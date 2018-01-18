Alcatel A5 LED incelemesi "RGB'li telefon ister misiniz?"

Bu videoda Alcatel'in belki de bir eşine rastlayamayacağınız türden RGB arka kapaklı telefonu A5 LED'in LED kapağı ve tasarımını inceliyor, bileşenlerine iniyor, günlük senaryolarla sınıyoruz.

Alcatel ülkemizde giriş-orta segment telefonlarıyla boy gösteren bir marka. IDOL 4, Shine Lite, POP 4’ün 6 inç olanı ki incelemelerimi sitemizde bulabilirsiniz, segmenti rakiplerinden daha şık, hoparlörü daha başarılı ve kamera paketleri de yine birkaç kademe daha iyi olan telefonlardı. Bu sefer elimde, belki de bir eşine rastlayamayacağınız türden Alcatel A5 LED var.

Kendisi gibi renkli kutusundan telefonun kendisi, normal kapak diyelim buna fırçalı metal görünümlü normal kapağı, ayrı bir kutuda LED’li arka kapak, 5V 1A standart şarj adaptörü ve yeterince dirayetli kablosuyla bir kulaklık çıkıyor.



Kulaklık bir defa kulak içi değil, dışarı ses veriyorlar. Benim kulaklarımda durmadılar, fazlasıyla hafif hoparlör haznesi ve kablosu da çok güven vermedi açıkçası, maksimum sesi, detayı, bas tiz ayrımı kutudan çıkabilecek bir kulaklık tanımına uyuyor, daha çok mikrofonuyla telefon görüşmelerinde kullanabilirsiniz bu kulaklığı.



14.6CM boyunda, 7.2CM eninde ve kendi kapağıyla 7.7, LED’li kapağıyla 10.2mm, yani 1CM kalınlığında bir telefon. Kendi kapağıyla normal, LED’li kapakla kalın bir telefon dedirtiyor kendine, gerçi kutu gibi yapısı bir yandan hoşuma gitmedi değil.

Köşeleri keskin, arkası kavisli, tamamı plastik gövdeyi kavraması öyle görünmese de zor değil, ister köşeden ister kenardan tutun, güven veriyor. Alcatel duymasın, birkaç defa düşürdüm telefonu, istemeden düşürme testi de yapmış oluverdim, sonuç, kapı gibi telefon.



Ekran kasa oranı %70.8, fiyat segmentiyle benzer seviyede, alt ve üst bar abartılacak kadar değil ama kalınlar, bu da segmentinde gördüğümüz bir şey.



Üstte özçekim kamerası, genişçe bir ahize ve beyaz flaş, altta algılamaları sorunsuz, kapasitif butonlar var, ortadaki yeterince parlak kenardakilerin aydınlatması ise soluk kalmış.



Sağda dokulu güç butonu, ses ayarı butonları var, sesleri klikli, geri dönütleri biraz daha iyi olabilirdi.. Üstünde 3.5mm jack girişi, altında da mono hoparlör, Micro USB girişi ve mikrofunu var.



Telefonun modeli, adı üstünde A5 LED sonuçta, LED kapağıyla incelemek gerek. Orta-iyi arası diyebileceğim ışık şiddetine sahip 35 RGB LED sıralanmış bu kapağa, stüdyo ışığı şiddetli olunca o kadar belli olmuyor, yoksa günlük kullanımda kendilerini gayet belli ediyorlar. Light Show uygulamasından Ritim, Dalgalar, Alevler gibi efektler seçebiliyorsunuz, bir kısmı müzikle ritim tutuyor, gayet seri çalışıyor, bir kısmı ise sabit, kontrolcüden olacak ki her efekt o kadar akıcı değil.

Sadece müzik değil, arama veya bildirim geldiğinde, alarm çalarken, telefonu uyandırırken LED’ler devreye giriyor. Hayatınızı değiştirmez tabii ama telefonun yegane özelliği aydınlatması, şöyle bir baktığınızda başka bir telefonda olmayan LED’li kapağı A5 LED’in tercih sebebini oluşturuyor. Kapak çıkan bir kapak ama ardında çıkarılamayan bir batarya sonrasında da SIM ve Micro SD kart girişi var.



5.2 inç HD çözünürlüğündeki IPS LCD ekranda 282PPI piksel yoğunluğu yakalanmış, 5.2 inç bir ekran için gayet yeterli, bir şeyler okumak için net. Renkleri canlı, ayrımları da başarılı, siyahlar o kadar derin değiller, beyazlar ise beyaz. Video içerik tüketilir bir ekran genel olarak.



Maksimum parlaklığı için iyi diyebilirim, güneş altında ışığı fullemeden de gayet görünür kalıyor, yansımaya da meyilli değil. Bakış açıları ise gayet iyi, bir sıkıntısı yok. Ekranın tek problemi zayıf oleofobik kaplaması, ciddi parmak izi ve kir tutuyor, tutunca da bırakmıyor, bir ekran jelatini kullanmak veyahut nemli bezle temizlemek gerek.



Ekrana MediaTek’in 64-bit 28nm mimarili MT6753 yongası güç veriyor, Qualcomm tarafında Snapdragon 430’la karşılaştırılabilir. Enerji tasarrufu odaklı 8 Cortex-A53 çekirdeği 1.3GHz’e kadar çıkabiliyor, tam yük altında 8 çekirdekten 4’ü 1.2GHz civarında görev yapmaya devam ediyor.

GPU tarafında Mali T720’nin 3 çekirdekli versiyonu var. 4.5G destekleyen telefonda 150Mbit indirme ve 50Mbit yükleme hızı destekli CAT 4 modem 4.5G’nin tam potansiyelinden faydalanamıyor ama gayet makul hızlar bunlar aslında.



Real Racing 3’te kare/saniye oynanabilir düzeyde, araçlar birbirine girdiği vakit biraz daha yoruluyor ama donma takılma yok. Modern Combat 5’te o kadar seri değil, muharebelerde kare/saniye hissedilir derecede düşüyor, oynanır mı, oynanır ama o kadar keyif vermeyebilir. Yoğun yük altında telefonun üst kısmı ısınıyor ama her telefonda olabilecek kadar.



2GB RAM ve 16GB dahili depolamayla gelen telefona 32GB’a kadar Micro SD kart takılabiliyor, depolama da hafıza kartı desteği de fiyat segmenti için düşük kalmış, hızı da aynı şekilde.



Arkada 13MP F2.2, önde 8MP yine F2.2 diyaframlı kameraların şöyle bir detayı var, arkadaki 8MP’den öndeki 5MP’den interpolasyonla çözünürlüğü arttırılmış, en azından bu konuda dürüst olmaları bence güzel bir şey. Arkadaki FHD 30 kare/saniye, öndeki de 720P 30 kare/saniye video çekebiliyor.



Normal diyebileceğim bir hızda açılıyor kamera arayüzü, çok gecikmeden odaklanıyor, seri fotoğraf çekiyor. Filtreler, anında kolaj ve panorama haricinde bir ekstra yok. Otomatik ayarda ki Enstantane-ISO dengesi güzel, bol ışıkla yaptığım yakın çekimler 13MP dedirtmese de gayet net, gayet paylaşılası, detay ve renk dengesi iyi, yeterince aydınlık fotoğraflar bunlar.

Dinamik aralığı için fiyat segmenti ölçüsünde normal diyebilirim, kurtarıyor işi, karanlıkla mücadelesinde de karanlığa veya noise’a boğulmuyor, bu konuda başarılı. Çektiği videoların netliği başarılı değil, burası açık lakin az ışıklı ortamlarda kare/saniyeden taviz vermemesi segmentinde pek gördüğüm bir şey değil, oto fokus pek hızlı tepki veremiyor, ışık ve renk dengesi ise sorunsuz, dinamik aralığı kurtarır seviyede.



Özçekim kamerası çoğu kamera gibi aydınlıkta başarılı, detaya girildiğinde arka planda uygulanan keskinleştirmeyi görüyorsunuz ama en nihayetinde nispeten paylaşılabilir şeyler çıkabiliyor. Işık azaldığında netlik ciddi etkileniyor, loş ortamlardaki başarımı biraz daha iyi olmalıydı Video tarafı için yine biraz aydınlık kollamak lazım, ışık ve renk dengesi ise sorunsuz.



Android 6.0 üzerine kurulu renkli, temasıyla, simgeleriyle özelleştirilmiş ama stok arayüzden tamamen uzaklaşılmamış bir arayüzü var, bu yüzdendir ki genel deneyimi akıcı. Kilit ekranındaki görsel sürekli değişiyor, hareketlerinize göre simgeler hareket ediyor, müzik, film veya otomatik ses profili seçimi yapabiliyor, en güzeli de, bu telefonu bir büyüğe, telefon kullanmakta zorlanan bir yaşlınıza alacaksanız büyük simgeleriyle Basit Mod’a sahip olması, düşmeye, darbeye dirayetli kasayla birleştiğinde amacına hizmet eder. Bu saatten sonra Android 6.0 ile gelmesi biraz talihsiz olmuş, şu anki haliyle dertsiz, sorunsuz ama umarız en azından bir büyük güncelleme alır.



Solda altta mono bir hoparlör var, sağ elinizle tuttuğunuzda örtülmüyor mesela.Maksimum sesi ne az ne çok, ortada, baslara çok hafif değiniyor, tizler yeterli, detay ayrımı da öyle. Toplamda segmenti için kötü değil ama eğlence odaklı bir telefon olunca ne yalan söyleyeyim, hoparlörden daha fazlasını bekledim. Kulaklık çıkışı durumu kurtarmış, güç çıkışı iyi, orta-iyi arası kulaklıkları detay anlamında da güç anlamında da yeterince doyurur.



Normal kapağıyla 7.7mm’de 2800mAh batarya diyelim zira telefonu kalın yapan aslında LED kapak, rakipleriyle karşılaştırınca telefona mümkün olduğunda batarya sığdırılmış diyebilirim. Oyun hariç hücresel veri ile yaptığım kullanım ki internette sörf, bol bol Whatsapp, 2 saat civarı Spotify, yarım saat telefon görüşmesi ve 40-50 fotoğraf, 5 dakika civarı video kaydıyla 5 saat civarı bir ekran süresi elde ettim, günü kurtarıyor. Düz kapakla da kullandım, LED’li kapakla da, açıkçası LED’ler öyle sürekli devrede olmadıkları için bataryayı sömürmedi. Tam şarjı ise 2.5 saat civarı sürüyor, yavaş tabii ama 5V 1 amper adaptörle normal bir süre.



802.11n standardındaki Wi-Fi modülüyle 2.4GHz bandındaki yayınlara bağlanabiliyorsunuz, çekim gücü bir tık zayıf gibi ama stabilitede sıkıntı, bağlantıda kopma yok. Bluetooth 4.2 ile geldiğini, GPS’e de normal sürelerde bağlandığını ekleyeyim.

Alcatel A5 LED. Önden bakınca normal bir telefon, arkasını çevirince bir renk cümbüşü. Ekranı, işlemcisi, RAM’i, depolaması veyahut bataryası, A5 LED’in tercih sebebi olabilecek şeyleri bunlar değil, LED’li arka kapağı, bunu vurgulamak gerek. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla A5 LED’in fiyatı 1000-1100 lira civarında. Paralel ithalat garantili F/P’si telefonlar var, evet ama ben kendi deneyimimde paralel ithalat garantisiyle ile pek hoş şeyler yaşamadığım için Türkiye garantili telefonlarla karşılaştırdım.

Fiyatı segmentinde bir sürü 32GB dahili depolamalı telefon var, daha büyük, daha yüksek çözünürlükte ekranlar, daha iyi kameralar, parkmak izi okuyucular, daha büyük bataryalar, şunu vurgulamak gerek, A5 LED’de yatırım LED’li kapağa ve bu konsepti sevecek kullanıcılara yapılmış, bunu görüyoruz. Alcatel A5 LED, adı gibi aydınlatması üzerine kurulmuş renkli, yeterli düzeyinde donanımlara sahip, ilgilisine eğlenceli bir telefon olmuş.

