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    Savunma sanayisinde 2025 hedefleri belli oldu: 7,3 milyar dolarlık ihracat bekleniyor

    Savunma ve havacılık sanayisi gelecek yıl ihracat, ciro ve istihdam göstergelerinde hedefler yükseltildi. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, 7,3 milyar dolarlık ihracat bekleniyor.
    Savunma sanayisinde 2025 hedefleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi, gelecek yıl yeni teknoloji yatırımları ve istihdam artışı ile önemli eşiklerden geçmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, savunma ve havacılık alanlarında kritik teknolojilere yatırım yapılırken ihracat, ciro ve nitelikli insan kaynağı hedeflerinde ciddi artışlar yaşanacak.

    Kuantum ve yapay zeka temelli projeler

    Programa göre kuantum teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler, hipersonik teknolojiler gibi derin ve çığır açan teknolojilerde askeri ve sivil kullanıma yönelik AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerine destek verilecek.

    Özellikle KARBOSEN Projesi çerçevesinde kompozit katı yakıtlar için bağlayıcı-katalizör geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu projenin yanı sıra Kuantum Lidar Geliştirilmesi Projesi ve KUDAR Projesi ile kritik tasarım doğrulama süreçleri başlatılacak. Bunların yanında Kuantum Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) çalışmaları da yürütülecek.

    Yine programa göre Soğuk Atom Tabanlı Ataletsel Sensör Geliştirilmesi (SOĞUK ATOM) Projesi faaliyetleri gerçekleştirilecek. Rubidyum Atomik Saat Geliştirilmesi (GÜNEŞ) Projesi Sözleşmesi imzalanacak ve bu kapsamda çeşitli faaliyetler hayata geçirilecek. Kuantum Temelli Manyetik Anomali Tespiti Projesi’nin teklife çağrı dosyası yayımlanacak.

    Yapay zeka tabanlı projelerde ise elektronik harp sistemlerine yönelik çalışmalar hız kazanmış durumda. YANKI, BİLRAD ve BERAY projeleriyle bilişsel elektronik harp sistemlerinde yeni nesil çözümler geliştirilecek. Bu teknolojilerin savaş sahasında operasyonel avantaj sağlaması bekleniyor. Otonomi ve haberleşme alanında ise TORAMAN ve KAPTAN projeleri uygulanacak.

    Yerlilik oranı yüzde 82’ye, ihracat ise 7,3 milyar dolara çıkacak

    Savunma sanayisi 2024 yılında yerli üretim oranını yüzde 81 seviyesine çıkarırken, 2025 hedeflerinde bu oranı yüzde 82’ye yükseltmek amaçlanıyor. Bu yıl 6,6 milyar dolarlık savunma ihracatı gerçekleştirilmesi beklenirken, 2025’te bu rakamın 7,3 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. 2024 yılı için hedefin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Temmuz ayında 7 milyar dolar olarak açıklandığını da belirtelim. Bu arada istihdamda ise 109 bin kişiye ulaşılması öngörülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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