100 km menzilli dünyanın ilk hidrojenle çalışan dronu havalandı

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Tam Boyutta Gör Çin'in Tianmushan Laboratuvarı tarafından geliştirilen dünyanın ilk 100 kilometre menzilli hidrojen gücüyle çalışan çok rotorlu dronu olan "Tianmushan No. 1" ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu yenilikçi dron, geleneksel endüstriyel dronların sınırlamalarını aşarak insansız hava aracı (İHA) teknolojisinde bir paradigma değişikliğine neden olabilir.

Hidrojenli dron havalandı

Tianmushan Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Tianmushan No. 1" dronu, endüstriyel dronların yetersiz menzil ve ultra düşük sıcaklıklarda zorlanması gibi kronik sorunlarını çözmek amacıyla geliştirildi. Teknik olarak 100 kilometrenin üzerinde sürekli operasyon kapasitesine sahip olan drone, 19 kilogram boş ağırlık ve 6 kilogram maksimum yük ağırlığı sağlayan karbon fiberden kalıplanmış bir gövde ile uçuyor.

Tam Boyutta Gör Tianmushan No. 1, kullanıcı dostu tek tuşla otonom kalkış ve iniş sistemine sahip. Bu sistem, operasyonları basitleştirirken insan hatası riskini de azaltıyor. Görüş dışı sürekli operasyon yeteneğiyle geleneksel endüstriyel dronların uygulama biçimini değiştiren bu dron, aynı zamanda zorlu ve uzak ortamlarda da büyük bir fayda sağlayabilir. Dron, 4 saat boyunca havada kalabiliyor.

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Tianmushan No. 1'in en dikkat çekici özelliği ise gelişmiş hidrojen yakıt hücresi (1.000 Wh/kg) sistemi. Bu güç kaynağı, geleneksel lityum pillerden beş ila altı kat daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip. Bu sayede dron, uzatılmış uçuş süresine ulaşabiliyor. Dronun hava soğutmalı yakıt hücresi yığını, zorlu koşullarda bile optimal performans sağlayabiliyor. Tianmushan No. 1 ayrıca entegre paraşütle donatılmış dünyanın ilk hidrojenle çalışan dron konumunda; yani uçuş sırasında bir kaza meydana gelirse, riski en aza indirmek için paraşütü otomatik olarak açılarak iniş yapabiliyor.

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100 km menzilli dünyanın ilk hidrojenle çalışan dronu havalandı