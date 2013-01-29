Aerocool, yeni mid-tower bilgisayar kasasını duyurdu: Telum

Tayvan merkezli bilgisayar bileşeni üreticisi Aerocool, mid-tower segmentinde konumlandırdığı yeni bilgisayar kasası Telum'u duyurdu. Fotoğraflarda görüleceği üzere Telum'un siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği söz konusu.



3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini, 6 adet 2.5-inç / 3.5-inç'lik sürücü bölmesini ve 7 adet PCI, PCI Express genişletme slotunu bünyesinde barındıran Telum, micro-ATX / ATX formundaki anakartlara ve maksimum 158 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına destek verdiği gibi ekran kartları için 400 mm uzunluğunda boşluk bırakılmış. Yani Nvidia ile AMD'nin bugüne kadar ürettiği tüm ekran kartlarını yer problemi yaşamaksızın kullanabiliyoruz.



420 mm x 185 mm x 435 mm ölçülerinde tasarlanan ve 0.5 mm kalınlığında SPCC çelik materyalden imal edilen Telum'da, 5.25-inç'lik sürücülerin montajında herhangi bir araca gereksinim duymadığımız gibi bilgisayar kasasında kablo saklama kanallarının ve güç kaynağı altındaki toz filtresinin es geçilmediğini görmekteyiz. Kablo saklama kanalları sayesinde hava sirkülasyonu olumsuz yönde etkilenmiyor, toz filtresi ise güç kaynağının kullanım ömrünü uzatıyor. Bilgisayar kasasının ayakları ise alt kısımdan daha başarılı hava akışı elde edilebilmesi adına yüksek tutulmuş.



Telum'a her biri 120 mm çapında olmak üzere toplamda 10 adet fan montajı yapılabiliyor. Bilgisayar kasasının önüne ve arkasına halihazırda 120 mm'lik fan takılmış. 1200 devir / dakika hızında çalışan, 84.8 CFM performansında hava üfleyen ve çalışma sırasında 33 dBA ses çıkaran bu fanlar için ortalama 100.000 saat ömür biçilmiş. Bilgisayar kasasının fan kontrolcüsü sayesinde, birkaç tane fanın çalışma hızını kontrol altında tutabiliyoruz veya istersek fanları tamamen devre dışı bırakabiliyoruz.



Bilgisayar kasasının ön yüzünde ise 1 adet USB 3.0 portu, 2 adet USB 2.0 portu, mikrofon / kulaklık bağlantıları ve çok renkli ışık dikkatlerden kaçmıyor. Siyah renkli Telum 50.50 Euro, beyaz renkli Telum 54.55 Euro fiyat etiketine sahip.



http://www.aerocool.com.tw/templarius/chassis/330.html