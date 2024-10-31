Savunma sanayisinde 2025 hedefleri belli oldu: 7,3 milyar dolarlık ihracat bekleniyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi, gelecek yıl yeni teknoloji yatırımları ve istihdam artışı ile önemli eşiklerden geçmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, savunma ve havacılık alanlarında kritik teknolojilere yatırım yapılırken ihracat, ciro ve nitelikli insan kaynağı hedeflerinde ciddi artışlar yaşanacak.

Kuantum ve yapay zeka temelli projeler

Programa göre kuantum teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler, hipersonik teknolojiler gibi derin ve çığır açan teknolojilerde askeri ve sivil kullanıma yönelik AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerine destek verilecek.

Özellikle KARBOSEN Projesi çerçevesinde kompozit katı yakıtlar için bağlayıcı-katalizör geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu projenin yanı sıra Kuantum Lidar Geliştirilmesi Projesi ve KUDAR Projesi ile kritik tasarım doğrulama süreçleri başlatılacak. Bunların yanında Kuantum Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) çalışmaları da yürütülecek.

Yine programa göre Soğuk Atom Tabanlı Ataletsel Sensör Geliştirilmesi (SOĞUK ATOM) Projesi faaliyetleri gerçekleştirilecek. Rubidyum Atomik Saat Geliştirilmesi (GÜNEŞ) Projesi Sözleşmesi imzalanacak ve bu kapsamda çeşitli faaliyetler hayata geçirilecek. Kuantum Temelli Manyetik Anomali Tespiti Projesi’nin teklife çağrı dosyası yayımlanacak.

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Yapay zeka tabanlı projelerde ise elektronik harp sistemlerine yönelik çalışmalar hız kazanmış durumda. YANKI, BİLRAD ve BERAY projeleriyle bilişsel elektronik harp sistemlerinde yeni nesil çözümler geliştirilecek. Bu teknolojilerin savaş sahasında operasyonel avantaj sağlaması bekleniyor. Otonomi ve haberleşme alanında ise TORAMAN ve KAPTAN projeleri uygulanacak.

Yerlilik oranı yüzde 82’ye, ihracat ise 7,3 milyar dolara çıkacak

Savunma sanayisi 2024 yılında yerli üretim oranını yüzde 81 seviyesine çıkarırken, 2025 hedeflerinde bu oranı yüzde 82’ye yükseltmek amaçlanıyor. Bu yıl 6,6 milyar dolarlık savunma ihracatı gerçekleştirilmesi beklenirken, 2025’te bu rakamın 7,3 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. 2024 yılı için hedefin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Temmuz ayında 7 milyar dolar olarak açıklandığını da belirtelim. Bu arada istihdamda ise 109 bin kişiye ulaşılması öngörülüyor.

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