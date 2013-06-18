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Akıllı telefonlarınızın ekran kilidini açabilen yüzük : GEAK Ring

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarınızın ekran kilidini açabilen yüzük : GEAK Ring

 Dün lanse ettiği yeni akıllı saat ve akıllı telefonları ile bir anda teknoloji gündemine oturan Şangay'lı GEAK firması, NFC özelliğine sahip bir de yüzük aksesuarının tanıtımını yaptı.

Şimdilik sadece GEAK Android akıllı telefonları ile çalışan GEAK Ring adlı ürün bir NFC yongası barındırıyor. Ürün cihaza tanıtıldıktan sonra sadece cihaza dokundurarak ekran kilidi açılabiliyor. Ayrıca yüzüğün takılı olduğu elinizde cihazı tuttuğunuz sürece de cihaz uyanık kalmaya devam ediyor.

Yüzükteki NFC yongasında ayrıca kişinin kartvizit bilgileri de depolanabiliyor. Böylece diğer NFC destekli cihazlarla kartivizit bilgilerinizi paylaşabiliyorsunuz. Firma orijinal kartvizit değişimi yerine böyle ilginç bir yol geliştirmiş.

GEAK Ring 8 Ağustos tarihinde Çin'de 30$ fiyat etiketiyle ön siparişe başlayacak. Samsung, Oppo gibi firmaların akıllı telefonları için ise Kasım ayında uygulama desteği sağlanacak.


http://www.igeak.com/Product/Feature/188 Yorum Yaz
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DemirAylak 5 yıl en beğenilen
Nfc şarj yiyor agalar. Pili geliştirin kullanalım.
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Carfreak 5 yıl
Nfc güzel birşey ama dahada geliştirilmesi lazım.
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KaleyDeskop 5 yıl
telefonların efendisi
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OverClocK1ng 5 yıl
Harbi beğendim. Telefonu eline alıp ekran kilidini açmak güzel ama NFC destekli cihazlara dokundurup kartvizit bilgilerini verme fikri iyiymiş.
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DemirAylak 5 yıl en beğenilen
Nfc şarj yiyor agalar. Pili geliştirin kullanalım.
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lecagot 5 yıl
bence çok güzel olmuş, fiyatı da abartılı değil
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Kadir Kaan 5 yıl
Yakında solaklar için kahve fincanı yaptık derlerse şaşırmasın kimse...
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orhanyıldız 5 yıl
Güzel bişeye benziyor.
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carter 5 yıl
Aklıma bir an FlashForward geldi.
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