Akıllı telefonlarınızın ekran kilidini açabilen yüzük : GEAK Ring





Dün lanse ettiği yeni akıllı saat ve akıllı telefonları ile bir anda teknoloji gündemine oturan Şangay'lı GEAK firması, NFC özelliğine sahip bir de yüzük aksesuarının tanıtımını yaptı.





Şimdilik sadece GEAK Android akıllı telefonları ile çalışan GEAK Ring adlı ürün bir NFC yongası barındırıyor. Ürün cihaza tanıtıldıktan sonra sadece cihaza dokundurarak ekran kilidi açılabiliyor. Ayrıca yüzüğün takılı olduğu elinizde cihazı tuttuğunuz sürece de cihaz uyanık kalmaya devam ediyor.





Yüzükteki NFC yongasında ayrıca kişinin kartvizit bilgileri de depolanabiliyor. Böylece diğer NFC destekli cihazlarla kartivizit bilgilerinizi paylaşabiliyorsunuz. Firma orijinal kartvizit değişimi yerine böyle ilginç bir yol geliştirmiş.





GEAK Ring 8 Ağustos tarihinde Çin'de 30$ fiyat etiketiyle ön siparişe başlayacak. Samsung, Oppo gibi firmaların akıllı telefonları için ise Kasım ayında uygulama desteği sağlanacak.





http://www.igeak.com/Product/Feature/188