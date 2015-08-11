Akıllı telefonlarla çalışan titreşimli yüzük modeli: Omate Ungaro Ring

Haber Editörü
Gün geçtikçe sayıları artan giyilebilir teknolojiler arasında bir yenisi daha eklendi. Giyilebilir teknolojiler konusunda çalışma gösteren Omate ile Fransız moda evi Emanuel Ungaro, ortak çalışmaları sonucu Omate Ungaro Ring'i kullanıcıların beğenisine sundu.
Çalışma mantığıyla detaylarına burada yer verdiğimiz bayanlara özel akıllı telefon destekli bildirim yüzüğü Ringly'ye benzeyen Omate Ungaro Ring, tercih edilen malzemeye (Gümüş, altın vb konfigürasyonlar) göre 500$ ile 2000$ arası fiyat etiketleriyle satın alınabiliyor. Esas farkını mobil cihazlar ile Bluetooth LE kablosuz bağlantı teknolojisiyle bağlantı kurabiliyor olmasıyla koyan yüzük modeli, bu sayede kullanıcıların telefonlarına herhangi bir çağrı ya da mesaj geldiği zaman titreşim temelli bildirim verebiliyor. Bu bildirimleri özel atmalarla kişiye özel yapabilen Omate Ungaro Ring, bünyesinde yer alan ufak bataryasıyla da 5 gün kullanım ömrü ortaya koyuyor.
Kasım ayında ilk olarak iOS desteğiyle satışa çıkacak olan Omate Ungaro Ring, 2016'nın birinci çeyreğinde ise Android desteğini kazanacak. Ürün sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.androidauthority.com/omate-ungaro-ring-632831/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sevgiliden gelen çağrılarda ayrı patrondan gelen çağrıda ayrı bölgeler titreyercek, osuruktan günlük kalori tüketimi hesaplayacak, gece yarısı ise ufak süprizler yapacak
Yorum zaten güzel, gifle desteklemeniz daha da güzel
Gifteki hanım kızımızın adı sanı belli mi acaba?