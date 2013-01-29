Aerocool'dan yeni bir mid-tower bilgisayar kasası daha: Ferrum

Donanım tutkunlarının yakından tanıdığı Aerocool, ''Templarius'' serisi altında hazırladığı yeni mid-tower bilgisayar kasası üzerindeki örtüleri kaldırdı. 460 mm x 200 mm x 455 mm boyutlarında dizayn edilen ve 0.5 mm kalınlığında SGCC çelikten üretilen Ferrum'da siyah - beyaz renk ikilisi egemen.

Aerocool'un, Ferrum için belirlediği yurtdışı perakende satış fiyatı ise 45.50 Euro.

http://www.aerocool.com.tw/templarius/chassis/338.html

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4 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 5 adet 2.5-inç'lik / 3.5-inç'lik sürücü bölmesine ve 7 adet PCI, PCI Express genişletme slotuna ev sahipliği yapan Ferrum, microATX / ATX formundaki anakartları, sol panele fan takılmadığı takdirde maksimum 160 mm yüksekliğindeki işlemci soğutucularını ve sıvı soğutma çözümlerini destekliyor. Tayvan merkezli üretici, Nvidia ile AMD'nin üst segment ekran kartlarıyla yer problemi yaşanmaması adına bilgisayar kasasında 400 mm kadar boşluk bırakmış. 5.25-inç'lik sürücülerin montajında ise herhangi bir araca (vida, tornavida vs) gereksinim duyulmadığını not düşelim.Kablo saklama kanallarının ve güç kaynağının altındaki toz filtresinin unutulmadığı bilgisayar kasasının dışında 1 adet USB 2.0 portuna, 1 adet USB 3.0 portuna ve mikrofon / kulaklık bağlantılarına yer verilmiş. Peki Ferrum'un soğutma sistemi ne durumda?Ferrum'a toplamda 10 adet fan bağlayabiliyorsunuz. Ön kısma 3 adet 120 mm'lik fan, arka kısma 1 adet 120 mm'lik fan, üst kısma 2 adet 120 mm'lik / 1 adet 140 mm'lik fan, sol panele 1 adet 120 mm'lik fan ve sabit disk kafesinin arkasına ise 3 adet 120 mm'lik fan eklenebiliyor. Aerocool, bilgisayar kasasının arka kısmına halihazırda 1 adet fan eklemiş. 1200 devir / dakika hızında çalışan bu fan, 40.81 CFM hava üfleme performansına ve 26 dBA gürültü seviyesine sahip. Fanın tespit edilen kullanım ömrü ortalama 100.000 saat.