bilgisayar kasası: Strike-X Air
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AeroCool'dan sıradışı tasarıma sahip bilgisayar kasası: Strike-X Air
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http://www.aerocool.com.tw/index.php/products/strike-x/48-strike-x-case/200-strike-x-air Yorum Yaz
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gamershell 7 yıl en beğenilen
_Athelas_
Ya bırak...fiyatı olur 200 ben size söyleyeyim....İkincisi çoğu laptopun sol üstü ısınır bu ortadan üflüyor,çok verimli olmayacaktır öbürleri gibi...Gelmiş geçmiş en iyi soğutucu Notepal U3 ve U2ydi...Fanları dilediğiniz yere yerleştirebiliyordunuz...Ama artık üretimleri durdu...bulmak imkansız... !

Dostum yanlış yerdesin sen :D
_Athelas_Ya bırak...fiyatı olur 200 ben size söyleyeyim....İkincisi çoğu laptopun sol üstü ısınır bu ortadan üflüyor,çok verimli olmayacaktır ö...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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Glitz 7 yıl
Kasayı yan yatırmışlar beyler oyuna gelmeyin.
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DH Misafiri 5 yıl
Bu kasayı hiç bişi anlamadım büyük soğutucunun üstüne monitör mu koyuyoruz yoksa ?
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Flcnr 7 yıl
LaylonTenekeCOOL
Bu markanın tasarımları iyide, malzeme kalitesi yerlerde geziyor..
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MxFxOx 7 yıl
kasatı sevmedim düşünce güzel ama uygulama yanlış yanındaki hardisk ve güç kaynağı bölümü olmasa daha iyimiş bence altında yada yanında daha az yer kaplayacak şekilde olmalıydı
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bellair 7 yıl
fanın bulundugu kısımı görünce laptop sogutucu sandım
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Menow 7 yıl
10 numara is olmus. Gercekten sik sik donanim degistirenler icin birebir... extrem kullanicilara da hitap ediyor.
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op.55 no.1 7 yıl
Beyler önce bi kasanın kimin için tasarladığını okuyun sonra yorum yapın, masa küçükse olmazmış sürekli donanim değiştirip inceleme yapan adamın masası neden küçük olsun?
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Renegade Havoc 7 yıl
bunu alan hergün toz temizliği yapar artık
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Profesör Extreme 7 yıl
Masa büyük olmalı bu kasa için
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erkut17500 7 yıl
Yarım saat kafamı evirip çevirip baktım meğer kasa yan yatıkmış...
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CooL_ROMEO 7 yıl
Oturun toz temizleyin şimdi
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yenerbalcı 7 yıl
Kullanışsız kasa

Bunu masaya koysan nerede çalışacaksın Allah akıl fikir versin ...

AAA bak fanı dönüyor waaav...

340 mm x 613 mm x 535 mm

Küçük bir masanız varsa klavye mouse geçtim monitörü nereye koyacaklar
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OZKNaln 7 yıl
gerenk yok
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harkab 7 yıl
Bir de içini dolu görseydik: Anakart, ekran kartı, sabit disk, kablolar filan... ne kadar hoş görünürdü acaba?
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