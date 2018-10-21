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Akıncı SİHA'nın kanatları takıldı

İlk yerli ve milli silahlı insansız hava aracımız Akıncı'nın, yani nam-ı diğer Uçan Balık'ın yeni görüntülerini Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twittter hesabı üzerinden paylaştı.
7 ay
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54
havacılık
Zeynep Yolcu
Yazar
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Akıncı SİHA'nın kanatları takıldı
 
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde milli insansız hava araçları ve Ar-Ge çalışmalarına dair açıklamalarda bulunmuş ve "Uçan Balık" olarak nitelendirilen Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın kanatsız görsellerini kamuoyu ile paylaşmıştı. Projeye ilişkin yeni bir görüntüyü daha Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı önünde çektirdikleri fotoğrafı yayınlayan Bayraktar, paylaşımında "Uçan Baluk’un kanatları takıldı, üretim hattında ilerliyor" ifadelerini kullandı.
Baykar tarafından geliştirilen Akıncı, savunma sanayisinde elektronik sistemler, radarlar, akıllı mühimmatlar, türbin motorları gibi bir dizi alanda faaliyet gösteren yerli şirketlerin en ileri ürün ve kabiliyetlerini bünyesinde barındıracak. Platform, 4,5 ton kalkış ağırlığına, 20 metre kanat açıklığına sahip olacak. Çift türbin motorlu tahrikle görev yapacak AKINCI, 900 kilogram harici, 450 kilogram dahili faydalı yük taşıyabilecek. Platform, milli uydular üzerinden kontrol edilecek.
Araç, MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabilecek. Öngörülen mühimmat konfigürasyonları kapsamında AKINCI aynı anda 2 adet KGK-MK-82, 2 adet Teber-82, 2 adet MAM-L taşıyabilecek.
Görev gereklerine göre 2 adet KGK-MK-82, 2 adet Teber-81, 8 adet MAM-C'yle donatılabilecek Akıncı, ayrıca başka bir konfigürasyonda aynı anda 2'şer adet Teber-81, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ilk milli hava füzelerinden Gökdoğan ile görev yapabilecek.
Tüm çalışmalar başarıyla yürütüldüğü takdirde Akıncı, yani nam-ı diğer Uçan Balık, 2019’un ilk çeyreğinde göklerdeki yerini alacak.
https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/ucan-balik-akinci-kanatlandi-390272.html Yorum Yaz
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Guest-735401D02 7 ay en beğenilen
İşte böyle gerçek projelerle gelin. Ortada somut bir şeyler olsun. Yerli araba gibi yaptık, yapacağız, hah bak az kaldı diyerek milleti kandırmayın.
Emeği geçen herkesin eline sağlık.
İşte böyle gerçek projelerle gelin. Ortada somut bir şeyler olsun. Yerli araba gibi yaptık, yapacağız, hah bak az kaldı diyerek milleti kandırmayın.Emeği g...
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Bilmirem 7 ay
Öldüreceği dağ eşeklerini düşündükçe bir rahatlama geldi valla
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tahir40 7 ay
Çok özgün bi tasarım olmuş. Emeği geçen herkese tebrikler. En azından israil dandik, sürekli bozulan ihalarına teknik destek verecek diye beklemiyor çok daha iyilerini yapıyoruz. Darısı bi türlü üretilemeyen Altay'ın başına.
Çok özgün bi tasarım olmuş. Emeği geçen herkese tebrikler. En azından israil dandik, sürekli bozulan ihalarına teknik destek verecek diye beklemiyor çok daha iy...
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DH Misafiri 6 ay
baykar frimasi özel bildiğim kadarı ile türk havacılık sanayi ve aselsan in ürettiği anka ya ne oldu
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YoldaşNapolyon 6 ay DH Misafiri
Üretimi devam ediyor yeni sipariş verilmişti yerli motor ile testleri yapılıyordu.
İhraç etsek bizim için güzel bir eşik olacakm
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haylaz__ 7 ay
Haberi hiç okumadan yorumlara geçtim
Fransız kalanlar var
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ouzqan 7 ay
İşte böyle projeler yapın. Bu proje için verdiğim vergiler helali hoş olsun.
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nazım55 7 ay
Yıllardır, çocuk oyuncağı mini iha lar ile sömürdüler, bırakın da artık gerçek anlamda bir alet yapsınlar....
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AqRaMa 7 ay
çok başarılı bir proje olacak inşallah, teröristler patır patır düşecek
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sistemli adam 7 ay
Ülkesine düşman, bu tip üretimler nedeniyle üzülen elemanlar henüz şov yapmamış.
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hsngencer 7 ay
4 gozle bekledigim araçlardan birisi bu biriside altay tankı.egerki bu 2019 yılı başında ucmaya başlarsa 2020 de bu arac teroristleri bitire bilicek bir araç olur .
buyukluk konusunda laf eden arkadaşlar .emsalleri de bu şekilde ve etkili ve guclu bomba atmak istiyorsanız bu tarz araçlar bu şekilde buyuk kanatlı olmak zorunda.kii bizim sihamız cok bomba yukluye biliyor.
insallah bunların jet motorlusunuda gormek dileği ile.ozaman cok daha hızlı olur bu aletler.
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Timsah-16 7 ay
F-16 Ve F-4'lerin attığı MK-82 (250kg) MK-83 (500kg) gibi bombaları atabilecek. Bu da yakıttan büyük tasarruf demek ve teröristlerin 24 saat üzerinde gezinen 500kg'lik bombalar demek.
Ayrıca uçaklarımızın görev yükü azalacak ve kullanım ömürleri uzayacak.
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DH Misafiri 7 ay
Çok ilginç bir tasarımı var. Benzer bir örneği yok. Çok hantal duruyor. Belkide çok daha etkilidir. Küçük ve hızlı birşey yapsalar mükemmel olur. Fakat savaş uçağı olayı bence imkansız. Görüntü aktarımında saniyrnin onda biri bile grcikme olsa çok büyük sorun.
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DH Misafiri 7 ay
Bunun moturundan görüntüleme sistemine kadar yerli olacak. Diğer ihaların herşeyden önce motoru yabancıydı.
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x X x 6 ay DH Misafiri
Motoru TEI'den tedarik etmeye çalışacaklar fakat görüntüleme sistemi için Aselsan'ın çalışmaları bu araca yetişmeyeceğinden dışarıdan alınmaya devam edileceği söyleniyordu. Zaten bu araçta kullanılabilecek standartlara sahip görüntüleme sistemi Dünyada sadece 3-4 ülkede yada firmada üretiliyor denilmişti.
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