2030 yılına kadar 20 adet KAAN envantere girecek

20 KAAN envantere girecek
Gögün, “Bugün imza altına aldığımız sözleşme kapsamında, 2028 yılından başlamak üzere 2030 yılı sonuna kadar 20 adet Blok-10 KAAN uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim etmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Görgün aynı zamanda yerli motorlu KAAN’a yönelik açıklamalarda da bulundu: Yerli motor geliştirme yol haritamız doğrultusunda TF35000 motorunun kabiliyet artırımlarıyla Blok-30 KAAN platformlarına entegrasyonunu da planlıyoruz.”
KAAN Projesi kapsamında geliştirilen savaş uçağının, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak hizmet dışına çıkarılması planlanan F-16 savaş uçaklarının yerine geçmesi amaçlanıyor.
Kaan'da hangi mühimmatlar kullanılacak?
Bu kapsamda uçakta HGK-82, HGK-83 ve HGK-84 hassas güdüm kitleri, LGK-82 ve LGK-84 lazer güdüm kitleri, KGK-82 ve KGK-83 kanatlı güdüm kitleri, SOM ailesi seyir füzeleri, Minyatür Bomba Sistemi, Teber-82, MK-82, MK-83 ve MK-84 genel maksat bombaları yer almaktadır. Ayrıca hava hakimiyeti ve özel görevler için yerli görüş içi (WVR) ve görüş ötesi (BVR) hava-hava füzeleri, 500 LB ve 2000 LB'lik nüfuz edici bombalar (Penetrating Bomb), Anti Radyasyon Füzesi (AKBABA) ve seyir füzeleri gibi gelişmiş mühimmat sistemlerinin entegrasyonu öngörülmekte.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: