Alcatel 5'i inceledik: Yeni tasarım, 18:9 ekran

Alcatel bu sene birbirinden farklı modeller sunacak. 2018 ürün gamı içerisinde en dikkat çekici olan telefon ise Alcatel 5. Özellikle tasarımıyla öne çıkan telefonun tüm detayları ve deneyimlerimiz.

Alcatel'in yeni nesil telefon ailesinde öne çıkan model diyebileceğim Alcatel 5 tamamiyle yeni tasarımı, 18:9 ekran donanımı ve diğer özellikleriyle dikkat çeken bir model. Gelin detaylarına daha yakından bakalım.