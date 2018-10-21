Akıncı SİHA'nın kanatları takıldı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde milli insansız hava araçları ve Ar-Ge çalışmalarına dair açıklamalarda bulunmuş ve "Uçan Balık" olarak nitelendirilen Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın kanatsız görsellerini kamuoyu ile paylaşmıştı. Projeye ilişkin yeni bir görüntüyü daha Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı önünde çektirdikleri fotoğrafı yayınlayan Bayraktar, paylaşımında "Uçan Baluk’un kanatları takıldı, üretim hattında ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Baykar tarafından geliştirilen Akıncı, savunma sanayisinde elektronik sistemler, radarlar, akıllı mühimmatlar, türbin motorları gibi bir dizi alanda faaliyet gösteren yerli şirketlerin en ileri ürün ve kabiliyetlerini bünyesinde barındıracak. Platform, 4,5 ton kalkış ağırlığına, 20 metre kanat açıklığına sahip olacak. Çift türbin motorlu tahrikle görev yapacak AKINCI, 900 kilogram harici, 450 kilogram dahili faydalı yük taşıyabilecek. Platform, milli uydular üzerinden kontrol edilecek.

Araç, MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabilecek. Öngörülen mühimmat konfigürasyonları kapsamında AKINCI aynı anda 2 adet KGK-MK-82, 2 adet Teber-82, 2 adet MAM-L taşıyabilecek.

Görev gereklerine göre 2 adet KGK-MK-82, 2 adet Teber-81, 8 adet MAM-C'yle donatılabilecek Akıncı, ayrıca başka bir konfigürasyonda aynı anda 2'şer adet Teber-81, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ilk milli hava füzelerinden Gökdoğan ile görev yapabilecek.

https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/ucan-balik-akinci-kanatlandi-390272.html

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Tüm çalışmalar başarıyla yürütüldüğü takdirde, yani nam-ı diğer’un ilk çeyreğinde göklerdeki yerini alacak.