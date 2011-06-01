Akasa yeni işlemci soğutucusu Venom Voodoo'yu tanıttı

Akasa yüksek peformanslı işlemci soğutucusu Venom'un Voodoo isimli ikinci jenerasyonunu Computex 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sundu. İlk jenerasyondan farklı olarak120mm çapındaki Viper fanın çiftine yer verilen yeni soğutucunun üst kısmında da plastik kapak kullanımına gidildiğini görüyoruz. İşlemci yüzeyi ile doğrudan temas kuran 6mm kalınlığında 6 adet (ilk modelde 4 adet) bakır ısı borusuna yer verilen soğutucu, renkli yapraklara sahip fan tasarımıyla kasa modifikasyoncularının da dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Akasa tarafından Computex 2011 Fuarı'nı takip eden günlerde satışa sunulması beklenen Venom Voodoo'nun fiyatı ise açıklanmadı.