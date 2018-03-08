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Alcatel 5'i inceledik: Yeni tasarım, 18:9 ekran

1 yıl
4,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alcatel bu sene birbirinden farklı modeller sunacak. 2018 ürün gamı içerisinde en dikkat çekici olan telefon ise Alcatel 5. Özellikle tasarımıyla öne çıkan telefonun tüm detayları ve deneyimlerimiz.
   
Alcatel'in yeni nesil telefon ailesinde öne çıkan model diyebileceğim Alcatel 5 tamamiyle yeni tasarımı, 18:9 ekran donanımı ve diğer özellikleriyle dikkat çeken bir model. Gelin detaylarına daha yakından bakalım. 

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DH Misafiri 6 ay
şuan ben bu telefonu kullanıyorum telefon donma kasma hiçbirşey yok cayır cayır çalışıyor kamera zaten söz konusu bile olamaz on numara kamerası var çöp flnda değil boş yorum yapmayın
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DH Misafiri 1 yıl
Telefonun arkasını çevirdiği an kapattım.
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Akınyahya 1 yıl
3-4 yıl önce bu segment 1000TL'nin üstüne çıkmazdı diye hatırlıyorum şimdi 1400TL'ye bu çöpler satılıyor. Çok iğrenç bir durum.
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omeric 1 yıl
Ülkemizde mi note 3 1300-1400 liraya mal edilirken bu çöpe 1700 lira verecek 100 kişi cikmaz. Boşuna getirmesinler.
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JQKER 1 yıl
telefon üreticilerinin de işi zor. bütün telefonlar ikiz gib olmaya başladı. ya büyütüyor ya küçültüyor ya daraltıyor ya uzatıyorlar ama tip aynı
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Ray Kurzweil 1 yıl
İşlemciden kaybetmiş. Koy şuna bi snapdragon 636 sonra sat 1500'e ve otur izle. Bu haliyle çöp iş yapmaz.
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zolzauza 1 yıl
Bu arada Erdi bey ağzınıza saglik, gene şiir gibi bir inceleme olmuş.
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zolzauza 1 yıl
Anneme 704 tl ye idol 3 aldim çok memnun, fiyati makul olursa alcatel alinabilir aksi taktirde yedek parca/servis/güncelleme konularinda zayif bir markaya cok para bağlamak mantikli değil, ama çok ucuza bulursam affetmem alirim :) çocuğumun riskini hicbir markaya yedirmem , önce aile... telefon falan filan hikaye :)
1 Yanıt Yanıtla +2
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nightsoldier 1 yıl zolzauza
zolzauza
Anneme 704 tl ye idol 3 aldim çok memnun, fiyati makul olursa alcatel alinabilir aksi taktirde yedek parca/servis/güncelleme konularinda zayif bir markaya cok para bağlamak mantikli değil, ama çok ucuza bulursam affetmem alirim :) çocuğumun riskini hicbir markaya yedirmem , önce aile... telefon falan filan hikaye :)

Kesinlikle katılıyorum. Ana telefonum bozulunca general mobile veya vestele para vermektense büyük ekranlı olduğu için ve fiyatı da uygun olduğu için alcatel a3 xl aldım geçen hafta.
Ana telefonum servisten gelene kadar bunu kullanacağım.
Ne şebeke sorunu var, ne gps. Glonass destekli olduğunu iddia eden bir cihazdan bile hızlı uydu buldu. Pusulası olmadığı için yürüyüş navigasyonunda hangi yöne gittiğinizi belirlemek zor olabiliyor.
ekranı 6", dokunmatiği gayet iyi. İphonedan tabiki az hassas ama günlük kullanımda sorun yaşatmadı.
Alcatelin arayüzünün geliştirilmeye ihtiyacı var. Çok kasıyor. İşlemcisi de giriş seviyesi olduğu için telefona biraz yüklenmeye başladığınızda nefesinin tükendiğini hissediyorsunuz. Ama markette oldukça stabil çalışan ve hafif olan arayüzler var. evie launcher ve tabiki nova bu telefonda daha verimli çalışıyor. evie daha çok beğendiğimi söyleyebilirim.
Çocukluğumda alcatelin kalem pilli bir modelini kullanmıştım, ot easy diye, pil derdini o devirde çözen firma olmuştu. Pilin mi bitti, gir bir bakkala, al 2 kalem pil olayı bitir.

gsmarena.com/...
Tabi sonradan akıbeti nokiaya benzedi, o ayrı ama uygun fiyata iyi özelliklere sahip bir modeline denk gelirseniz gözü kapalı alın derim.
1 Yanıt Yanıtla +1
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silversmith 1 yıl
*Sene 2025; çubuk ekran 100:9 !!!*
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JabbaWockeeZ 1 yıl
1500TL intihar olur, hakkı max 999TL.
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