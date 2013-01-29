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Aerocool, yeni mid-tower bilgisayar kasasını duyurdu: Telum

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
954
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Kasa
knight
Haber Editörü
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Aerocool, yeni mid-tower bilgisayar kasasını duyurdu: Telum
Tayvan merkezli bilgisayar bileşeni üreticisi Aerocool, mid-tower segmentinde konumlandırdığı yeni bilgisayar kasası Telum'u duyurdu. Fotoğraflarda görüleceği üzere Telum'un siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği söz konusu.
3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini, 6 adet 2.5-inç / 3.5-inç'lik sürücü bölmesini ve 7 adet PCI, PCI Express genişletme slotunu bünyesinde barındıran Telum, micro-ATX / ATX formundaki anakartlara ve maksimum 158 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına destek verdiği gibi ekran kartları için 400 mm uzunluğunda boşluk bırakılmış. Yani Nvidia ile AMD'nin bugüne kadar ürettiği tüm ekran kartlarını yer problemi yaşamaksızın kullanabiliyoruz.
420 mm x 185 mm x 435 mm ölçülerinde tasarlanan ve 0.5 mm kalınlığında SPCC çelik materyalden imal edilen Telum'da, 5.25-inç'lik sürücülerin montajında herhangi bir araca gereksinim duymadığımız gibi bilgisayar kasasında kablo saklama kanallarının ve güç kaynağı altındaki toz filtresinin es geçilmediğini görmekteyiz. Kablo saklama kanalları sayesinde hava sirkülasyonu olumsuz yönde etkilenmiyor, toz filtresi ise güç kaynağının kullanım ömrünü uzatıyor. Bilgisayar kasasının ayakları ise alt kısımdan daha başarılı hava akışı elde edilebilmesi adına yüksek tutulmuş.
Telum'a her biri 120 mm çapında olmak üzere toplamda 10 adet fan montajı yapılabiliyor. Bilgisayar kasasının önüne ve arkasına halihazırda 120 mm'lik fan takılmış. 1200 devir / dakika hızında çalışan, 84.8 CFM performansında hava üfleyen ve çalışma sırasında 33 dBA ses çıkaran bu fanlar için ortalama 100.000 saat ömür biçilmiş. Bilgisayar kasasının fan kontrolcüsü sayesinde, birkaç tane fanın çalışma hızını kontrol altında tutabiliyoruz veya istersek fanları tamamen devre dışı bırakabiliyoruz.
Bilgisayar kasasının ön yüzünde ise 1 adet USB 3.0 portu, 2 adet USB 2.0 portu, mikrofon / kulaklık bağlantıları ve çok renkli ışık dikkatlerden kaçmıyor. Siyah renkli Telum 50.50 Euro, beyaz renkli Telum 54.55 Euro fiyat etiketine sahip.
Aerocool, yeni mid-tower bilgisayar kasasını duyurdu: Telum
Aerocool, yeni mid-tower bilgisayar kasasını duyurdu: Telum

http://www.aerocool.com.tw/templarius/chassis/330.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mustiki212 6 yıl en beğenilen
Haberler iyi hoş güzelde, önceden bir kasa bir ekran kartı çıktığında heyecanlanırdım. Nezaman DH inceleme yapacakta bizleri aydınlatacak, hiç unutmam thermaltake in kasalarını nasıl izlediğimi...Daha önceden açıklama yapmıştınız mobil sektörü hızlı gelişiyor biz artık mobilciyiz diye... İşin gerçeği bu duruma hala hayıflanmıyor değilim, yenileri bilmiyorum ama kim nederse desin eski üyelerinizin bir çoğu hala benimle aynı fikirdedir. Tamam bu mobil sektörü hızlı ama diğerlerinindemi canı yok!!!
Haberler iyi hoş güzelde, önceden bir kasa bir ekran kartı çıktığında heyecanlanırdım. Nezaman DH inceleme yapacakta bizleri aydınlatacak, hiç unutmam thermalta...
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Hirotaro 6 yıl
Akortek artik bunu corsair 200r ile kiyas eder
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Ryzen Tevfik 6 yıl
Dışı iyide içi hiç olmamış . Hele o HDD yuvaları ne öyle abovvvv.
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mavizaman 6 yıl
Beyaz olan güzelmiş ama genişlik 185mm az cpu soğutucular için 210mmden aşağı sıkıntı doğurur yanda fan varsa ben fedakarlık etmek zorunda kaldım mesela.
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SatsuiNoHadou 6 yıl
klasik aerocool stili

güzel makyajı güzel ama makyajı bir siliyorsun beş para etmez olduğu ortaya çıkıyor

o kadar fan yeri yapıyorsun soğutmaya uygun elverişli kasa diye kule tipi soğutucu nasıl bulunacak buna geniş değil nasıl havadar olacak

sadece makyaj
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GlowCrow 6 yıl



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damn2u 6 yıl
Görüntü var ses yok dedikleri bu olsa gerek, dışı güzel gözükürken içi bir çok model ile aynı. Aynı olması iyi olsa neyse, giriş seviyesinde kullanılan kötü tasarım, kötü malzeme kalitesi yüzünden AYNI tabirini burun kıvırarak söylüyoruz maalesef, Aerocool'a yakışmamış.
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Alfred James Pacino 6 yıl
abi şu reset tuşuna takanları anlamıyorum , kaç kere reset atmaya ihtiyaç duyacan zaten? Duyarsanda bas 6 saniye power düğmesine kapansın aç, derdin ne yani?
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True Romance 6 yıl
Kasa gerçekten çok çirkin. Aerocool dan böyle birşey beklemezdim
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Recharged 6 yıl
Pek ilgi çekici gelmedi,albenisi yok ürünün.Piyasada çok daha iyi alternatifler var.
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mustiki212 6 yıl en beğenilen
Haberler iyi hoş güzelde, önceden bir kasa bir ekran kartı çıktığında heyecanlanırdım. Nezaman DH inceleme yapacakta bizleri aydınlatacak, hiç unutmam thermaltake in kasalarını nasıl izlediğimi...Daha önceden açıklama yapmıştınız mobil sektörü hızlı gelişiyor biz artık mobilciyiz diye... İşin gerçeği bu duruma hala hayıflanmıyor değilim, yenileri bilmiyorum ama kim nederse desin eski üyelerinizin bir çoğu hala benimle aynı fikirdedir. Tamam bu mobil sektörü hızlı ama diğerlerinindemi canı yok!!!
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Morphinz 6 yıl
Yıl olmuş 2013 hala HDD bölmesini içe doğru bakıcak şekilde yapıyolar...
Okadar para kazanıyosunuz bu işten hiçmi kafanız basmıyo arkadaş....
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Lyrazed 6 yıl
Yine reset tuşu koymamışlar. Aerocool için adettendir. Fena bi kasa olmamış. Dış görünüş olarak hafiften bir Corsair 600t yi andırıyor.
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Alfred James Pacino 6 yıl
Türkiye'ye ne zaman gelir beyler?
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Hirotaro 6 yıl
yalnız dikkat edilecek konuyu kaçırmayın derim : maksimum 158 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına destek verdiği gibi
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MustafaNr 6 yıl
GoldPunch
MustafaNr Gümrükten Sorunsuz Geçer Bunlar Ama Kargo Parası Fazla Olur.
Normalde geçmesi lazım ama maalesef sırf büyük diye takılabilir de. Bir de bunu komple bilgisayar kasası (sistemi kurulu) gibi görüp, üzerindeki değere bakmadan gümrüğe tabii de tutabilirler. Maalesef ülkemizde her şey mümkün.

Hocam Bende En Çok Ondan Korkuyorum Şu Sıralar 2.El 775 Quad Destekli Anakart Bakıyorum Birde Kasa Olsun Geniş Ucuz Diyorum Ama En Az 200 180 TL Den Aşağı Yok Bunda Alsam E-Bay Gibi Yerden Kartla Diye Düşündüm Ama Kargosu Ayrı Gümrüğü Ayrı Dert
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Alfred James Pacino 6 yıl
mükemmel bir şeye benziyor.
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