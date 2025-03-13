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    Bu dizüstü bilgisayar 5 kg ağırlığa sahip ama hakkını veriyor

    Dizüstü bilgisayarlar genellikle masaüstü denklerinden güçsüz olur. Ancak UHPILCL adlı dizüstü, 5 kilogramlık ağırlığa sahip olsa da Ryzen 9950X3D ve RTX 5090 ile farkı kapatıyor.
    Bu dizüstü bilgisayar 5 kg ağırlığa sahip ama hakkını veriyor Tam Boyutta Gör
    Dizüstü bilgisayarlar genellikle masaüstü sistemlere kıyasla performanstan ödün vermek zorunda kalır. Zira mobilite ve termal bütçe bazı adımların atılmasını zorunlu kılıyor. Ancak, her zaman böyle olmak zorunda değil. Yeni bir Kickstarter projesi, taşınabilirlikten çok performansa odaklanan hibrit bir tasarımla karşımıza çıkıyor: UHPILCL.

    Bu canavarın adı UHPILCL (Ultra High-Performance Integration Liquid-Cooled Laptop) ve isminden de anlaşılacağı gibi, ciddi anlamda güçlü bir sistem vaat ediyor. Standart dizüstü bilgisayarlar yerine tam boyutlu ITX anakart kullanan bu model, masaüstü işlemci ve ekran kartlarını destekliyor.

    Dizüstünde gerçek masaüstü performansı...

    İşlemci tarafında AMD’nin AM5 tabanlı tüm işlemcileri, Intel’in 12., 13. ve 14. nesil çipleri ve yeni Core Ultra serisi ile uyumlu. Yani, bu laptopun içine Ryzen 9 9950X3D veya Intel’in en güçlü çiplerinden birini takmak mümkün. Ekran kartı konusunda da sınırlar zorlanıyor. Masaüstü ekran kartlarını destekleyen bu sistem, hava soğutmasını çıkararak RTX 5090 gibi devasa GPU’lara yer açabiliyor. Laptopun sıvı soğutma sistemi, 900L/saat akış hızına sahip 18W’lık bir pompa ile hem işlemciyi hem de ekran kartını serin tutuyor. Üstelik tüm bunları yaparken 25 dB altında bir gürültü seviyesinde kalıyor.

    Bu laptopun en ilginç özelliklerinden biri de çift modlu çalışma yapısı. Tam güçte masaüstü bilgisayar gibi çalışabilirken, bataryaya geçtiğinde düşük güç moduna girerek yaklaşık üç saat boyunca taşınabilir olarak kullanılabiliyor. Tabi buradaki taşınabilirlik kas gücüyle (cihazın sahibinin kas gücü) sınırlı. T1000 ve T1000 Super olmak üzere iki varyanta sahip olan cihazın ağırlıkları da sırasıyla 4,8 kg ve 5,2 kg.

    Bunlar dışında 48 GB’a kadar DDR5 RAM, 32TB’a kadar SSD depolama (M.2 ve SATA desteği), Wi-Fi 7 ve Thunderbolt 4, RGB mekanik klavye, 4K web kamerası, toplam 6 hoparlörlü gelişmiş ses sistemi cihazın diğer özelliklerinden. Ekran tarafında ise 17.3 inç boyutunda 3K çözünürlük 120Hz yenileme hızına sahip 21:10 ekran bulunuyor. Şu an için UHPILCL yalnızca bir konsept ve Kickstarter kampanyası bile başlamış değil. Bu nedenle fiyatlandırma ve çıkış tarihi belirsiz.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/107113-watercooled-hybrid-gaming-laptop-can-handle-ryzen-9950x3d.html https://www.kickstarter.com/projects/uhpilcl/worlds-first-built-in-split-type-water-cooled-gaming-laptop
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