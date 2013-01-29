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Aerocool'dan yeni bir mid-tower bilgisayar kasası daha: Ferrum

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
813
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14
Kasa
knight
Haber Editörü
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Aerocool'dan yeni bir mid-tower bilgisayar kasası daha: Ferrum
Donanım tutkunlarının yakından tanıdığı Aerocool, ''Templarius'' serisi altında hazırladığı yeni mid-tower bilgisayar kasası üzerindeki örtüleri kaldırdı. 460 mm x 200 mm x 455 mm boyutlarında dizayn edilen ve 0.5 mm kalınlığında SGCC çelikten üretilen Ferrum'da siyah - beyaz renk ikilisi egemen.

4 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 5 adet 2.5-inç'lik / 3.5-inç'lik sürücü bölmesine ve 7 adet PCI, PCI Express genişletme slotuna ev sahipliği yapan Ferrum, microATX / ATX formundaki anakartları, sol panele fan takılmadığı takdirde maksimum 160 mm yüksekliğindeki işlemci soğutucularını ve sıvı soğutma çözümlerini destekliyor. Tayvan merkezli üretici, Nvidia ile AMD'nin üst segment ekran kartlarıyla yer problemi yaşanmaması adına bilgisayar kasasında 400 mm kadar boşluk bırakmış. 5.25-inç'lik sürücülerin montajında ise herhangi bir araca (vida, tornavida vs) gereksinim duyulmadığını not düşelim.

Kablo saklama kanallarının ve güç kaynağının altındaki toz filtresinin unutulmadığı bilgisayar kasasının dışında 1 adet USB 2.0 portuna, 1 adet USB 3.0 portuna ve mikrofon / kulaklık bağlantılarına yer verilmiş. Peki Ferrum'un soğutma sistemi ne durumda?

Ferrum'a toplamda 10 adet fan bağlayabiliyorsunuz. Ön kısma 3 adet 120 mm'lik fan, arka kısma 1 adet 120 mm'lik fan, üst kısma 2 adet 120 mm'lik / 1 adet 140 mm'lik fan, sol panele 1 adet 120 mm'lik fan ve sabit disk kafesinin arkasına ise 3 adet 120 mm'lik fan eklenebiliyor. Aerocool, bilgisayar kasasının arka kısmına halihazırda 1 adet fan eklemiş. 1200 devir / dakika hızında çalışan bu fan, 40.81 CFM hava üfleme performansına ve 26 dBA gürültü seviyesine sahip. Fanın tespit edilen kullanım ömrü ortalama 100.000 saat.

Aerocool'un, Ferrum için belirlediği yurtdışı perakende satış fiyatı ise 45.50 Euro.
Aerocool'dan yeni bir mid-tower bilgisayar kasası daha: Ferrum

http://www.aerocool.com.tw/templarius/chassis/338.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
isa_tr 6 yıl
Aerocool kadar kalitesiz sacı olan, fanları 2ay sonra çöp olan ikinci bir marka görmedim
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OsmanKudu 6 yıl
test
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V1CT0RY 6 yıl
Aerocool kasalarının hepsinde şu özellik vardır: Dışardan bakınca vay be dersin, eline alınca yuh dersin. Kasa sacından, kullandığı plastikten vidsaız montaj aparatlarına kadar o kadar dandik ki anlatamam...
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Recharged 6 yıl
Bununda tasarımı diğeri gibi hiç ilgi çekici değil.
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GöKHaN 35 6 yıl
Dışını falan beğendim tr fiyatı ne kadar olur acaba.
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zymrdvn 6 yıl
Nostalji geri dönüyor :))
Eskiden kasalar beyazdı herkes siyah kasa için ölüyordu.
Şimdi geçmişe tekrar dönülüyor beyaz kasalar insanların hoşuna gitmeye ve çoğalmaya başladı.
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Umutcan 6 yıl zymrdvn
zymrdvn

Nostalji geri dönüyor :))
Eskiden kasalar beyazdı herkes siyah kasa için ölüyordu.
Şimdi geçmişe tekrar dönülüyor beyaz kasalar insanların hoşuna gitmeye ve çoğalmaya başladı.

Ben beyaz kasaları halen sevmiyorum, siyahın ayrı bir karizması var her zaman. Tabi renk olayı kişisel tercihtir :)
Haberdeki kasaya gelirsek sacı çok ince, aerocool kasalarda genel olarak böyle bir sıkıntı var umarım ileriki modellerde düzeltirler.
Sac ve malzeme kalitesi olarak cooler master haf ve cosmos, corsair obsidian serilerinden memnun kaldım genel olarak.
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Steve Jobs 6 yıl
Guc kaynagi olaydi iyidi
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Hypnotica 6 yıl
aynı fotodan 2 tane olmuş. kasanın ön tarafını gösteren bi foto olaydı iyiydi. haber için teşekkürler.
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Erai 6 yıl
Corsair 400r Carbide' den daha iyi gibi duruyor
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R-10 6 yıl
rengi çok hoşuma gitti
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