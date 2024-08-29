100 km menzilli dünyanın ilk hidrojenle çalışan dronu havalandı

Hidrojenli dron havalandı
Tianmushan Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Tianmushan No. 1" dronu, endüstriyel dronların yetersiz menzil ve ultra düşük sıcaklıklarda zorlanması gibi kronik sorunlarını çözmek amacıyla geliştirildi. Teknik olarak 100 kilometrenin üzerinde sürekli operasyon kapasitesine sahip olan drone, 19 kilogram boş ağırlık ve 6 kilogram maksimum yük ağırlığı sağlayan karbon fiberden kalıplanmış bir gövde ile uçuyor.
Tianmushan No. 1'in en dikkat çekici özelliği ise gelişmiş hidrojen yakıt hücresi (1.000 Wh/kg) sistemi. Bu güç kaynağı, geleneksel lityum pillerden beş ila altı kat daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip. Bu sayede dron, uzatılmış uçuş süresine ulaşabiliyor. Dronun hava soğutmalı yakıt hücresi yığını, zorlu koşullarda bile optimal performans sağlayabiliyor. Tianmushan No. 1 ayrıca entegre paraşütle donatılmış dünyanın ilk hidrojenle çalışan dron konumunda; yani uçuş sırasında bir kaza meydana gelirse, riski en aza indirmek için paraşütü otomatik olarak açılarak iniş yapabiliyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/china-debuts-worlds-1st-62-mile-hydrogen-drone https://www.tmslab.cn/info/1004/5111.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.