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Karşınızda Türkçe, İngilizce ve Arapça bilen yerli yapay zeka robotu Akıncı-4

Yerli yapay zeka robotu Akıncı-4 pek çok ilginç yeteneğe sahip. 3 farklı dil bilen insansı robot; yürüyebiliyor, koku alabiliyor ve daha pek çok şey yapabiliyor. Detaylar haberimizde.
7 ay
9,8b
1
83
Diğer Bilim ve Teknoloji
Zeynep Yolcu
Yazar
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Akınsoft yazılım şirketinin Konya’da bulunan “AkınRobotics” tesisinde üretilen yerli yapay zeka robotu Akıncı-4, ilginç ve sıra dışı becerileri ile dikkat çekiyor. Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dil bilen Akıncı-4, yapay zeka ve görüntü işleme yazılımı ile konuşabiliyor, gördüğü insanları hafızasına kaydederek hatırlayabiliyor, öğrendiği bilgileri yorumluyor, koku alabiliyor ve yaş ve cinsiyet analizi yapabiliyor. 
Güvenlik ve hizmet sektörü başta olmak üzere pek çok farklı sektörde hizmet verebilmek için hazırlanan Akıncı-4, ülkemizde bu zamana kadar üretilmiş olan en gelişmiş yapay zeka robotu.
Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın basın mensuplarına konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu,
"Akıncı-4'ün 10 tanesi parmaklarda olmak üzere 37 eklem noktası var. Akıncı-4'ün tüm motorlarını, devrelerini ve ana kartını tamamen kendi fabrikamızda ürettik. Mühendislerimiz tarafından tamamen yerli olarak üretilen yazılımımız sayesinde robotu istediğiniz göreve programlayabiliyorsunuz.
Üzerinde bulunan sensörler sayesinde tatma duyusu hariç dört duyuyu çok rahat şekilde kullanabiliyor. Akıncı-4, yapay zekaya sahip, insanları görüp tanıyor, tanıştığı kişiyi unutmuyor, bir sonraki seferde hatırlıyor. Görüntü işleme yazılımı ve insan tanıma sistemi sayesinde 3 milyonun üzerinde kişiyi tanıyarak hafızasına kaydediyor. Örneğin bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak kullanıldığında insanları çok rahat bir şekilde tarayıp tanıyabiliyor.
Ses yapısı şu an üst düzey çünkü Türkçe, İngilizce ve Arapça konuşabiliyor. Rusçada da çalışmalar bitmek üzere. Yani kısa bir süre sonra onu da konuşabilecek. Ellerindeki basınç sensörleri ile istediğini çok rahat şekilde tutabiliyor. Yine koku sensörleriyle birçok kokuyu algılayacak seviyeye getirdik. Yaş ve cinsiyet analizi yapıyor, isim tanıma özelliğine sahip. Sensörler vasıtasıyla sizden aldığı bilgileri kendi 'kütüphane bilgisi' dediğimiz internet bilgisiyle kıyaslayarak yorum yapabiliyor. Derin öğrenme sistemiyle öğrettiğiniz birkaç bilgiyi sentezleyerek yeni bilgi üretebiliyor. Henüz bu özelliklerde Türkiye'de bir robot yok."
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/adim-atan-robot-akinci-4-gorucuye-cikti/1276507 Yorum Yaz
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itachi237 7 ay en beğenilen
konyalı mühendislerimizin yaptığı robota uluslararası bilim dili olan arapçayı eklemeleri çok takdir edilesi olmuş
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The SATANİST 7 ay
Neden arapça?
2 Yanıt Yanıtla +98
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ALKaraca 7 ay
Arapçanın ne gereği varsa?Türkçe,İngilizce yeterdi.Yok yetmezdi diyenler için bir yada iki dil daha eklenebilir Arapça olmayan
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fuckulteli 7 ay
Yine koku sensörleriyle birçok kokuyu algılayacak seviyeye getirdik.

m.donanimhaber.com/...

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DH Misafiri 7 ay
Arapça dilini yüklemelerini çok takdir ettim. Diger dillere gerek yok. Birden çok Arap hissettim.
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DH Misafiri 7 ay
Nedir bu Arap ve Arapça düşmanlığınız? Altında yatan neden, İslam düşmanlığı mıdır? İngilizce olan hiç birşeye karşı değilsiniz ama iş Arapçaya gelince düşmansınız. Araplardan, ingiliz ve amerikalılardan gördüğünüzden daha fazla kötülük mü gördünüz?
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DH Misafiri 7 ay
Gereksiz bir dil arapça bize sadece din kavramında birşeyler katıyor ancak araplar tarihte bize hiç iyi şeyler yapmamışlardır ve bizi sevmezler sürekli arkamızdan vurmuşlardır tarih boyunca robotlarda gereksiz bir dildir iyi günler donanım haber ailesi...
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DH Misafiri 7 ay
dil seceneği artması iyi arapları hiç sevmem ama para onlarda ekonomik düşünun arkadaşlar.
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Hendrik Johannes Cruijff 7 ay DH Misafiri
Boston Dynamics diye bir firma var madembu bedevilerde para var neden düşük seviye destek ünitesine bağlı robotu alsın daha iyisini almak varken dil çok zor birşey değil.
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DEFx 7 ay
Arapçayı konuşan yüz milyonlarca insan var direk burda arapça düşmanlığı yapmayın. Ortadoğu bizim için önemli bir pazar. Bunu değerlendirmek için arapça konuşması gayet normal.
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Organismus 7 ay
Konuşmak aslında insanlara has bir zekâ özelliği olsa da
Herhangi bir dilde konuşanın zeki olduğu anlamı taşımaz.
Asıl zekâ insan davranış şekillerinde gözlemlenir. Bir robottan zaten ileri seviye felsefe yapması da beklenemez.
Yani konu insan değil robot.
Dillere fazla takılmayınız.
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dermeister01 7 ay
ispanyolca, çince, almanca gibi diller dururken arapça entegre etmek nasıl bir zeka ve kültür seviyesine sahip insanların bu işle uğraştığını anlatıyor ve biliyoruz ki bu kesim çöp kesim. bunların yaptığından bir halt olmaz geçen ay ki Türkiyenin ilk anakartı skandalına döner
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tostu kaça kıstırin 7 ay
arapca biliyosa alinmaz o..tecavuz etmeye kalkar bide
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NoNickMan 7 ay
Arapca koymasalar olmazmis. Helal olsun


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