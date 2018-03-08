Alcatel 5'i inceledik: Yeni tasarım, 18:9 ekran

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Alcatel bu sene birbirinden farklı modeller sunacak. 2018 ürün gamı içerisinde en dikkat çekici olan telefon ise Alcatel 5. Özellikle tasarımıyla öne çıkan telefonun tüm detayları ve deneyimlerimiz.
Alcatel'in yeni nesil telefon ailesinde öne çıkan model diyebileceğim Alcatel 5 tamamiyle yeni tasarımı, 18:9 ekran donanımı ve diğer özellikleriyle dikkat çeken bir model. Gelin detaylarına daha yakından bakalım.
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Kesinlikle katılıyorum. Ana telefonum bozulunca general mobile veya vestele para vermektense büyük ekranlı olduğu için ve fiyatı da uygun olduğu için alcatel a3 xl aldım geçen hafta.
Ana telefonum servisten gelene kadar bunu kullanacağım.
Ne şebeke sorunu var, ne gps. Glonass destekli olduğunu iddia eden bir cihazdan bile hızlı uydu buldu. Pusulası olmadığı için yürüyüş navigasyonunda hangi yöne gittiğinizi belirlemek zor olabiliyor.
ekranı 6", dokunmatiği gayet iyi. İphonedan tabiki az hassas ama günlük kullanımda sorun yaşatmadı.
Alcatelin arayüzünün geliştirilmeye ihtiyacı var. Çok kasıyor. İşlemcisi de giriş seviyesi olduğu için telefona biraz yüklenmeye başladığınızda nefesinin tükendiğini hissediyorsunuz. Ama markette oldukça stabil çalışan ve hafif olan arayüzler var. evie launcher ve tabiki nova bu telefonda daha verimli çalışıyor. evie daha çok beğendiğimi söyleyebilirim.
Çocukluğumda alcatelin kalem pilli bir modelini kullanmıştım, ot easy diye, pil derdini o devirde çözen firma olmuştu. Pilin mi bitti, gir bir bakkala, al 2 kalem pil olayı bitir.
gsmarena.com/...
Tabi sonradan akıbeti nokiaya benzedi, o ayrı ama uygun fiyata iyi özelliklere sahip bir modeline denk gelirseniz gözü kapalı alın derim.