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Akıllı telefonlarla çalışan titreşimli yüzük modeli: Omate Ungaro Ring

3 yıl
2,9b
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11
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarla çalışan titreşimli yüzük modeli: Omate Ungaro Ring
 
Gün geçtikçe sayıları artan giyilebilir teknolojiler arasında bir yenisi daha eklendi. Giyilebilir teknolojiler konusunda çalışma gösteren Omate ile Fransız moda evi Emanuel Ungaro, ortak çalışmaları sonucu Omate Ungaro Ring'i kullanıcıların beğenisine sundu.
Çalışma mantığıyla detaylarına burada yer verdiğimiz bayanlara özel akıllı telefon destekli bildirim yüzüğü Ringly'ye benzeyen Omate Ungaro Ring, tercih edilen malzemeye (Gümüş, altın vb konfigürasyonlar) göre 500$ ile 2000$ arası fiyat etiketleriyle satın alınabiliyor. Esas farkını mobil cihazlar ile Bluetooth LE kablosuz bağlantı teknolojisiyle bağlantı kurabiliyor olmasıyla koyan yüzük modeli, bu sayede kullanıcıların telefonlarına herhangi bir çağrı ya da mesaj geldiği zaman titreşim temelli bildirim verebiliyor. Bu bildirimleri özel atmalarla kişiye özel yapabilen Omate Ungaro Ring, bünyesinde yer alan ufak bataryasıyla da 5 gün kullanım ömrü ortaya koyuyor.
Kasım ayında ilk olarak iOS desteğiyle satışa çıkacak olan Omate Ungaro Ring, 2016'nın birinci çeyreğinde ise Android desteğini kazanacak. Ürün sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.androidauthority.com/omate-ungaro-ring-632831/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
bu giyilebilir akıllı cihazlar bence iyice sarpa sardı yakında donlarda akıllanır kaç kere wc ye girdiğimizi sayıp telefonlara gönderir....
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addidas_85 3 yıl
Bu işin sonu akıllı donlara kadar gidecek sanırım.
Sevgiliden gelen çağrılarda ayrı patrondan gelen çağrıda ayrı bölgeler titreyercek, osuruktan günlük kalori tüketimi hesaplayacak, gece yarısı ise ufak süprizler yapacak


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1 Yanıt Yanıtla +3
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doctor_bey 3 yıl addidas_85
addidas_85

Bu işin sonu akıllı donlara kadar gidecek sanırım.
Sevgiliden gelen çağrılarda ayrı patrondan gelen çağrıda ayrı bölgeler titreyercek, osuruktan günlük kalori tüketimi hesaplayacak, gece yarısı ise ufak süprizler yapacak


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yorum zaten güzel, gifle desteklemeniz daha da güzel


Gifteki hanım kızımızın adı sanı belli mi acaba?
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