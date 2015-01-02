Alcatel OneTouch da akıllı saat trendine katılıyor





Bu yıl ki CES 2015 fuarı oldukça renkli geçecek gibi görünüyor. İlk kez bir fuarda bu kadar fazla sayıda akıllı telefon ve giyilebilir cihaz tanıtılmış olacak. Fuarın diğer bir önemli özelliği ise çok sayıda Çinli üreticinin boy gösteriyor olması. Alcatel OneTouch bunlardan birisi.





Firma fuara ilk akıllı saati ile gelmeyi planlıyor. Alcatel OneTouch Watch adındaki akıllı saat dairesel hatları ile Moto 360 ve LG G Watch R modellerinin karşısına çıkacak gibi duruyor. Uluslararası pek çok pazarda boy gösteren Alcatel muhtemelen akıllı saatini de sadece Çin sınırları içerisinde tutmayacak.





Firma akıllı saati hakkında fazla detay vermiyor ancak cihaz kullanıcının günlük aktivitelerini farklı uygulamalarla takip edebilecek, bildirimleri ekrandan yansıtabilecek. Ayrıca NFC özelliği de mevcut. Görsellerden modelin metal ve kauçuk olmak üzere iki farklı kayışa sahip olacağı görülüyor.





Alcatel cihazın fiyatının oldukça makul seviyelerde olacağını belirtiyor. Firma genelde uygun maliyetli cihazlar ürettiği için Alcatel OneTouch Watch modelinin 200$-250$ seviyesinde olacağı tahminini yapabiliriz. Modelin detayları fuarda netlik kazanacak.

http://www.phonearena.com/news/Alcatel-OneTouch-announces-its-own-smartwatch--affordable-beauty_id64241