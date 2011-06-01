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Akasa yeni işlemci soğutucusu Venom Voodoo'yu tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,3b
1
45
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akasa yüksek peformanslı işlemci soğutucusu Venom'un Voodoo isimli ikinci jenerasyonunu Computex 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sundu. İlk jenerasyondan farklı olarak120mm çapındaki Viper fanın çiftine yer verilen yeni soğutucunun üst kısmında da plastik kapak kullanımına gidildiğini görüyoruz. İşlemci yüzeyi ile doğrudan temas kuran 6mm kalınlığında 6 adet (ilk modelde 4 adet) bakır ısı borusuna yer verilen soğutucu, renkli yapraklara sahip fan tasarımıyla kasa modifikasyoncularının da dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Akasa tarafından Computex 2011 Fuarı'nı takip eden günlerde satışa sunulması beklenen Venom Voodoo'nun fiyatı ise açıklanmadı.


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Batuist 8 yıl en beğenilen
aslında o kapaklar süs olmaktan ziyade fanın üflediği bir kısım havayı daha yaprakların arasından geçmeden kenarlardan çıkıp gitmesini önlemek için kullanılıyor ama bunda sadece üst kısımda var.. benim vendetta 2yide fanın kenarından başlayarak yaprakların bittiği yere kedar bantla kapatmayı düşünüyorum. çünkü fan çalıştı zaman bütün hava yapraklardan komple geçmiyor. bir kısmı kenarlardan kaçıp gidiyor. böyle yaparak bir nevi tünel oluşturup akan hava akımından tam verim almak gibi birşey oluyor.. yeni ve kaliteli soğutucuların bir çoğu böyle tasarlanıyor artık.
aslında o kapaklar süs olmaktan ziyade fanın üflediği bir kısım havayı daha yaprakların arasından geçmeden kenarlardan çıkıp gitmesini önlemek için kullanılıyor...
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nazmi123 7 yıl
camlı kasalar için güzel bir görüntü verir...
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UltrAslan_06 7 yıl fx57
fx57




Akasa yüksek peformanslı işlemci soğutucusu Venom'un Voodoo isimli ikinci jenerasyonunu Computex 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sundu. İlk jenerasyondan farklı olarak120mm çapındaki Viper fanın çiftine yer verilen yeni soğutucunun üst kısmında da plastik kapak kullanımına gidildiğini görüyoruz. İşlemci yüzeyi ile doğrudan temas kuran 6mm kalınlığında 6 adet (ilk modelde 4 adet) bakır ısı borusuna yer verilen soğutucu, renkli yapraklara sahip fan tasarımıyla kasa modifikasyoncularının da dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Akasa tarafından Computex 2011 Fuarı'nı takip eden günlerde satışa sunulması beklenen Venom Voodoo'nun fiyatı ise açıklanmadı.




ARKADAŞLAR ACİL CEVAP BEKLİYORUM ÜSTEKİ SOĞUTUCU RESMİNDEKİNİN YANİ AKASA VENOM VOODOO NUN AYNISINI ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM KASAMDA BU COOLER MASTER ELİTE 430 SİZCE SIĞAR MI BUNA KASAMIN İÇİDE BAYAĞI GENİŞ AMA ÖLÇMEDİM.SİZCE ALINMALIMI Bİ MAĞAZADA 95 TL YE BULDUM 0 OLARAK ALACAĞIM.CEVAPLARINIZI BEKLİYORUM TEŞEKKÜRLER
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fefeyx 7 yıl
boyunu diyorsan 17 cm yksekliği var nerdese işlemcinin üzerindeyken
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Anthony John Soprano 7 yıl
Abi o ağırlık nedir hiç anlam veremem.
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gurkan113 8 yıl
Vatanın sitesinde gördüğümde hemen almıştım venom ve viper fan. Tek fanla kullandığımda önceki soğutucum neronun daha az ses çıkardığını farkettim. (Venomun fanının aynı devirlerde bile daha fazla hava akımı üflemesine ve havayı dağıtmadan üfleyen fan yapısına rağmen.) Neronun performansı soğutucunun küçük olmasına rağmen daha iyi gibi gelmişti bana. Ayrıca venomda fanları yerleştirdiğinizde fanlar 1 yaprak mesafesi kadar dışarda kalıyor. Voodoo'da yapraklarda çıkıntılar oluşturulmuş venomda yok. Bakır ısı boruları nikel ile de kaplanmamış. Burdan farkedemedim ama neronun yapraklarının uçları kıvılmıştı yani soğtucunun yanlarından hava çıkmıyordu ve evet bende venomun yanlarını bantla kapatmıştım . :D
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aslan_93 7 yıl
ben yeni toplayacağım sisteme bu sogutucuyu koymayı düşünüyorum performans olarak güzel bir cpu soğucusu gibi duruyor yaptığım araştırmalara ve soğutucunun fiyatına bakarak alıcam gibi duruyor ama sizinde tavsiyeleriniz varsa bekliyorum AMD FX-SERIES X4 4100 (3.6GHz)12MB 95W AM3 sizce iyi soğuturmu bu cpu yu ?
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ikdemrici 8 yıl
gerçekten çok kaliteli cpu fanı
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alpa07 8 yıl
giriş seviyesi
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DoSöDoKöKo 8 yıl
akasanın fanları çok iyi......soğutucular aynı derece başarılı değil.....
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MxFxOx 8 yıl
Akasa ürünleri güzel ve sessiz çalışıyor.en güzel model venom modelleri ama pahalılar
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Cave Johnson 8 yıl
devrimdoga
Zalmanın bir modelindede bu yapıda bir soğutucu vardı plastiği takınca yaklaşık 4 derece fark ediyordu ısı değerleri.Tabi biraz daha sesli oluyordu.

Bende kendim kapatmıştım fanların kenarlarını uğultu tarzı yüksek derecede ses oluyor elektrik süpürgesi gibi uğulduyor.
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umutarslan.com 8 yıl
bunların az büyüğüyle araba soğutuluyor..
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devrimdoga 8 yıl
Batuist
aslında o kapaklar süs olmaktan ziyade fanın üflediği bir kısım havayı daha yaprakların arasından geçmeden kenarlardan çıkıp gitmesini önlemek için kullanılıyor ama bunda sadece üst kısımda var.. benim vendetta 2yide fanın kenarından başlayarak yaprakların bittiği yere kedar bantla kapatmayı düşünüyorum. çünkü fan çalıştı zaman bütün hava yapraklardan komple geçmiyor. bir kısmı kenarlardan kaçıp gidiyor. böyle yaparak bir nevi tünel oluşturup akan hava akımından tam verim almak gibi birşey oluyor.. yeni ve kaliteli soğutucuların bir çoğu böyle tasarlanıyor artık.

Zalmanın bir modelindede bu yapıda bir soğutucu vardı plastiği takınca yaklaşık 4 derece fark ediyordu ısı değerleri.Tabi biraz daha sesli oluyordu.
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