Akasa yeni işlemci soğutucusu Venom Voodoo'yu tanıttı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akasa yüksek peformanslı işlemci soğutucusu Venom'un Voodoo isimli ikinci jenerasyonunu Computex 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sundu. İlk jenerasyondan farklı olarak120mm çapındaki Viper fanın çiftine yer verilen yeni soğutucunun üst kısmında da plastik kapak kullanımına gidildiğini görüyoruz. İşlemci yüzeyi ile doğrudan temas kuran 6mm kalınlığında 6 adet (ilk modelde 4 adet) bakır ısı borusuna yer verilen soğutucu, renkli yapraklara sahip fan tasarımıyla kasa modifikasyoncularının da dikkatini çekecek gibi görünüyor.
Akasa tarafından Computex 2011 Fuarı'nı takip eden günlerde satışa sunulması beklenen Venom Voodoo'nun fiyatı ise açıklanmadı.
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ARKADAŞLAR ACİL CEVAP BEKLİYORUM ÜSTEKİ SOĞUTUCU RESMİNDEKİNİN YANİ AKASA VENOM VOODOO NUN AYNISINI ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM KASAMDA BU COOLER MASTER ELİTE 430 SİZCE SIĞAR MI BUNA KASAMIN İÇİDE BAYAĞI GENİŞ AMA ÖLÇMEDİM.SİZCE ALINMALIMI Bİ MAĞAZADA 95 TL YE BULDUM 0 OLARAK ALACAĞIM.CEVAPLARINIZI BEKLİYORUM TEŞEKKÜRLER
Bende kendim kapatmıştım fanların kenarlarını uğultu tarzı yüksek derecede ses oluyor elektrik süpürgesi gibi uğulduyor.
Zalmanın bir modelindede bu yapıda bir soğutucu vardı plastiği takınca yaklaşık 4 derece fark ediyordu ısı değerleri.Tabi biraz daha sesli oluyordu.
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