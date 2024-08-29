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    100 km menzilli dünyanın ilk hidrojenle çalışan dronu havalandı

    Hidrojenle çalışan yeni bir insansız hava aracı olan Tianmushan No. 1, Çin’de sorunsuz bir iniş kalkış yaptı. Yeni dron, 100 km menzilli dünyanın ilk hidrojenle çalışan dronu konumunda.
    100 km menzilli dünyanın ilk hidrojenle çalışan dronu havalandı Tam Boyutta Gör
    Çin'in Tianmushan Laboratuvarı tarafından geliştirilen dünyanın ilk 100 kilometre menzilli hidrojen gücüyle çalışan çok rotorlu dronu olan "Tianmushan No. 1" ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu yenilikçi dron, geleneksel endüstriyel dronların sınırlamalarını aşarak insansız hava aracı (İHA) teknolojisinde bir paradigma değişikliğine neden olabilir.

    Hidrojenli dron havalandı

    Tianmushan Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Tianmushan No. 1" dronu, endüstriyel dronların yetersiz menzil ve ultra düşük sıcaklıklarda zorlanması gibi kronik sorunlarını çözmek amacıyla geliştirildi. Teknik olarak 100 kilometrenin üzerinde sürekli operasyon kapasitesine sahip olan drone, 19 kilogram boş ağırlık ve 6 kilogram maksimum yük ağırlığı sağlayan karbon fiberden kalıplanmış bir gövde ile uçuyor.

    100 km menzilli dünyanın ilk hidrojenle çalışan dronu havalandı Tam Boyutta Gör
    Tianmushan No. 1, kullanıcı dostu tek tuşla otonom kalkış ve iniş sistemine sahip. Bu sistem, operasyonları basitleştirirken insan hatası riskini de azaltıyor. Görüş dışı sürekli operasyon yeteneğiyle geleneksel endüstriyel dronların uygulama biçimini değiştiren bu dron, aynı zamanda zorlu ve uzak ortamlarda da büyük bir fayda sağlayabilir. Dron, 4 saat boyunca havada kalabiliyor.

    Tianmushan No. 1'in en dikkat çekici özelliği ise gelişmiş hidrojen yakıt hücresi (1.000 Wh/kg) sistemi. Bu güç kaynağı, geleneksel lityum pillerden beş ila altı kat daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip. Bu sayede dron, uzatılmış uçuş süresine ulaşabiliyor. Dronun hava soğutmalı yakıt hücresi yığını, zorlu koşullarda bile optimal performans sağlayabiliyor. Tianmushan No. 1 ayrıca entegre paraşütle donatılmış dünyanın ilk hidrojenle çalışan dron konumunda; yani uçuş sırasında bir kaza meydana gelirse, riski en aza indirmek için paraşütü otomatik olarak açılarak iniş yapabiliyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/china-debuts-worlds-1st-62-mile-hydrogen-drone https://www.tmslab.cn/info/1004/5111.htm
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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