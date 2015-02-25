Akıllı termometre Wishbone sıcaklık ölçümünü çok kolay hale getiriyor

Çocukların vücut sıcaklığını günümüzdeki termometreler ile ölçmek ebeveynler ve çocuklar için zor anlar yaşatabiliyor. Ayrıca oda sıcaklığı dışında bir cismin kendi sıcaklığını ölçmekte pek pratik değil. Akıllı telefonlara bir aparat olarak geliştirilen Wishbone ise bu problemi ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Kickstarter projesi olan Wishbone 20 bin dolarlık hedefi çoktan aşarak şu an yaklaşık 180 bin dolarlık satış yapmış durumda. Android veya iOS telefonların kulaklık girişini kullanan akıllı termometre saat pili ile çalışıyor. Sıcaklığı ölçülecek cisim veya kişilere 3-5 santimetreye kadar yaklaştırılınca ölçümü yapabilen aparat ayrıca geçmiş ölçümleri de saklayarak durumunuzu görmenize olanak sağlıyor. Yapısı itibariyle kişinin kendi sıcaklığını ölçerken telefondan görmesine de izin veren projenin Kickstarter'da tamamlanmasına yaklaşık 2 günlük bir süre kaldı ve 33 dolara sahip olunabiliyor. Cihaz özellikle bebeği olan ailelerin çocuğun vücut sıcaklığı, süt sıcaklığı ve ortam sıcaklığını ölçmeleri için pratik bir kullanım sağlıyor.