Savunma sanayisinde 2025 hedefleri belli oldu: 7,3 milyar dolarlık ihracat bekleniyor

- Kuantum ve yapay zeka temelli projeler
- Yerlilik oranı yüzde 82’ye, ihracat ise 7,3 milyar dolara çıkacak
- Yorumlar
Kuantum ve yapay zeka temelli projeler
Programa göre kuantum teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler, hipersonik teknolojiler gibi derin ve çığır açan teknolojilerde askeri ve sivil kullanıma yönelik AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerine destek verilecek.
Özellikle KARBOSEN Projesi çerçevesinde kompozit katı yakıtlar için bağlayıcı-katalizör geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu projenin yanı sıra Kuantum Lidar Geliştirilmesi Projesi ve KUDAR Projesi ile kritik tasarım doğrulama süreçleri başlatılacak. Bunların yanında Kuantum Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) çalışmaları da yürütülecek.
Yine programa göre Soğuk Atom Tabanlı Ataletsel Sensör Geliştirilmesi (SOĞUK ATOM) Projesi faaliyetleri gerçekleştirilecek. Rubidyum Atomik Saat Geliştirilmesi (GÜNEŞ) Projesi Sözleşmesi imzalanacak ve bu kapsamda çeşitli faaliyetler hayata geçirilecek. Kuantum Temelli Manyetik Anomali Tespiti Projesi’nin teklife çağrı dosyası yayımlanacak.
Yapay zeka tabanlı projelerde ise elektronik harp sistemlerine yönelik çalışmalar hız kazanmış durumda. YANKI, BİLRAD ve BERAY projeleriyle bilişsel elektronik harp sistemlerinde yeni nesil çözümler geliştirilecek. Bu teknolojilerin savaş sahasında operasyonel avantaj sağlaması bekleniyor. Otonomi ve haberleşme alanında ise TORAMAN ve KAPTAN projeleri uygulanacak.
Yerlilik oranı yüzde 82’ye, ihracat ise 7,3 milyar dolara çıkacak
Savunma sanayisi 2024 yılında yerli üretim oranını yüzde 81 seviyesine çıkarırken, 2025 hedeflerinde bu oranı yüzde 82’ye yükseltmek amaçlanıyor. Bu yıl 6,6 milyar dolarlık savunma ihracatı gerçekleştirilmesi beklenirken, 2025’te bu rakamın 7,3 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. 2024 yılı için hedefin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Temmuz ayında 7 milyar dolar olarak açıklandığını da belirtelim. Bu arada istihdamda ise 109 bin kişiye ulaşılması öngörülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D