2030 yılına kadar 20 adet KAAN envantere girecek

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı KAAN için tedarik sözleşmesine imza atıldı. SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında imzalar atılırken bu kapsamda SSB Başkanı Haluk Görgün, KAAN’ın tedarik hacmine dair açıklamalarda bulundu.

20 KAAN envantere girecek

Gögün, “Bugün imza altına aldığımız sözleşme kapsamında, 2028 yılından başlamak üzere 2030 yılı sonuna kadar 20 adet Blok-10 KAAN uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim etmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Görgün aynı zamanda yerli motorlu KAAN’a yönelik açıklamalarda da bulundu: Yerli motor geliştirme yol haritamız doğrultusunda TF35000 motorunun kabiliyet artırımlarıyla Blok-30 KAAN platformlarına entegrasyonunu da planlıyoruz.”

KAAN Projesi kapsamında geliştirilen savaş uçağının, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak hizmet dışına çıkarılması planlanan F-16 savaş uçaklarının yerine geçmesi amaçlanıyor.

Kaan'da hangi mühimmatlar kullanılacak?

Tam Boyutta Gör Milli Muharip Uçak KAAN'ın operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla hem dahili hem de harici istasyonlarında kullanılmak üzere çok çeşitli bir mühimmat yelpazesi hazırlanıyor.

Bu kapsamda uçakta HGK-82, HGK-83 ve HGK-84 hassas güdüm kitleri, LGK-82 ve LGK-84 lazer güdüm kitleri, KGK-82 ve KGK-83 kanatlı güdüm kitleri, SOM ailesi seyir füzeleri, Minyatür Bomba Sistemi, Teber-82, MK-82, MK-83 ve MK-84 genel maksat bombaları yer almaktadır. Ayrıca hava hakimiyeti ve özel görevler için yerli görüş içi (WVR) ve görüş ötesi (BVR) hava-hava füzeleri, 500 LB ve 2000 LB'lik nüfuz edici bombalar (Penetrating Bomb), Anti Radyasyon Füzesi (AKBABA) ve seyir füzeleri gibi gelişmiş mühimmat sistemlerinin entegrasyonu öngörülmekte.

