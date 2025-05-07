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    Bang & Olufsen Beosound A1 kablosuz hoparlör üçüncü kez karşımızda

    Bang & Olufsen Beosound A1 üçüncü nesil kablosuz hoparlör, küçük boyutlarına rağmen dikkat çekici bir bass performansına imza atıyor ve parçaları değiştirilebiliyor. 

    Bang & Olufsen Beosound A1 üçüncü nesil Tam Boyutta Gör
    Ses pazarının önemli isimlerinden Bang & Olufsen iki nesildir önemli satış başarısı yakalayan Beosound A1 kablosuz hoparlörün üçüncü neslini piyasaya sürüyor. Kompakt kablosuz hoparlör bazı noktalarda geliştirilmiş. 

    Bang & Olufsen Beosound A1 üçüncü nesil

    Üçüncü nesil Beosound A1 kablosuz hoparlör özellikle tasarım tarafında daha iyi bir çizgi ortaya koyuyor. Ürün dünyada ilk kez Cradle to Cradle platformundan Bronz çevre dostu madalyası almış. Bunun anlamı üretimden satışa kadar her noktada en az atığın ortaya çıkması demek. 

    Daha büyük woofer ile 64 desibele kadar bass üretebilen cihaz üçlü mikrofon ile de berrak bir görüşme vadediyor. IP67 ile suya ve toza dayanıklı olan gövdede belirli parçalar çıkarılarak değiştirilebiliyor. Bluetooth 5.1 standardı ile bağlantı kuran cihaz 24 saate kadar da kullanım süresi sunuyor. Beosound A1 3rd Gen modeli 349$ gibi oldukça tuzlu bir fiyata sahip. 

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