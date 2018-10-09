Karşınızda Türkçe, İngilizce ve Arapça bilen yerli yapay zeka robotu Akıncı-4

Akınsoft yazılım şirketinin Konya’da bulunan “AkınRobotics” tesisinde üretilen yerli yapay zeka robotu Akıncı-4, ilginç ve sıra dışı becerileri ile dikkat çekiyor. Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dil bilen Akıncı-4, yapay zeka ve görüntü işleme yazılımı ile konuşabiliyor, gördüğü insanları hafızasına kaydederek hatırlayabiliyor, öğrendiği bilgileri yorumluyor, koku alabiliyor ve yaş ve cinsiyet analizi yapabiliyor.

Güvenlik ve hizmet sektörü başta olmak üzere pek çok farklı sektörde hizmet verebilmek için hazırlanan Akıncı-4, ülkemizde bu zamana kadar üretilmiş olan en gelişmiş yapay zeka robotu.

Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın basın mensuplarına konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu,

"Akıncı-4'ün 10 tanesi parmaklarda olmak üzere 37 eklem noktası var. Akıncı-4'ün tüm motorlarını, devrelerini ve ana kartını tamamen kendi fabrikamızda ürettik. Mühendislerimiz tarafından tamamen yerli olarak üretilen yazılımımız sayesinde robotu istediğiniz göreve programlayabiliyorsunuz.

Üzerinde bulunan sensörler sayesinde tatma duyusu hariç dört duyuyu çok rahat şekilde kullanabiliyor. Akıncı-4, yapay zekaya sahip, insanları görüp tanıyor, tanıştığı kişiyi unutmuyor, bir sonraki seferde hatırlıyor. Görüntü işleme yazılımı ve insan tanıma sistemi sayesinde 3 milyonun üzerinde kişiyi tanıyarak hafızasına kaydediyor. Örneğin bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak kullanıldığında insanları çok rahat bir şekilde tarayıp tanıyabiliyor.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/adim-atan-robot-akinci-4-gorucuye-cikti/1276507

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Ses yapısı şu an üst düzey çünkü Türkçe, İngilizce ve Arapça konuşabiliyor. Rusçada da çalışmalar bitmek üzere. Yani kısa bir süre sonra onu da konuşabilecek. Ellerindeki basınç sensörleri ile istediğini çok rahat şekilde tutabiliyor. Yine koku sensörleriyle birçok kokuyu algılayacak seviyeye getirdik. Yaş ve cinsiyet analizi yapıyor, isim tanıma özelliğine sahip. Sensörler vasıtasıyla sizden aldığı bilgileri kendi 'kütüphane bilgisi' dediğimiz internet bilgisiyle kıyaslayarak yorum yapabiliyor. Derin öğrenme sistemiyle öğrettiğiniz birkaç bilgiyi sentezleyerek yeni bilgi üretebiliyor. Henüz bu özelliklerde Türkiye'de bir robot yok."