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Alcatel OneTouch da akıllı saat trendine katılıyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Alcatel OneTouch da akıllı saat trendine katılıyor

Bu yıl ki CES 2015 fuarı oldukça renkli geçecek gibi görünüyor. İlk kez bir fuarda bu kadar fazla sayıda akıllı telefon ve giyilebilir cihaz tanıtılmış olacak. Fuarın diğer bir önemli özelliği ise çok sayıda Çinli üreticinin boy gösteriyor olması. Alcatel OneTouch bunlardan birisi. 

Firma fuara ilk akıllı saati ile gelmeyi planlıyor. Alcatel OneTouch Watch adındaki akıllı saat dairesel hatları ile Moto 360 ve LG G Watch R modellerinin karşısına çıkacak gibi duruyor. Uluslararası pek çok pazarda boy gösteren Alcatel muhtemelen akıllı saatini de sadece Çin sınırları içerisinde tutmayacak. 

Firma akıllı saati hakkında fazla detay vermiyor ancak cihaz kullanıcının günlük aktivitelerini farklı uygulamalarla takip edebilecek, bildirimleri ekrandan yansıtabilecek. Ayrıca NFC özelliği de mevcut. Görsellerden modelin metal ve kauçuk olmak üzere iki farklı kayışa sahip olacağı görülüyor. 

Alcatel cihazın fiyatının oldukça makul seviyelerde olacağını belirtiyor. Firma genelde uygun maliyetli cihazlar ürettiği için Alcatel OneTouch Watch modelinin 200$-250$ seviyesinde olacağı tahminini yapabiliriz. Modelin detayları fuarda netlik kazanacak.  

http://www.phonearena.com/news/Alcatel-OneTouch-announces-its-own-smartwatch--affordable-beauty_id64241 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
meego 4 yıl
Şarjı gitmeyen saati ne yapayım!!!
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sercandk 4 yıl
Gmd 2 için getirsin GM :)
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XQS 4 yıl
Neyi nereye takacağımızı şaşırdık abi fazla tekno kafayı yedirtir
sade bir model ve batarya iyi gider belki fazlasına gerek yok
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ekrem71 4 yıl
Alcatel OneTouch çoğunluk hissesi Çinli TCL Communication firmasına ait olan bir akıllı telefon girişimi. Yanlışım varsa düzeltin
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DH Misafiri 4 yıl
Alcatel çinli bir marka değil ki fransız markası.Haberi kim yapmış diye bakıyorum ekrem71 incredible!
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mentor23 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Alcatel çinli bir marka değil ki fransız markası.Haberi kim yapmış diye bakıyorum ekrem71 incredible!

@ekrem71 doğru yazmış Alcatel TCL e satıldı eskiden Fransız idi.
Birşeyi yargılamadan önce araştırın biraz. [>:][>:]
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doctor_bey 4 yıl
200-250$ makul değil ne yazık ki, en azından benim için, batarya süreleri falan iyileştirilmeden asla bi akıllı saate o kadar para vermem, tabi çok farklı bi şey gelmezse; veya birden milyoner olmazsam
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GenkaNuan 4 yıl
Gelirse Türkiye te alırım bi dal
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matmuhendisi 4 yıl
hoş olmuş
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