1.5 trilyon dolarlık ütopya: NEOM projesi neleri amaçlıyor?

Neom, Suudi Arabistan'ın ülke ekonomisini çeşitlendirmeyi ve böylece petrole olan bağımlılığını azaltmayı amaçlayan iddialı Vizyon 2030 projesinin bir parçası konumunda. 26.500 km²'lik bir alana yayılacak olan proje, ülkenin batısındaki Tabuk vilayetinde yer alıyor. İlk olarak 2017 yılında Veliaht Prens tarafından duyurulan Neom, Yunanca “yeni” anlamına gelen “neo” ve Arapça “gelecek” anlamına gelen “mustaqbal” kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.
The Line
Oxagon
Proje, Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu kıyısı arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 13’ünün yapıldığı bir yol olan Süveyş Kanalı’nın hemen güneyindeki Kızıldeniz’e uzanacak.
Yüzen endüstri şehri Oxagon, aynı zamanda 1GW'lık yapay zeka veri merkezi kurmayı da planlıyor. Oxagon CEO'su Vishal Wanchoo, Semafor'a verdiği röportajda, ilk 400 MW'lık fazın bu yıl imzalanabileceğini iddia etti. Öte yandan fısıltı gazetelerinde Elon Musk’ın da NEOM’a dahil olabileceği konuşuluyor. Bunun Oxagon’daki veri merkezi ile ilgili olup olmayacağı belirsiz ancak NEOM’da çok sayıda veri merkezi yer alacak. Musk’ın Tesla ve xAI şirketleri için bir veri merkezi kurma fikri çok uzak görünmüyor. Hatta Musk, bir süre önce şu açıklamayı yapmıştı: “Suudi Arabistan'daki Neom gibi büyük projeler zamana meydan okuyor, onları şaşırtıcı buluyorum.”
Trojena
Sindalah
Magna
NEOM'da yaşanan diğer olaylar
Öte yandan NEOM, diğer tüm mega projeler gibi çeşitli tatsız olayların da merkezinde yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda NEOM’un inşa edildiği bölgede yaşayan yerel halkın zorla yerlerinden edildiği bildirilmişti. Eski bir Suudi istihbarat subayı olan Albay Rabih Alenezi, Mayıs 2024’te bu bilgileri doğrulamıştı.
Yaşanılan bir diğer sorun ise projelerin yavaş ilerleyişi. Vizyon 2030 hedefi muhtemelen 2040’lı yıllara kadar uzayacak. The Line için 2030’da bitirme hedefi imkansıza yakın. Projede 2030’da 9 milyon nüfusun 1.5 milyonunun barındırılması hedefleniyordu ancak güncel verilerde bu sayı sadece 300 bin civarına düştü. Yaşanılan işçi ölümleri de projenin temellerini sarsmaya devam ediyor. Ek olarak devasa projelerin ekolojik etkilerinin ise yeterince araştırılmadığı belirtiliyor. En nihayetinde 170 kilometre uzunluğunda ve 200 metre yüksekliğinde bir yapının inşa edilmesinin radikal etkilerinin olması bekleniyor.
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über